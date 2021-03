Spektakel Die Hoffnung auf das 22. Sandskulpturen-Festival in Rorschach lebt: Hollands Superstar Wilfred Stijger lobt die künstlerische Freiheit und wäre gerne dabei Am Willen, das 22. Sandskulpturen-Festival in Rorschach auf die Beine zu stellen, fehlt es Initiator Urs Koller nicht. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob es ihm gelingt genügend Sponsoren zu finden, um den beliebten Anlass im August durchführen zu können. Rückendeckung vom Stadtpräsidenten hat er. Rudolf Hirtl 03.03.2021, 05.00 Uhr

Bei Sonnenschein an die westliche Seeuferpromenade spazieren und die Kunstwerke betrachten, die zehn Künstlerpaare aus aller Welt aus Sand gemacht haben, das haben im vergangenen August viele vermisst. Am meisten vermutlich der Rorschacher Künstler Urs Koller, der das weltweit beachtete Festival im Jahr 1998 gegründet hat.

Sein Atelier liegt direkt an der Hauptstrasse, mitten in der geschäftigen Hafenstadt. Wer durch die Holztüre zur ehemaligen Hafenkneipe schreitet, taucht ein in eine andere Welt. Das Licht ist gedämpft, Bar und Möbel erinnern an den Tanztempel vergangener Tage. An den Wänden hängen Ölbilder und Skulpturen aus verschiedenen Materialien stehen verstreut im langgezogenen Raum.

Das Festival findet jeweils im August auf der Arionwiese in Rorschach statt. Bild: Tino Dietsche

Ein legendäres Fest am freien Tag

Hier findet jeweils am Abend des freien Tages, an dem Künstlerinnen und Künstler mit Urs Koller Stadt und Region erkunden, ein legendäres Fest statt. Es sind denn auch der Austausch und der Kontakt mit Künstlern aus aller Welt, die den Reiz des Festivals ausmachen. Das alles hat vergangenes Jahr gefehlt. Koller sagt:

«Am Samstag, als die Prämierung stattfinden sollte, hat es mich knüppeldick getroffen. Ich war auf der Arionwiese, doch die Kunstwerke, das Strahlen der Künstler, die Freude des Publikums, all dieses Positive war nicht da. Es war alles flach und grau. Da habe ich ein paar Tränen vergossen.»

Die Tränen hat sich der 1968 in Thal geborene Bildhauer längst aus den Augen gewischt und er schaut guten Mutes in die Zukunft. Zwar ist die Unsicherheit, welche Einschränkungen die Coronapandemie in den kommenden Monaten mit sich bringen wird, nach wie vor gross, doch es ist höchste Zeit, die Fäden für das Festival zu spannen, das vom 14. August bis 21. September stattfinden soll.

Die Stadtführung steht hinter dem Festival

An Rückendeckung von Stadtpräsident Röbi Raths fehlt es jedenfalls nicht. «Wir würden uns über eine Austragung des Festivals sehr freuen und werden unsere Unterstützung bezüglich Infrastruktur im bisherigen Rahmen gerne wieder beisteuern. Selbstverständlich muss alles mit einem Schutzkonzept und unter Einhaltung der dann gültigen Coronabeschränkungen über die Bühne gehen.»

Koller freut sich über die Unterstützung durch die Stadtführung und klärt nun als Erstes ab, ob er genügend Sponsoren für die Durchführung des Festivals findet. «Es ist nicht selbstverständlich, dass das Festival von Sponsoren und Gönnern alleine aus der Region Rorschach getragen wird. Umso dankbarer bin ich, dass dies bisher immer gelungen ist», so Koller. Es sei eine schwierige Zeit für Unternehmen. Er sei dennoch vorsichtig optimistisch, dass das diesjährige Festival nicht an fehlenden finanziellen Mitteln scheitern werde.

Künstler, die bereits in Rorschach auf Sand gebaut haben, deponierten bereits ihr Interesse an einer Teilnahme beim Festivalleiter. Hier liegt aber auch einer der Knackpunkte bei der Organisation, zumal nicht absehbar ist, ob die im August geltenden Bestimmungen eine Einreise aus Holland, Russland, Litauen oder den USA zulassen. Aus diesen Ländern kommt das Gros der Carver, wie Sandkünstler auch genannt werden.

Das künstlerische Thema wird keinesfalls Corona sein

Der Holländer Wilfred Stijger ist mit seinen spektakulären Skulpturen einer der Publikumslieblinge beim Festival in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl





Wilfred Stijger, der am Bodensee zusammen mit seiner Frau Edith van de Wetering schon mehrmals gewonnen hat, sagt:

«Wir würden es lieben, in Rorschach dabei zu sein. Es ist eines unserer absoluten Lieblingsfestivals.»

Stijger, der sich mit seinen spektakulären Skulpturen längst zum absoluten Publikumsliebling beim Rorschacher Publikums gemausert hat, schätzt vor allen die künstlerische Freiheit, die im die Festivalleitung innerhalb des Themas lässt.

Corona spielt mit Sicherheit keine Rolle

Gibt es das 22. Festival, dann wird das von Koller vorgegebene Thema mit Sicherheit nichts mit Corona zu tun haben. Noch hat er sich keine Gedanken darüber gemacht. Gut möglich, dass das Thema bei einem seiner Segeltörns auf dem Bodensee geboren wird. «Die vergangenen Monate haben mich dankbarer und aufmerksamer gemacht. Wir mussten lernen, dass es nicht selbstverständlich ist, die Grenze zu einem anderen Land zu überschreiten. Ich freue mich auf jedes Stück Freiheit, das uns geschenkt wird», so Urs Koller.