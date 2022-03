SANIERUNG Nun doch mit Aussenbad, zu teuer, ohne Provisorium: Was die Fraktionen vom neuen Sanierungsprojekt Blumenwies in St.Gallen halten Der Stadtrat schlägt das alte Projekt als neues vor: Die Emotionen gehen hoch. Die Debatte im Stadtparlament dürfte heftig ausfallen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Wollen der Stadtbevölkerung ein saniertes Hallenbad ermöglichen, sind aber irritiert, was das Vorgehen des Stadtrates anbelangt: Einige Fraktionen befürworten den Kredit für die Erweiterung und Erneuerung des «Blumenwies» nur «zähneknirschend». Bild: Tobias Garcia

Sechs Wochen, in denen sich die Gemüter hätten beruhigen können. Haben sie aber nicht, wie eine Umfrage bei den Fraktionen im Stadtparlament St.Gallen zeigt. Der Grund für die starken politischen Emotionen: Anfang Februar hatte der Stadtrat angekündigt, dass das neue Sanierungsprojekt für das Hallenbad Blumenwies praktisch das alte ist. Einzig auf das Aussenbad wollte er verzichten. Der kritisierte, teure Trennbalken, die Zuschauertribüne, beides weiterhin drin. Eine unabhängige Kostenschätzung habe ergeben: Nur rund 749'000 Franken lassen sich mit einem kleineren Gebäude einsparen. Erneuerung, Erweiterung und Provisorium belaufen sich insgesamt auf 47,483 Millionen Franken.

Am Mittwochabend haben sich die Fraktionen getroffen und über die Vorlage Blumenwies diskutiert. Von einer «unglücklichen Geschichte» spricht Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. «Der Stadtrat hätte mit mehr Feingefühl vorgehen und die Liegenschaften- und Baukommission vorinformieren sollen bei dieser wichtigen Sache.» Trotzdem befürworte die Fraktion geschlossen Bad und Kredit. Weil das Projekt Sinn ergebe und nötig sei.

«Aber auch, weil wir wissen, dass nichts Besseres herauskommt, wenn wir weiter bemängeln.»

Eine nochmalige Überarbeitung würde die Sanierung nur zusätzlich verteuern, ist er überzeugt.

Volksbad: Ein Wohlfühlbad, kein Sportbad

Während der 27 Monate dauernden Sanierung sollen die Schulen auf das Volksbad und Freibäder ausweichen. Damit wäre das Volksbad schon zur Hälfte ausgelastet. Es könne nur einen Drittel des Bedarfs der Wassersportvereine decken, so der Stadtrat. Deshalb schlägt er eine Traglufthalle vor, mit der sich das Freibad Lerchenfeld schliessen und wintertauglich machen lässt. «Wir mögen es nicht, wenn wir uns in der Fraktion uneinig sind. Aber bezüglich Provisorium sind wir es», sagt Hobi. Er als Primarlehrer und Rebekka Schmid, Präsidentin der Jungen Grünen in der Stadt, eine Sekundarlehrerin, heissen das Provisorium gut. Das Becken des Volksbads sei zu kurz, es würden keine richtigen Bahnen bestehen. Hobi:

Andreas Hobi, Fraktionspräsident von Grünen und Jungen Grünen Bild: pd

«Ein Wohlfühlbad mit viel Stil, aber kein Sportbad, wie wir es für den Unterricht benötigen.»

Der Rest der Fraktion sei aus «ökologischen Gründen» gegen das Provisorium. Auch, weil noch ungeklärt sei, was nach den 27 Monaten damit geschehe.

Auch bei der GLP/JGLP-Fraktion ist der Unmut über den «verunglückten Prozess» nach wie vor gross. Ein Teil der GLP-Fraktion werde die Vorlage deshalb ablehnen, während der andere Teil zähneknirschend zustimmen werde, so Präsidentin Jacqueline Beck-Gasser.

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin von Grünliberalen und Jungen Grünliberalen

«Dies vor allem, weil die Differenz zwischen Stadtparlament und Stadtrat nicht auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen werden soll, die dringend ein neues Hallenbad benötigt.»

Als das Parlament die Vorlage im November 2020 zurück an den Stadtrat wies, wehrte sich die Fraktion noch gegen das Provisorium. Inzwischen sei man jedoch zum Schluss gekommen, dass man dem Kredit zustimmen wolle. Beck-Gasser: «Nach zweijähriger Pandemie-Durststrecke möchte man die Sportvereine und Familien nicht auf Sand auflaufen lassen.»

FDP-Fraktion fordert striktes Kostenmanagement

Die FDP-Fraktion hingegen ist vollends überzeugt vom aktuellen Vorprojekt, sowohl aus funktionaler als auch aus gestalterischer Sicht, wie Stefan Keller, Mitglied der FDP/JF-Fraktion sowie der Liegenschaften- und Baukommission, sagt. Doch auch in dieser Fraktion kam es zu «grossen Diskussionen». Sie betrafen die Kosten. So seien diese von 36 Millionen, wie im Wettbewerbskredit veranschlagt, auf 46 Millionen Franken im Vorprojekt gestiegen. Keller:

Stefan Keller, Mitglieder der FDP/JF-Fraktion

«Und dass der beigezogene Kostenplaner gar von Baukosten von 56 Millionen Franken ausgeht, lässt befürchten, dass diese komplett aus dem Ruder laufen könnten.»

