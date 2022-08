Das Team Litauen/Lettland gewinnt das Sandskulpturenfestival

Sandkunst auf der Arionwiese Ein Apfel neben dem Kopf – «Isaac Newton» bringt Inese Valtere und Donatas Mockus den Sieg Eine Woche lang stampften und carvten die Teilnehmenden des 23. Sandskulpturenfestivals fleissig. Am Samstag fand die Siegerehrung statt. Der Veranstalter Urs Koller ist zufrieden. Vivien Huber 21.08.2022, 12.32 Uhr

Sieger des 23. Sandskulpturenfestivals sind Inese Valtere aus Litauen und Donatus Mockus aus Lettland mit ihrer Skulptur «Isaac Newton». Bild: Rudolf Hirtl

Am diesjährigen 23. Sandskulpturenfestival begleitete ein neunter Teilnehmer die acht Künstler-Teams und Urs Koller: Nämlich der Regen. Selbst am vergangenen Samstag als die Siegerehrung stattfand, war er mit von der Partie. Umso überraschender ist es für das Publikum, dass die Skulpturen dem Wetter trotzen. Die Familie Altendorfer ist sich einig: Dass aus einem Haufen Sand so schöne Kunstwerke entstehen und dies auch noch bei Regen, sei erstaunlich. Anna und Erwin Studhalter sind am Tag der Siegerehrung bereits zum dritten Mal in dieser Woche von Rothenburg angereist. «Die Entstehung der Skulpturen anzusehen war sehr interessant», sagt Erwin Studhalter.

Christian Tischhauser, in der Ostschweiz aufgewachsen, wohnt seit vierzig Jahren in Zürich. «Meine Frau und ich nehmen jedes Jahr zwei Zürcher mit ans Festival und es kommt immer super an.» Alle Besucher haben verschiedene Favoriten, was für die Arbeit der Künstler spricht.

Die diesjährigen Gewinner kommen aus Litauen und Lettland

Um 17.30 Uhr warten die Besucher und Künstler gespannt auf die Preisverleihung. Urs Koller verkündet die Siegerteams: Das Speed Carving gewonnen hat Wilfred Stijger aus den Niederlanden. Den dritten Platz belegen Bouke Aterna aus Deutschland und Jeroen Advocaat aus den Niederlanden mit ihrer Skulptur «Humanity». Den zweiten Platz und den Publikumssieg ergattern Majia und Karlis Ile aus Lettland mit ihrer Skulptur «Sleep». Sieger des 23. Sandskulpturenfestivals sind Inese Valtere aus Litauen und Donatus Mockus aus Lettland mit ihrer Skulptur «Isaac Newton».

Den zweiten Platz und den Publikumssieg holen sich Majia und Karlis Ile aus Lettland. Bild: Vivien Huber

Solidarität statt Konkurrenz: Die Künstler helfen einander, um die Skulpturen vor dem Regen zu schützen

Der Veranstalter Urs Koller ist zufrieden mit dem Festival. «Es war schön, alle Künstler wieder zu sehen», sagt er. Der Regen habe ihnen aber zu schaffen gemacht. «Einige haben Zelte gebaut, um die Skulptur zu schützen. Man muss beim Aufstellen den Wind beachten und dass sich kein Wasser auf den Zelten sammelt», erklärt Koller. Umso schöner sei es, dass sich die Teams gegenseitig geholfen haben.

Auch dieses Jahr haben alle das Thema «What goes up, must come down» gut umgesetzt, sagt Koller. «Isaac Newton» des Siegerteams sei schon als Skizze stark gewesen. «Die Umsetzung war noch besser, da der Durchbruch in der Skulptur anspruchsvoll ist und die beiden sorgfältig gearbeitet haben. Man sieht sogar den Apfel gespiegelt in den Augen von Newton», so der Veranstalter.

Die Sieger sind sich einig: «Wir kommen immer wieder gerne nach Rorschach»

Die Gewinner freuen sich. «Es war unerwartet harte Arbeit wegen des Wetters», sagt Inese Valtere. «Die Natur ist schwierig zu besiegen. Deshalb haben alle eine grosse Leistung vollbracht», ergänzt Donatas Mockus. Ihre Skulptur stellt den Wissenschaftler Newton dar, wie er die Gravitation entdeckt hat, als ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist. «Die Idee hatten wir schnell und sie spricht für sich», sagt er.

Mahnmal gegen den Krieg - die Skulptur des ukrainischen Teams mit Oleksiy Poda und Bogdan Kutsevych. Bild: Vivien Huber

Beide kommen gerne nach Rorschach, weil die Künstler hier Raum für eigene Ideen haben. «Die Stimmung am Festival ist friedlich, sodass man sich emotional mehr auf die Arbeit einlassen kann», sagt Valtere. Sie freuen sich darüber, dass die Besucher in Rorschach neugierig seien und die Idee der Skulpturen zu verstehen versuchen. «Rorschach ist ein spezieller Ort. Wir kommen immer wieder gerne hierher», sagt sie.

Skulpturen vermitteln Ideen und Emotionen anders als Worte

Maija und Karlis Ile sind glücklich über ihren Publikumssieg. «Es freut uns, wenn die Menschen mögen, was wir schaffen», sagt Maija. «Dieses Mal wollten wir etwas Niedliches machen, das zu unserer Stimmung passt, da ich schwanger bin.» Um zu wachsen, müsse man genügend Schlaf haben. Mit dem Babybauch die Skulptur zu bauen, sei anstrengend, deshalb mussten sie diese kleiner machen als sonst.

Das schwierigste sei, die Idee zu entwickeln, sagt Karlis. «Die verbal formulierte Idee muss übertragbar sein in die Sprache der Formen und Kunst», erklärt er. Die Stadt der Skulptur stehe für den Kampf, im Leben weiterzukommen. Der Mond stelle das Gegenteil dar mit der weichen Kreisform. Das schlafende Neugeborene und die Katze seien organische Formen. Beide hoffen, nächstes Jahr wieder am Sandskulpturenfestival teilnehmen zu können.

Besucherinnen und Besucher können die Skulpturenausstellung noch bis am 13. September besichtigen.