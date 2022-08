Sanierung der Leichtathletikbahn in Tübach kurz vor Abschluss

Sanierung Sanierung der Leichtathletikanlage auf der Kellen kurz vor Abschluss: Rundbahn wird für Meisterschaften fit gemacht Um die Nutzung für die nächsten 15 Jahre sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat des Zweckverbandes Regionale Sport- und Erholungsanlagen Kellen die Sanierung der Leichtathletikrundbahn in Auftrag gegeben. Damit offizielle Wettkämpfe durchgeführt werden können, muss Swiss Athletics die Bahn homologieren. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Die Leichtathletikrundbahn auf der Sportanlage Kellen wird gegenwärtig saniert. Bild: Rudolf Hirtl

Es war Weitsicht und Vision zugleich, als die Stadt Rorschach im Jahr 1969 64’000 Quadratmeter Boden in der Kellen in Tübach kaufte. Auf diesem und weiteren, später erworbenen Grundstücken, gesamt einer Fläche von 108’000 Quadratmetern, entstand 1996/97 die «Regionale Sport- und Erholungsanlage Kellen Tübach». Die Bürgerschaft der beteiligten Gemeinden Goldach, Rorschach, Rorschacherberg und Tübach stimmte zuvor (1994) einem Gesamtkredit von über 19 Millionen Franken zur Errichtung der Anlage zu. Drei Architekten, sechs Ingenieure, mehrere Spezialisten sowie 77 Bauunternehmungen und Handwerksbetriebe standen beim Bau der Anlage im Einsatz.

Normen von Swiss Athletics müssen erfüllt sein

Seit Beginn besteht die Leichtathletikrundbahn in der ursprünglichen Form. Im Laufe der Jahre setzte der Laufbahn die rege Nutzung, die Witterung, verschiedene Umwelteinflüsse, Verschmutzungen und Ähnliches zu. Laut Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths, er hat im Februar das Präsidium des Zweckverbandes von Dominik Gemperli übernommen, wurden in den vergangenen Jahren beschädigte Stellen wie Risse und Abnutzungen nur oberflächig und mit möglichst geringem Aufwand repariert. Auf eine Sanierung wurde bis anhin verzichtet.

Gut zu erkennen sind die Neuzeichnungen für Staffelläufe. Bild: Rudolf Hirtl

Laut dem Gutachten «Sanierung Leichtathletikrundbahn» wird die Anlage von Gross und Klein gleichermassen genutzt. Neben der breiten Bevölkerung nutzt auch der regionale Leichtathletikverein (LGB) die Anlage für Trainings und Wettkämpfe. Für Wettkämpfe müssen Leichtathletikrundbahnen allerdings die Normen des nationalen Leichtathletikverbandes Swiss Athletics erfüllen. Die nächste Neuzertifizierung stünde im Jahr 2023 an. Ausserdem hat Swiss Athletics bereits im Jahr 2018 den Betreibern von Sportanlagen mitgeteilt, dass bis Ende 2022 Neuzeichnungen der Staffelläufe notwendig sind.

Ressourcenschonende und wirtschaftliche Lösung

Laut Raths hat sich der Verwaltungsrat im Rahmen der Projektierung der Sanierung für eine Überholung der Laufbahn nach dem sogenannten Retopping-System entschieden. Aus dem Gutachten geht hervor, dass Retopping (Auftragen einer neuen Nutzschicht) die ressourcenschonendste und wirtschaftlichste Lösung ist, einen Kunststoffbelag zu überholen. Der Ausbau und die gesonderte Entsorgung des alten Kunststoffbelages entfallen komplett. Nach der Anwendung sind die sportfunktionellen Eigenschaften wie Stossdämpfung (Unfallverhütung), aber auch Umweltverträglichkeit und Lebensdauer wieder komplett hergestellt.

Cornel Eberle hat im Februar die Kellen-Betriebsleitung an Norbert Mauchle übergeben, hat die Sanierung aber noch in die Wege geleitet. Laut seiner Auskunft muss der Kredit über 310’000 Franken für die Sanierung der Leichtathletikrundbahn nicht zur Gänze ausgeschöpft werden.

Cupspiel hätte Bestandesaufnahme erzwungen

Da die Sportanlage Kellen am Sonntag, 21. August, von den Leichtathleten besetzt ist, weicht der FC Rorschach-Goldach für die erste Hauptrunde im Schweizer Cup bekanntlich auf das altehrwürdige Espenmoos aus. Hätte kein Leichtathletikwettkampf stattgefunden, so hätte der Cuphit des FC Rorschach-Goldach gegen den FC St.Gallen selbstverständlich auf der «Kellen» stattgefunden, sagt Röbi Raths. Allerdings hätte in diesem Fall eine Bestandesaufnahme der bisherigen Sanierungsarbeiten gemacht werden müssen, da diese noch bis Ende August dauern. Reparaturkosten wegen eventueller Schäden an der Bahn hätten dann die Verursacher übernehmen müssen.

Parkplatzbewirtschaftung Referendum gegen Teilzonenplan Parkplatz Sportanlage Kellen ergriffen Künftig sollen alle fürs Parken auf der «Kellen» zahlen, auch Vereinsmitglieder, die auf den Fussball-, Volleyball- und Leichtathletikanlagen trainieren. Die Nutzung der Anlagen ist auch für auswärtige Gäste kostenlos. Mit der Bewirtschaftung der Parkplätze sollen sie künftig einen kleinen Beitrag an den Unterhalt leisten. Zudem erhofft sich der Zweckverband eine lenkende Wirkung und mehr Ordnung beim Abstellen der Fahrzeuge. Umgesetzt werden kann das Vorhaben vorläufig aber noch nicht, da das fakultative Referendum gegen den Teilzonenplan «Parkplatz Sportanlage Kellen» ergriffen wurde. Der Gemeinderat Tübach hat daher beschlossen, über den Teilzonenplan am Sonntag, 25. September, an der Urne abzustimmen zu lassen. (rtl)

Grundsätzlich sind derzeit bei der Regionalen Sport- und Erholungsanlage Kellen keine Erweiterungen angedacht, weshalb aktuell auch eine zusätzliche Tribüne auf der Ostseite beim Verwaltungsrat kein Thema ist. «Die vier Trägergemeinden werden einen Unterhaltskataster erstellen, um festzulegen, was mittelfristig saniert werden muss», sagt Röbi Raths. Am dringlichsten dürften seiner Meinung nach die Erneuerung der Kunstrasenplätze sein und auch das Betriebsgebäude sei in die Jahre gekommen.

