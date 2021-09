Sanierung Was soll mit dem ältesten Goldacher Gebäude passieren? Der Gemeinderat präsentiert seine Pläne für das baufällige Gmünderhaus – und sucht einen Investor Fast 500 Jahre alt ist das Gmünderhaus in Goldach und damit das wohl älteste Gebäude in der Gemeinde. Nun soll es saniert werden. Der Gemeinderat wird das Baugesuch bald auflegen. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So soll das Gmünderhaus dereinst aussehen: neuer Anbau zur Strasse hin. Dahinter das sanierte Gebäude. Visualisierung: PD

Seine besten Tage hat es wahrlich hinter sich, das Gmünderhaus in Goldach. Verloren und verlottert steht es da an der Blumenstrasse, zwischen Pizzeria und Migros-Parkplatz. Während nebenan die neue Zentrumsüberbauung in die Höhe wächst, hat dieses Stück Dorfgeschichte nicht mitgehalten mit dem Wandel rundherum. 1553/54 wurde das Gebäude erbaut, war später das erste Goldacher Gemeindehaus und wurde zuletzt als Jugendtreff genutzt. Seit sieben Jahren steht es leer.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident Goldach. Bild: Jolanda Riedener

Nun soll wieder Leben einkehren im Gmünderhaus. Der Gemeinderat hat ein Sanierungsprojekt erarbeitet. Das Baugesuch wird bald öffentlich aufgelegt. «Es gibt sicher Leute, die finden, dass wir spinnen, weil wir das Haus sanieren wollen», sagt der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli auf Anfrage. Tatsächlich polarisiert das Gebäude im Dorf. Die einen würden es am liebsten abreissen, die anderen betonen dessen historischen Wert.

Abreissen ist nicht möglich

Der St.Galler Kulturhistoriker Daniel Studer hebt im Ortsbild-Inventareintrag zum Gmünderhaus die spätgotische Bohlendecke hervor und attestiert dem «wahrscheinlich ältesten» Gebäude in der Gemeinde eine hohe geschichtliche Bedeutung und einen starken Identitätsfaktor. Abreissen geht denn auch nicht. Die kantonale Denkmalpflege hält am Erhalt des Bauwerkes fest. Doch das Haus weiterhin verlottern zu lassen, kommt für Gemperli auch nicht in Frage:

«Das Haus ist in einem bedenklichen Zustand und sieht vor allem von aussen unbefriedigend aus.»

Das älteste Haus in Goldach soll umgebaut werden.



Bild: Nik Roth (5. Mai 2020)

Man habe nun auch länger keinen Unterhalt mehr betrieben. Die jetzige Situation sei unbefriedigend für alle, betont der Gemeindepräsident. «Darum hoffen wir, dass die Bevölkerung unser Projekt unterstützt.» Konkret will der Gemeinderat den «historisch weniger bedeutsamen Gebäudeteil» zur Blumenstrasse hin durch einen Neubau ersetzen. Dieser soll hauptsächlich der Gebäudeerschliessung dienen. Damit erhalte das Haus seine Funktionalität.

Gemperli sieht «grosses Potenzial»

Der ältere und historisch wichtige Teil dahinter bleibt in seiner Grundsubstanz erhalten, wird jedoch saniert. So werden die Anforderungen der Denkmalpflege erfüllt, auch die Bohlendecke bleibt erhalten. Als Grundlage für das Bauprojekt diente eine Hausanalyse aus dem Jahr 2019, die unter anderem gezeigt hatte, dass ein teilweiser Erhalt des baufälligen Gebäudes mit einem Anbau auch aus wirtschaftlicher Sicht möglich sei.

Nik Roth





Bild: Nik Roth Bild: Nik Roth Bild: Nik Roth Bild: Nik Roth Bild: Nik Roth Bild: Nik Roth Bild: Nik Roth Bild: Nik Roth

Wofür das Gmünderhaus künftig genutzt wird, ist noch nicht definitiv entschieden. Angedacht ist, dass in den beiden Obergeschossen zwei Eigentumswohnungen entstehen. Im Erdgeschoss wäre laut Gemperli eine gewerbliche Nutzung denkbar – etwa für Coworking-Spaces. Die exakten Rahmenbedingungen sollen im weiteren Prozess formuliert werden. Für Gemperli hat das Projekt jedenfalls «grosses Potenzial», auch auf dem Wohnungsmarkt zu überzeugen:

«Die Lage ist gut. Die Kombination von alt und neu könnte spannend sein.»

Kosten wird die Sanierung voraussichtlich 1,9 Millionen Franken

Letzte Woche wurden die Anstösser über das Projekt informiert. Die Reaktionen seien positiv gewesen, sagt er. Und ist gespannt, ob während der öffentlichen Auflage noch Einsprachen eingehen. Liegt die Baubewilligung vor, rückt die Finanzierung des Projekts in den Fokus. Die Gemeinde wünscht sich dafür einen Investor, der das Projekt umsetzt. 1,9 Millionen Franken würde die Sanierung voraussichtlich kosten. Nicht eingerechnet ist der Preis für den Boden, nicht eingerechnet sind aber auch allfällige Subventionen durch die kantonale Denkmalpflege.

Das «neue» Gmünderhaus von der Blumenstrasse Richtung Dorfzentrum her gesehen. Visualisierung: PD

Finde man keinen Investor, sagt Gemperli, dann müsse sich die Gemeinde überlegen, das Projekt selber umzusetzen. Und sonst das Gespräch mit der Denkmalpflege suchen, um das Gmünderhaus aus dem Inventar der schützenswerten Ortsbilder zu streichen – und damit den Weg frei zu machen für einen Abbruch. Doch so weit ist es noch nicht. Man wolle es nun zuerst mit dem Sanierungsprojekt versuchen, so Gemperli. Und dieses möglichst schnell aufgleisen. «Das hat eine hohe Priorität für uns.» Damit das älteste Gebäude Goldachs eine Zukunft hat.