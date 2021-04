Sanierung «Das Siegerprojekt lässt einen träumen»: Warum das St.Galler Textilmuseum riskanten Sanierungsplänen folgen will Es ist unbestritten: Das 140-jährige Textilmuseum St.Gallen muss saniert werden. Doch das Siegerprojekt, das jetzt in einem Architekturwettbewerb gekürt wurde, erstaunt. In einer Risikobeurteilung ist von denkmalpflegerischen Bedenken, Deformationen am Gebäude und Mehrkosten im zweistelligen Millionenbereich die Rede. Warum kürt man so ein Projekt zum Sieger? Dinah Hauser und Julia Nehmiz 20.04.2021, 05.00 Uhr

Das Siegerprojekt öffnet das Haus im Erdgeschoss. Das soll die Attraktivität und Zugänglichkeit steigern. Visualisierung: PD

Das Textilmuseum St.Gallen muss saniert werden. Das sei unumstritten, sagt Museumsdirektor Stefan Aschwanden. Denn das bestehende, 140 Jahre alte Gebäude in der St.Galler Innenstadt ermögliche keine moderne Museumsarbeit. Es verfüge nicht über die Räume, die im 21. Jahrhundert im musealen Kontext nötig wären. Konkret: Es fehlt neben Ausstellungsfläche an Räumen für Vermittlung, Vorbereitung und Depot. Auch die Themen Sicherheit und Raumklima müssten dringend angegangen werden. Aschwanden sagt:

Stefan Aschwanden, Direktor Textilmuseum St.Gallen.

Bild: Arthur Gamsa

Die Federführung für Sanierung und Ausbau liegt bei der 2018 gegründeten Stiftung Textilmuseum. Stiftungsrat Peter Kriemler sagt: «Dem Vorstand der Stiftung war bewusst, dass eine Renovation des Museums nötig ist, denn die Räume sind nicht mehr zeitgemäss. Allen voran ist Brandschutz nicht gewährleistet, es braucht bessere Voraussetzungen für die Unterbringung und das Raumklima im Archiv. Zudem wollen wir eine gute Weiterentwicklung für das Haus anstreben.»

Für die anstehende Sanierung, die mit einem Umbau daherkommt, wurde deshalb ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Ein Wettbewerb wurde vom Vorstand als geeignet beurteilt. «Er verspricht kreative Lösungen und ist für solche Projekte mit mehreren Anforderungen üblich», sagt Kriemler. Hauptsächliche Fragestellungen waren die Öffnung des Hauses zur Strasse hin, der Erhalt der historischen Bausubstanz sowie die Schaffung von mehr Raum für Ausstellungen.

Schadenpotenzial wird hoch eingeschätzt

Das Siegerprojekt überrascht nicht nur durch architektonische und konzeptionell überzeugende Ideen, sondern auch durch grosse Risiken. So heisst es im Jurybericht, dass das Preisgericht ungeklärte Risiken in der statisch-konstruktiven Umsetzung des Projekts sowie in den finanziellen Auswirkungen sah. Es wurde deswegen eine gutachterliche Stellungnahme eines Ingenieurbüros eingeholt.

In dieser heisst es: «Das Schadenpotenzial am bestehenden Gebäude wird aufgrund zu erwartender Deformationen während der Erstellung und des Betriebes als sehr hoch eingeschätzt.» Weiter wird gewarnt, dass das neue Untergeschoss ins Grundwasser eintauche, sodass permanente Auftriebsanker benötigt würden. Die Lebensdauer der vorgeschlagenen Konstruktion dürfte mutmasslich einen Lebenszyklus kaum übersteigen, eine Erneuerung der Konstruktion sei fraglich. Das aufwendige statische Konzept lasse Mehrkosten im zweistelligen Millionenbereich erwarten. (siehe Artikel vom 18.4.2021)

So könnte der unterirdische Ausstellungsraum aussehen. Visualisierung: PD

Warum wählt man ein Siegerprojekt, das solch grosse Risiken aufweist?

Man habe sich für das enorme räumliche und organisatorische Potenzial entschieden, das das Projekt «Das Schwere ist des Leichten Wurzelgrund» bereithalte, sagt Stefan Aschwanden. Die Jury, in der er Mitglied war, war sich der Risiken bewusst. Doch das Projekt des Zürcher Architekten Christian Kerez zeige das riesige museologische Potenzial auf – deswegen habe es gewonnen.

