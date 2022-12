Der grösste Bayern-Sammler der Schweiz

Sammler Von Bayern-Zwergen bis zum Maradona-Trikot: Dieser Eggersrieter besitzt die wohl grösste FC-Bayern-Sammlung der Schweiz Jérôme Husers Herz schlägt für den FC Bayern. In seiner Wohnung in Eggersriet sammelt er alles, was mit dem deutschen Rekordmeister zu tun hat. Einige der Ausstellungsstücke sind weltweit einmalig. Davide De Martis Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Das Trikot, das Diego Armando Maradona im Abschiedsspiel von Lothar Matthäus trug, ist das Herzstück von Jérôme Husers Sammlung. Bild: Arthur Gamsa

Er ist der wohl grösste FC-Bayern-Fan der Schweiz. Zumindest dürfte er hierzulande die grösste Sammlung an Fan-Artikeln des Münchner Fussballvereins haben. Der 39-jährige Jérôme Huser aus Eggersriet sammelt schon seit seiner Kindheit alles, was mit dem FC Bayern zu tun hat: Von Gartenzwergen bis zu Trikots, die in Spielen getragen wurden.

Husers Passion für den deutschen Rekordmeister startete mit Alain Sutters Wechsel zum FC Bayern. Nach einer starken Leistung an der Weltmeisterschaft 1994 in den USA wechselte der heutige Sportchef des FC St.Gallen vom FC Nürnberg nach München. Für den jungen Huser eine Sensation: «Mit elf Jahren war Alain Sutter mein Idol.»

Sitze aus der Allianz-Arena, getragene Trikots und Schuhe: Jérôme Huser sammelt alles, was mit dem FC Bayern zu tun hat. Video: Sarah Wagner/Arthur Gamsa

Privatmuseum in den eigenen vier Wänden

Ein Jahr später sah Huser seine Lieblingsmannschaft zum ersten Mal live im Olympiastadion in einem Spiel gegen den Hamburger SV. Schnell begann er bei seinen Besuchen in München Souvenirs zu kaufen: «Angefangen habe ich mit Gartenzwergen. Danach hat es sich kontinuierlich gesteigert.» Mittlerweile besitzt Huser Dutzende «Bayern-Zwerge». Viele davon stammen aus limitierten Auflagen. Einen Teil davon lässt er von einem Bekannten aus Fan-Kreisen einzelanfertigen.

Zwei Zimmer hat der 39-Jährige heute mit unzähligen Fan-Artikeln gefüllt. In einem Raum stehen die Zwerge, eine Stahl-Attrappe des französischen Nationalspielers Frank Ribéry aus dem offiziellen FC-Bayern-Museum – in Echtgrösse –und mehrere Replika-Trophäen. Davon stehen auch einige im sogenannten Hauptzimmer. Egal, welche Trophäe die Bayern schon gewonnen haben, Huser hat eine Version davon in seinem persönlichen Museum stehen.

Der 39-Jährige hat schon einige Champions-League-Siege seiner Herzensmannschaft miterlebt. Bild: Arthur Gamsa

Die Wände im Hauptzimmer sind rot gestrichen. Von der Farbe bleibt nicht viel zu sehen: Bilder mit Fussballstars, Autogrammkarten und vieles mehr verdecken sie. In Glasvitrinen stehen Fussballschuhe und Handschuhe voller Unterschriften. Die Informationsschilder verraten: Sie gehörten Topstars wie Oliver Kahn und Mehmet Scholl. Teils kauft Huser die Objekte von anderen Sammlern, teils lässt er sie selbst unterschreiben. Hierfür wartet er an der Säbenerstrasse, dem Trainingsgelände der Bayern, teilweise stundenlang. «Auch wenn's regnet», sagt Huser. Für seine Leidenschaft greift er tief in die Tasche. Insgesamt habe er mehrere zehntausend Franken in seine Sammlung investiert. Aus diesem Grund ist sie für 250’000 Franken versichert.

Erinnerungen und einmalige Sammlerstücke

Der Bayern-Fanatiker besitzt auch Match-Bälle aus Bundesliga- und Champions-League-Spielen: nicht zuletzt aus dem legendären Champions-League-Final 1999 als Manchester United in der Nachspielzeit zwei Tore schoss und gegen den FC Bayern gewann. «Nur die Niederlage im Champions-League-Finale 2012 gegen Chelsea war schmerzhafter», sagt Huser. Bei letzterer Niederlage war er vor Ort.

Andere Objekte erinnern den Sammler an glücklichere Momente: «Bei der Meisterfeier vor zwei Jahren schenkte mir der Flügelspieler Kingsley Coman eines der 5-Liter-Biergläser.» Nach einem Spiel in der Champions League gegen den FC Barcelona fing Huser eine Hose von Bastian Schweinsteiger. Heute hängt sie eingerahmt in seiner Kollektion.

Huser besitzt so viele Trikots, dass er selbst nicht mehr weiss, wie viele es genau sind. Bild: Arthur Gamsa

Eine ganze Wand ist mit signierten Trikots gefüllt. Viele davon wurden von den Bayern-Profis bei Spielen getragen und auch signiert. Einige davon hat Huser doppelt: Entweder verkauft er sie oder er verlost sie auf einem Instagram-Account, auf dem er fast hunderttausend Follower hat. Das Herzstück seiner Sammlung ist aber unantastbar: Das Bayern-Trikot, das Fussballgott Diego Armando Maradona beim Abschiedsspiel von Lothar Matthäus trug. «Auf der ganzen Welt ist dieses Trikot einmalig.» 4500 Franken zahlte er dafür. Der Wert sei mittlerweile um ein Vielfaches angestiegen.

Passion reicht unter die Haut – und bis nach München

Husers Liebe für die Bayern geht auch unter die Haut. Acht Bayern-Tattoos hat er sich bereits stechen lassen. Sprüche, Wappen und unvergessliche Momente sind auf seinen Beinen, Armen, der Brust und dem gesamten Rücken verewigt. Er sei aber noch nicht fertig, sagt der Maler. Er habe aber noch Platz für mehr Tattoos. In seiner Wohnung geht ihm der Platz für seine Sammlung aus. Aus diesem Grund hat er nun einen weiteren Raum gemietet, in dem er weitere Ausstellungsstücke aufstellen kann.

Insgesamt hat Huser acht Bayern-Tattoos – und es sollen noch mehr werden. Bild: Arthur Gamsa

Tausende Stunden hat Huser in dieses Projekt investiert – nicht nur zu Hause. 20 bis 25 Mal im Jahr reist er nach München. Sei es für Spiele oder Trainings. Dabei habe er vermutlich schon jeden Bayern-Profi getroffen, sagt er. So zum Beispiel seinen Namensvetter Jérôme Boateng, den er auf der Strasse traf. Der Weltmeister war der erste Spieler von vielen, die mit Huser ein Selfie machten.

