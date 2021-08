Migros will Golfpark in Waldkirch sanieren

Sanierung Neue Garderoben, ein aufgefrischtes Restaurant und ein Golfsimulator: Das plant die Migros Ostschweiz beim Golfpark in Waldkirch Die Migros Ostschweiz hat ein Baugesuch für die Modernisierung und Erweiterung des Clubhauses eingereicht. Zudem werden die Garderoben erneuert. Die Bauarbeiten sollen in der Winterpause stattfinden. Die Eröffnung ist für März 2022 vorgesehen. 18.08.2021, 12.00 Uhr

Mit einem Cheminée in der Mitte: So soll das Restaurant Golfpark ab Frühling 2022 aussehen. Bild: PD

(pd/mbu) Seit über 20 Jahren schon werden in Waldkirch die Golfschläger geschwungen. Der Golfpark, der von der Migros Ostschweiz betrieben wird, wurde im Jahr 2000 eröffnet. Und er erfreue sich seither wachsender Beliebtheit, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung: Neben diversen externen Gästen würden über 1200 Clubmitglieder regelmässig das Golfspiel auf der 36-Loch-Anlage geniessen. Während der Platz 2008 um neun Loch erweitert wurde, besteht das Clubhaus mit Restaurant seit über 20 Jahren in derselben Form.