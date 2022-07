Märkte St.Gallen: Ausweichplatz während Sanierung gesucht

Sanierung Marktplatz und Bohl Die St.Galler Marktfahrenden wollen während Bauzeit auf den Gallusplatz wechseln Wenn die Baufahrzeuge am Marktplatz und Bohl auffahren, bringt das Lärm und Staub mit sich. Die St.Galler Märktlerinnen und Märktler haben sich nach einem alternativen Standplatz umgesehen und sind fündig geworden. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Der Gallusplatz von oben: Hier könnten die Märkte stattfinden, während am Marktplatz und Bohl gebaut wird. Bild: Michel Canonica

Bauabschrankungen, Baumaschinen und aufgerissene Strassen: So präsentierte sich der Bahnhofplatz vor ein paar Jahren. 2018 wurde der neugestaltete Platz feierlich eingeweiht. Nun steht aber die nächste Grossbaustelle an: Marktplatz und Bohl sollen neugestaltet und saniert werden. Die Arbeiten starten frühestens im Januar 2024, wenn alles nach Plan läuft. Im Dezember 2025 könnte der zentrale Platz eingeweiht werden.

Derzeit liegt erst das Vorprojekt vor – und doch gibt es bereits erste Überlegungen zur Bauphase, die Lärm und Staub mit sich bringen wird. Davon sind einerseits die Läden und Restaurants am Platz betroffen. Andererseits die Märkte. Und anders als Ladenbesitzerinnen oder Gastronomen haben Marktfahrerinnen und Markfahrer die Möglichkeit, auszuweichen.

Märktler wollen auch während Bauzeit geschlossen auftreten

Die IG Marktfrisch St.Gallen hat sich dazu bereits Gedanken gemacht. Diese Gedanken hat sie bei der Stadt eingebracht im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zum Vorprojekt. Der IG gehören über zwei Vereine alle Märktlerinnen und Märktler an: vom ständigen Markt, vom Wochenmarkt und vom Bauernmarkt.

Die Idee: All diese Märkte könnten während der Bauphase von Marktplatz und Marktgasse auf den Gallusplatz zügeln. IG-Sprecher Peter Wetli, der auf dem ständigen Markt den Stand Zenglein Früchte und Gemüse betreibt, sagt: «Für uns ist es wichtig, dass wir alle zusammenbleiben. Damit wir unsere geballte Kraft behalten.» Erst dann komme «Marktfeeling» auf.

Bauernmarkt in St.Gallen: Auch er müsste weichen. Bild: Donato Caspari (29. April 2022)

Die IG habe sich überlegt, wo es im Zentrum genügend Raum für alle Marktstände gäbe – und kam auf den Gallusplatz. Die Fläche auf dem Kornhausplatz wäre ebenfalls gross genug. «Wir haben sie begutachtet, und mit viel gutem Willen wäre auch da einiges möglich», sagt Wetli. Aber:

«Mit dem ÖV könnte es zu Konflikten kommen. Wenn auch noch die Stände der Wochenmärkte dazukommen, wird es zu eng.»

Nicht zu früh?

Bis zum frühestmöglichen Baustart dauert es noch eineinhalb Jahre. Gut vorstellbar, dass sich dieser verzögert, weil Einsprachen eingehen. Natürlich sei es noch früh, sagt auch Wetli. Trotzdem: «Wir als Geschäft brauchen eine ausreichende Vorlaufzeit. Wir müssen zum Beispiel schauen, was es an einem neuen Ort an Infrastruktur braucht.»

Peter Wetli von der IG Marktfrisch St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Auf dem Marktplatz zu bleiben, allenfalls zwischendurch auf den Bohl oder den Blumenmarkt zu zügeln, ist für Wetli keine Option. «Es braucht einen Ausweichplatz.» Wegen der Emissionen. «Hätten Sie Freude, wenn Sie eine Rose geschenkt erhalten, die voller Baustaub ist?» Das andere seien der Lärm und die sich ständig ändernde Situation, Stichwort Erreichbarkeit. Der Markt müsse möglichst einfach erreichbar sein. «Sonst kommen die Leute nicht mehr.»

Markt dürfe nicht wegen Anlässen ausfallen

Wenn nun die Märkte auf den Gallusplatz zügeln würden, ist der IG ein Punkt wichtig: die Kontinuität. Die Märkte sollen nicht wegen Festen und Anlässen ausfallen müssen. Andere Märkte, wie etwa der Flohmarkt, der hier regelmässig stattfindet, könnten angegliedert werden, sagt Peter Wetli. «Aber wir können nicht jeden Samstag, an dem noch etwas anderes stattfindet, den Markt ausfallen lassen.»

Mit der Stadt haben diesbezüglich aber noch keine Gespräche stattgefunden. Eine Sitzung sei für August in Aussicht gestellt worden. An dieser sollen auch Fragen zum Marktpavillon besprochen werden. Von Seiten Stadt sei angetönt worden, dass verschiedene Ideen für eine Übergangslösung vorhanden seien, sagt Wetli.

Weihnachtsmarkt bräuchte ebenfalls eine Alternative

Auch der Weihnachtsmarkt, der jeweils im Waaghaus, am Bohl und in der Marktgasse stattfindet, wäre von der Baustelle betroffen. Je nachdem würden die Ausgaben 2023 und 2024 in die Bauzeit fallen. Marktleiter Bernhard Steffen sagt, derzeit sei noch unklar, was mit dem Weihnachtsmarkt in dieser Zeit passiere.

Im August werden sich die Verantwortlichen des Weihnachtsmarktes mit Vertretern der Gewerbepolizei und des Tiefbauamts treffen. Danach wird entschieden, ob der Weihnachtsmarkt auf den Gallusplatz zügeln könnte oder ob er ausfallen wird.

Der Weihnachtsmarkt war in seinen Anfangsjahren bereits in der Nähe des Gallusplatzes angesiedelt. 2005 fand die erste Ausgabe statt. Die Stände standen zerstreut in der Altstadt: Sie waren zwischen der damaligen Chocolaterie Maestrani, St. Laurenzen und Waaghaus verteilt. Marktstimmung kam kaum auf. Auf den Gallusplatz wollten die damals Verantwortlichen aber nicht: Der Platz komme nicht in Frage. Er «gehöre» im Advent dem Christchindlimarkt, den man nicht vertreiben wolle. Und der Kanton weigerte sich, den Markt auf dem Klosterplatz zu gestatten. Zu kommerziell, so das Credo. Seit 2007 findet der Weihnachtsmarkt nun auf dem Bohl und in der Marktgasse statt.

Und das soll an sich auch so bleiben, wie Steffen versichert. Die Frequenzen seien am Bohl besser als beim Gallusplatz.

«Wir müssen daher gut abwägen, ob wir den Aufwand betreiben oder den Markt lieber ausfallen lassen.»

Vom Platz her ginge es, vom Verkehr her auch

Verkehrstechnisch wäre es möglich, die Märkte auf dem Gallusplatz anzusiedeln. Auch wenn ein Bus den Platz entlangfährt und ab und an ein Last- oder Lieferwagen die Gallusstrasse als Zugang zur Altstadt benutzt. Das bestätigt Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim Tiefbauamt der Stadt. «Es gibt genügend Platz für Markt und Verkehr, wie der Christchindlimarkt jedes Jahr zeigt.»

Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr, Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: Marlen Hämmerli

Wie es im Detail weitergeht, ist derzeit noch offen. Wenn es dann so weit ist und die ersten Baumaschinen auffahren, ist eines für alle wichtig: «Dass wir die Zeit überstehen», wie Wetli es formuliert.