Stark kritisiert habe die Fraktion zudem das Vorgehen des Stadtrates, der die Aufgaben aus dem Rückweisungsauftrag «nur halbherzig» gelöst habe. «Ein Teil unserer Fraktion wird der Vorlage mangels Alternativen zustimmen, der andere Teil wird sich dagegen entscheiden oder sich der Stimme enthalten.» Sollte die Vorlage im Rat genehmigt werden, erwarte die FDP/JF-Fraktion ein striktes Kostenmanagement. «Der Kredit von 45,837 Millionen Franken muss eingehalten werden», fordert Keller, der Architekt ist.

Die Fraktion von SP/Juso/PFG will, dass es endlich vorwärtsgeht. Sie würden zwar immer noch beanstanden, dass der Stadtrat den Sparauftrag des Parlaments nicht erfüllt habe. «Wir werden die Vorlage aber unterstützen, weil das Projekt an sich gut und die Notwendigkeit gegeben ist», sagt Präsident Daniel Kehl.

Die Mehrheit der Fraktion unterstütze auch das Provisorium. «Das Volksbad allein als Ersatz genügt nicht und ein Hallenbad für Schule und Vereine, aber vor allem auch für Familien, ist gerade während der Wintermonate wichtig.» Das Provisorium sei auch aus ökologischer Sicht vertretbar.

Daniel Kehl, Fraktionspräsident von SP, Juso und PFG Bild: pd

Experten hätten der Kommission aufgezeigt, dass der Heizverbrauch geringer ist, als Laien befürchten würden.

«Das Provisorium kann sogar an die Fernwärme angehängt werden.»

Tribüne als Treffpunkt

Eine «sehr ausführliche und sehr kontroverse Diskussion» hat die Fraktion von Die Mitte und EVP hinter sich. Das kurze Fazit von Fraktionspräsident Patrik Angehrn: «Wir sind mehrheitlich für den Kredit und mehrheitlich gegen das Provisorium.» Man wolle nicht, dass 1,6 Millionen Franken nach wenigen Monaten Betrieb verpuffen. «Vielleicht wird die Traglufthalle verkauft. Eine Garantie gibt es aber nicht.» Klar tue dieser Entscheid auch weh, so Angehrn. «Aber wir haben dem Stadtrat mal einen Sparauftrag erteilt. Pflicht des Parlaments ist es auch, behilflich zu sein, diesen zu erreichen.»

Ideen, wie Schulen und Vereine ohne Provisorium ihrem Schwimmsport nachkommen können, hat Angehrn viele. Mehr Schwimmlektionen im Freibad während der klassischen Sommermonate, dafür im Winter ein paar Stunden ausfallen lassen und so das Volksbad entlasten. Oder auch mal das Notkerbad der Fladeschule benutzen.

«Man muss halt miteinander reden.»

Andreas Hobi, Fraktionspräsident von Grünen und Jungen Grünen, hält nicht viel von diesen Vorschlägen. Die Anzahl prächtiger Badetage in St.Gallen lasse sich an einer Hand abzählen. «Und dann rennen Hundertschaften von Kindern in den drei, vier Wochen vor den Sommerferien zum Intensivschwimmunterricht oder Schwimmlager ins Lerchenfeld. Das gäbe ein Gedränge!»

Nicht unglücklich ist die Mitte/EVP-Fraktion darüber, dass die Vorlage nach wie vor einen Trennbalken im grossen Becken vorsieht – auch wenn er über eine Million Franken koste. Er sei begehbar und für Schwimmlehrer sehr nützlich. Angehrn:

«Sie befinden sich näher bei den Kindern. Ausserdem verhindert er Wellenschlag bei unterschiedlicher Nutzung der verschiedenen Teile. Das erhöht die Sicherheit.», sagt Angehrn. Die Tribüne, meint er, würde man letztlich wohl sogar vermissen. Sie diene nicht nur dem Publikum bei Wettkämpfen.

«Sie ist auch ein Ort, wo man sich begegnen kann. Man breitet dort das Tüechli aus, erholt sich und redet zusammen.»

Patrik Angehrn, Mitte-EVP-Fraktionspräsident Bild: pd

Wichtig sei nun, dass Politikerinnen und Politiker die Sanierung behutsam und mit Verstand kritisieren. «Sagt das Volk Nein, stehen wir vor einem Scherbenhaufen», warnt Angehrn.

SVP will das ursprüngliche Projekt zurück

Einen ganz anderen Weg empfiehlt die SVP-Fraktion. Emotional sei es zugegangen, sagt Präsidentin Karin Winter-Dubs. «Wir haben noch immer das Gefühl, dass der Stadtrat uns nicht ernst nimmt.» Dennoch sei die Fraktion klar dafür, dass die Stadt ein saniertes Hallenbad bekomme. Und zwar eines mit allem, samt Aussenbad. Winter-Dubs:

Karin Winter-Dubs, SVP-Fraktionspräsidentin

«Wir werden einen Änderungsantrag stellen, der vorschlägt, nun doch das ursprüngliche Projekt zu realisieren.»

Die Einsparungen seien zu gering. «Und die Städterinnen und Städter haben bestimmt Freude an einem Aussenbad, in dem es sprudelt.»