Auch Peter Kriemler streicht die ausserordentlichen Chancen heraus, die das Projekt für den Standort des Textilmuseums aufzeige. Er nennt dabei zwei Hauptpunkte: Alle anderen Eingaben hätten für den Saal der Dauerausstellung den Dachraum ausgebaut. Das Siegerprojekt will dafür ein Untergeschoss schaffen. Kriemler sagt:

Als zweiten Pluspunkt hält Kriemler den grosszügigen Eingangsbereich fest, «der die Attraktivität des Museums sehr erhöht».

Mit dem Architekten Lösungen entwickeln

Das Projekt erfordert aber noch eine wesentliche Überarbeitung. Darin sind sich Kriemler und Museumsdirektor Aschwanden einig. Bis im Herbst werden nun mit dem Architekten Diskussionen geführt über die drei heiklen Punkte: die hohen Kosten, die denkmalpflegerischen Bedenken, die baustatischen Gefahren. Für Kriemler ist klar:

Peter Kriemler, Stiftungsrat. Bild: Getty

Der Stiftungsrat habe die Entscheidung getroffen, mit dem Architekt realisierbare Lösungen zu entwickeln, die dem Grundgedanken des Projekts Rechnung tragen.

Im Herbst werden dann alle prämierten Projekte sowie das weitere Vorgehen der Öffentlichkeit präsentiert. Falls das Siegerprojekt von Christian Kerez nicht umsetzbar ist, würde eines der anderen prämierten Projekte herangezogen. Zu den Kosten der Sanierung will sich Kriemler nicht äussern. «Das ist nun Teil der Detailplanung und der Überarbeitung.»

Nicht nur traditionelle Stoffe zeigen, sondern auch Zeitgenössisches

Das Siegerprojekt lasse einen träumen, sagt Stefan Aschwanden. Träumen, dass das Textilmuseum ins neue Jahrhundert hineinkommt.

Künftig auch von zeitgenössischen, textilen Fragestellungen zu erzählen, nicht nur von den traditionellen Stoffen, Stickereien und Kleidern oder vom «weissen Gold», das St.Gallen im 16. Jahrhundert reich gemacht hat, sondern auch technische Innovationen thematisieren. «Aktuell können wir in den knappen und schwierigen Räumen kaum industriegeschichtliche Aspekte darstellen», sagt Aschwanden. Die Ausstellungsräume sind zu kleinteilig, und es ist schlicht kein Platz vorhanden, um grössere Objekte aufzubewahren.

Die Räume seien zu kleinteilig, um industriegeschichtliche Aspekte zu beleuchten. Aktuell zeigt das Textilmuseum die Ausstellung «Robes Politiques – Frauen Macht Mode». Bild: Michael Schoch, Johannes Stieger

Architekt ist zuversichtlich

Architekt Christian Kerez aus Zürich ist überrascht und erfreut über den Sieg. Zusammen mit der Zürcher Caretta + Weidmann Baumanagement AG und dem Zuger Ingenieur Joseph Schwartz hat er die Idee eingegeben.

Bald schon hätte sich ergeben, dass im Dachraum zu wenig Platz für einen grossen Ausstellungssaal ist. Auch seien denkmalpflegerische Einschränkungen zu berücksichtigen. «Dies gab den Ausschlag dafür, den Saal in den Untergrund zu verlegen, wo man näher am Publikum ist», wie Kerez sagt. Er bringt museologisches Hintergrundwissen mit. So wurde etwa das Kunstmuseum Liechtenstein nach seinen Plänen in Zusammenarbeit mit Morger & Degelo Architects errichtet, und er hat den Wettbewerb um das Museum of Modern Art in Warschau gewonnen.

So könnte der neue Eingangsbereich aussehen. Visualisierung: PD

Um die baulichen Herausforderungen beim «Palazzo Rosso» wisse er.

Es brauche aber noch zusätzliche Abklärungen bezüglich des Grundwasserspiegels, wie er sich bewegt. Er vertraue auf seine Teampartner, welche Erfahrungen im Untergrundbau haben und etwa auch den Umbau des Bahnhofs Stadelhofen planen.