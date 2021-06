Verkehr Blechlawine von der Stadt fernhalten: So wollen Stadt, Kanton und Bund während der Sanierung der St.Galler Stadtautobahn ein Verkehrschaos verhindern Die Autobahn ist die wichtigste Strasse auf St.Galler Stadtgebiet. Viele befürchten, dass wegen der Sanierungsarbeiten ein Verkehrskollaps auf dem ganzen städtischen Strassennetz droht. Bund, Kanton und Stadt arbeiten gemeinsam daran, das Verkehrschaos zu verhindern. Reto Voneschen 16.06.2021, 20.46 Uhr

Genau diese Situation soll in den kommenden Jahren während der Gesamtsanierung der St.Galler Stadtautobahn mit Massnahmen verhindert werden: Busse und Postautos im Stau auf der Zürcher Strasse in Bruggen. Bild: Ralph Ribi (2. Juli 2015)

Die Kapazitäten der St.Galler Stadtautobahn sind in den Stosszeiten teilweise bereits ausgereizt. Womit während der Komplettsanierung vor allem am Morgen von 7 bis 8 Uhr sowie am Nachmittag von 17 bis 18 Uhr Verkehrschaos und Stau drohen. Und es ist eine alte Erfahrung, dass wenn sich die Fahrzeuge auf der Autobahn stauen, es nicht lange geht, bis das auch auf den anderen Hauptverkehrsachsen in und um die Stadt der Fall ist.

Damit der Verkehr auf der A1 trotz Baustellen rollt, muss er nach Berechnungen des Bundesamtes für Verkehr (Astra) in den Spitzenzeiten um 10 Prozent reduziert werden. Und damit sich diese 10 Prozent dann nicht einfach auf dem städtischen Strassennetz stauen, brauchts Massnahmen zur Reduktion des Verkehrsaufkommens in den heiklen Stunden. Dies mindestens «in der heissen Phase» 2022 und 2023, wenn auf der Stadtautobahn wegen der Baustellen tagsüber Fahrspuren abgebaut werden.

10 Prozent Verkehrsreduktion machen viel aus

Christian Hasler, Strassenchef der Stadt St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Wie realistisch ist diese Verkehrsreduktion? Christian Hasler vom Tiefbauamt der Stadt St.Gallen glaubt, dass sie sich durch Sensibilisierung und das Wecken von Verständnis bei den Verkehrsteilnehmern bewerkstelligen lässt. 10 Prozent weniger Verkehr auf der Stadtautobahn entspreche der Situation in der dritten und vierten Woche der Sommerferien. 10 Prozent weniger Verkehr reiche auch aus, damit der Verkehr «in heutiger Qualität» trotz Baustelle bewältigt werden könne, ist Hasler sicher.

Diese Reduktion stelle für den Verkehrsfluss eine massive Entlastung dar. Die Wirkung von Reduktionen im Strassenverkehr sei nicht linear; schon relativ wenige Autos mehr oder weniger hätten im ausgelasteten System einen überproportionalen Einfluss auf den Verkehrsablauf. Astra-Projektleiter Markus Weber hofft ebenfalls, dass die Verkehrsreduktion mit den angedachten Massnahmen erreichbar ist. Er verweist auf Erfahrungen mit Baustellen in anderen Städten.

Um die Verkehrsreduktion zu erreichen, fährt das Astra mehrgleisig. Einmal wird mit einer Sensibilisierungskampagne (siehe Box unten) versucht, Autofahrer davon zu überzeugen, in den heiklen Zeiten nicht motorisiert unterwegs zu sein. Dies, indem man den persönlichen Fahrplan anpasst, also früher oder später mit dem Auto unterwegs ist. Wer keine andere Wahl hat, als in den Stosszeiten zwischen 7 und 8 sowie 17 und 18 Uhr unterwegs zu sein, soll ermutigt werden, auf andere Verkehrs­träger, vor allem den öffentlichen Verkehr, umzusteigen. Von den Verantwortlichen nicht erwünscht ist in den Stosszeiten das Ausweichen mit dem Auto aufs städtische Strassennetz: Das bringe nichts, weil dann staue sich der Verkehr dort. Und ob man auf vier Rädern auf der Autobahn oder einer städtischen Strasse stehe, komme aufs Gleiche heraus.

Ein Vogel für die Sensibilisierungskampagne: Stadtspecht Fredi Vogl stellt die in einem Pixi-Büchlein kindergerecht vor. Bild: Tobias Garcia

Das Bundesamt hat einen Vogel Ein sehr wichtiges Instrument, mit dem das Bundesamt für Strassen (Astra) ab Frühling 2022 die zehnprozentige Verkehrsreduktion in Stosszeiten auf der St. Galler Stadtautobahn erreichen will, ist eine Sensibilisierungskampagne. Ihre Identifikationsfigur ist ein Vogel: der Stadtspecht Fredi Vogl. Er wird Städterinnen und Städtern ein erstes Mal bereits vor den kommenden Sommerferien begegnen, und zwar in ihrem eigenen Briefkasten. Das Astra lässt bis Anfang Juli das Pixi-Büchlein «Fredi Vogl und die Stadtautobahn» an alle Haushaltungen der Stadt verteilen. Im Büchlein im typischen Kleinformat wird Fredi Vogl und das Grossprojekt für die Stadtautobahn kindergerecht vorgestellt. Hintergedanke dabei ist wohl, dass man über Kinder, denen die Eltern oder Grosseltern die Geschichte erzählen, an die Erwachsenen herankommt. Die Aufmerksamkeit aller dürfte dem in Zusammenhang mit einem Strassenbauprojekt wirklich nicht ganz alltäglichen Werbemittel und damit Fredi Vogl sicher sein.

