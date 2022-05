Beachvolleyball-Spektakel in Rorschach wird zur Masters-Serie

Sandwühler Beachevent wird zum Beachmasters: Höchste Schweizer Beachvolleyball-Serie gastiert am Rorschacher Hafenplatz Der Beachvolleyball-Event findet vom 25. bis 28. August auf dem Hafenareal von Rorschach statt. Geändert hat sich der Name, von «Coop Beachtour» zu «Beachmasters», ansonsten hält der lokale Veranstalter Swiss Beachevent GmbH am bewährten Turnierkonzept der vergangenen 15 Jahre fest. Rudolf Hirtl, Tobias Haag 05.05.2022, 05.00 Uhr

In Rorschach sind jeweils nationale und internationale Spitzenteams auf dem Center-Court zu sehen. Bild: Adrian Knecht

Seit vielen Jahren ist Rorschach einer der Austragungsorte der Swiss Volley Beachtour. Die Tour ist die höchste nationale Turnierserie im Beachvolleyball. Schweizer Topteams und internationale Teams spielen um Turniersiege, Swiss-Beach-Ranking-Punkte und Preisgeld. Neben dem Center-Court, auf dem die Beachvolleyball-Cracks um Punkte spielen, wird auch jeweils ein Beachmarket aufgebaut. Dort gibt es Unterhaltung für Gross und Klein. Auch für Hobbyspieler gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Amateuren zu messen. Der Eintritt für die gesamte Veranstaltung ist jeweils frei. So die Eckdaten des Anlasses, der aus dem Veranstaltungskalender der Hafenstadt kaum mehr wegzudenken ist.

In schwierigen Zeiten durchgehalten

Es waren zuletzt harte Zeiten für die Veranstalter Michi Bleiker und Peter Thoma, die für den Event in Rorschach verantwortlich sind. Im Jahre 2020 konnte der Anlass wegen der Coronapandemie nicht durchgeführt werden.

Michi Bleiker (links) und Peter Thoma machen Rorschach zur Beachvolleyball-Hochburg. Bild: Rudolf Hirtl

Ein Jahr später entstand Polemik über die Covid-Beschränkungen. Swiss Volley schrieb vor, die Turniere der Beachtour ohne Zertifikatszwang durchzuführen, und an diese Vorgabe hielten sich die Organisatoren. Andere hätten sich damals eine Zugangsbeschränkung für Zertifizierte gewünscht. Unterschiedlicher hätten die Reaktionen damals nicht ausfallen können. Zu guter Letzt stieg auch noch Coop nach über 20 Jahren als Hauptsponsor aus. Die dadurch entfallenen Sponsoringbeiträge waren mitunter ein Grund, warum der Anlass in Olten, auch hier sind Bleiker und Thoma die Veranstalter, dieses Jahr nicht mehr im Terminkalender der Swiss Volley Beachtour ist.

Den Schwierigkeiten zum Trotz

Trotz dieser nicht ganz einfachen Umstände, findet in Rorschach auch in diesem Jahr ein Turnier der höchsten nationalen Serie statt. Allen Gerüchten und Unkenrufen zum Trotz steigt vom 25. bis zum 28. August die grosse Beachvolleyball-Party auf dem Hafenareal. Während vier Tagen wird den Zuschauerinnen und Zuschauern Sportspektakel geboten. Es sind die bewährten Pfeiler, auf welche die Organisatoren Peter Thoma und Michi Bleiker bei der 15. Austragung der Beachtour in Rorschach setzen.

Das Publikum in Rorschach darf sich auf einen Top Event mit Gratiseintritt, einem Elite-Turnier für Beachprofis mit absoluten Klassespielern, einem Plausch-Turnier für Hobbybeacher und ein kulinarisch einladendes Beachvillage mit lokalen Vereinsbeizen und Promotionsständen freuen. Die weiteren Turnierstandorte sind Genf, Locarno und Kloten, bevor dann kurz nach dem Turnier in Rorschach in Bern die Schweizer Meisterschaften stattfinden.

Bestandteil der höchsten nationalen Turnierserie

Auch in Rorschach erhält der Event einen neuen Namen und nennt sich ab diesem Jahr «Beachmasters Rorschach». Neben den nationalen Tourpartnern wird der Event in Rorschach von den lokalen Hauptsponsoren St.Galler Kantonalbank und Gaz Energie sowie zahlreichen weiteren regionalen Unternehmen und Institutionen unterstützt.

Der Beachevent in Rorschach – von 2013 bis 2021 «Coop Beachtour Rorschach» genannt – bleibt als Beachmasters trotz Namenwechsel also weiterhin Bestandteil der höchsten nationalen Beachvolleyball-Turnierserie. Und was sagt Coop zum Ausstieg als Titelsponsor?: «Nach 20 Jahren erfolgreichem Sponsoring der Beachtour haben wir uns vermehrt Sponsoringprojekten im Bereich Familie, wie der Coop Familienwanderung und dem Coop Kinderland Openair, zugewendet.»

Welche sportlichen Aushängeschilder in Rorschach an den Start gehen werden, lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht sagen. Klar ist, in Ergänzung zu den Schweizer Teams, die sich über das Swiss-Beach-Ranking direkt für die Turnierteilnahme qualifizieren, werden bei Frauen und Männern noch zwei Wildcards an ausländische Teams vergeben. Wie in den vergangenen Jahren wird das Turnier zu einem der besten weltweit gehören.

Einmaliges Ambiente am Rorschacher Seeufer

Und was macht das Turnier derart erfolgreich? «Neben der sportlichen Challenge ist es sicher auch die Lage direkt am Seeufer. Das Ambiente ist, vor allem abends bei den Sonnenuntergängen, schon beinahe kitschig schön hier», sagt OK-Präsident Peter Thoma. Aber auch die Einbindung von regionalen Partnern und Vereinen, was eine grosse Identifikation beim Publikum mit dem «heimischen» Turnier herstelle, sei ausschlaggebend. Dabei spiele auch die Integration des Plausch-Turniers für Hobbybeacher eine tragende Rolle.

Besonders dankbar zeigt sich Peter Thoma auch für die gute, konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt Rorschach. «Wir fühlen uns hier seit 2007 willkommen und unterstützt. Schön wäre es, wenn die umliegenden Gemeinden den Anlass finanziell mittragen und die Stadt entlasten würden, denn schliesslich profitiert die ganze Region von diesem Topanlass.»

Das Ambiente am südlichsten Ufer des Bodensees ist einzigartig. Bild: Adrian Knecht