Vor dem Start in die heisse Phase der Autobahnsanierung im Frühling 2022 wird der Specht in Stadt und Region St. Gallen auf Plakaten und in Werbespots auf die spezielle Situation auf der Autobahn aufmerksam machen. Die Botschaft wird passend zur Strategie von Astra, Kanton und Stadt sein: «Gib dem Stau keine Chance» und «Bleib bei Stau auf der Autobahn». Wie’s bei einem urbanen Buntspecht nicht anders zu erwarten ist, hat Fredi Vogl natürlich auch eine eigene Website. Sie ist seit Dienstag unter der Adresse www.stadtautobahn.ch aufgeschaltet. 2022 soll der Internetauftritt durch einen SMS-Dienst mit Meldungen zur Verkehrssituation auf der Stadtautobahn ergänzt werden. (vre)

Schon vor zwei Jahren gestartet wurde eine Kampagne, mit der Unternehmen in Stadt und Region St.Gallen angesprochen werden sollen: Ihnen bietet das Astra eine Mobilitätsberatung an, um Potenzial für Verbesserungen zu erkennen. Diese Aktion sei gut angelaufen, hiess es an der Medienkonferenz zum Start der Autobahnsanierung. Zwei Dutzend Betriebe hätten sich gemeldet. Einzelne überlegten sich jetzt, Beginn und Ende ihres Schichtbetriebs so zu legen, dass die Angestellten nicht in den Stosszeiten unterwegs sein müssten. Weil es sich um grosse Betriebe handle, könnten solche zeitlichen Verschiebungen grosse Bedeutung für den Verkehrsfluss haben.

Astra-Projektleiter Markus Weber hofft ebenfalls, dass die Verkehrsreduktion mit den angedachten Massnahmen erreichbar ist. Bild: Tobias Garcia

Flankierende Massnahmen, um ein Überschwappen der Blechlawine von der Autobahn auf städtische Strassen zu verhindern, überlegt sich auch das Tiefbauamt der Stadt St.Gallen gemeinsam mit Bund und Kanton. Es handle sich um ein Paket von kleinen, wenig spektakulären Massnahmen, die aber in ihrer Summe helfen sollen, den Verkehrsfluss aufrecht zu erhalten, sagt Christian Hasler. Ein ganz zentrales Anliegen dabei ist, dass die Stadt- und Regionalbusse nicht in einem allfälligen Stau auf dem städtischen Strassennetz stecken bleiben.

Ein Tropfenzähler für die Appenzeller Strasse An einer Einfahrt der Stadtautobahn braucht es 2022 und 2023 mit Spurreduktion tagsüber eine technische Massnahme gegen den Stau. Dies bei der Autobahneinfahrt Winkeln von Herisau her in Fahrtrichtung St. Galler Stadtzentrum. Hier wird im Frühling 2022 am Ende der relativ langen Einspurstrecke eine sogenannte Dosieranlage aufgestellt. Dabei handelt es sich um eine Lichtsignalanlage, die alle drei Sekunden ein Auto von der Einspurstrecke auf die Autobahn fahren lässt. Dort wird der Verkehr auf der Normalspur durch ein zweites Rotlicht verlangsamt. Ziel ist, dass sich die Verkehrsströme gut verflechten und dass die Autos zwar langsamer, aber flüssig unterwegs sind. Vor allem soll die Dosieranlage einen Rückstau auf der Autobahn verhindern helfen. Die Anlage wird nur bei hohem Verkehrsaufkommen in Betrieb sein. Astra-Projektleiter Markus Weber ist sich sicher, dass das System funktionieren wird, sofern es gelingt, den Verkehr um die ominösen zehn Prozent zu reduzieren. Man habe von anderen Baustellen her Erfahrung mit solchen Dosieranlagen; sie hätten sich dort bewährt. (vre)



Massnahmenpaket ist erst diesen Herbst spruchreif

Dafür sind etwa provisorische Eigentrassierungen angedacht. Für den Regiobus zwischen Herisau und Winkeln soll es eine Möglichkeit zum Umfahren eines Staus auf der Appenzeller Strasse vor dem Autobahnanschluss Winkeln geben. Dafür wird die Kalkofenstrasse beim NOK-Unterwerk im Winkler Stich in eine Gemeindestrasse umklassiert. Das Projekt liegt seit gestern Mittwoch bei der Stadt öffentlich auf.

Die übrigen Elemente des Massnahmenpakets in Zusammenhang mit der Autobahnsanierung seien noch nicht spruchreif, sagt Christian Hasler. Man habe Ideen dafür, sei derzeit aber noch in der Evaluations- und Entscheidphase. Spruchreif und so weit nötig öffentlich aufgelegt würden die Massnahmen fürs städtische Strassennetz im September oder Oktober. Geplant sei, auf diesen Zeitpunkt hin öffentlich über diese Massnahmen zu informieren.