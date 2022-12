SAMICHLAUS St.Galler Bäckerei Gschwend stellt erstmals 500 Grittifrauen her – doch in die Auslagen schaffen sie es noch nicht Braucht es Grittifrauen? Ja, meint eine St.Galler Bank und bestellt 500 Exemplare. In den Auslagen der Bäckereien fehlen die weiblichen Exemplare aber nach wie vor. Die Nachfrage fehle. Diana Hagmann-Bula 02.12.2022, 11.09 Uhr

10'000 Grittibänze backen Wisi Signer und sein Team von der Bäckerei Gschwend in den Tagen rund um den 6. Dezember. Erstmals auch 500 Grittifrauen auf Bestellung. Bild: Ralph Ribi

Draussen mummelt man sich dankbar in die dicke Jacke, zieht den Schal enger um den Hals, die Kappe tiefer ins Gesicht. In der Backstube der Bäckerei Gschwend genügt ein T-Shirt. Warm ist es hier, auch ohne Heizung. Und wie es duftet. Gerade holt ein Mitarbeiter einen Wagen mit Brotschnecken aus dem Ofen und schiebt Nachschub in die Hitze. 200 Grittibänze, 20 Bleche à 10 Stück.

Es gibt Farbstifte in zwölf Hautfarben. Es gibt Mädchenkleider mit Astronautenmotiv statt Häschensujet. Und Jürg Brunner, Präsident des St.Galler Stadtparlaments, schlägt ein LGBTI-Label für St.Gallen vor. In vielen Bereichen ist es mit der Inklusion und Diversität ein gutes Stück vorwärtsgegangen in den letzten Jahren. Der Grittibänz aber ist noch ganz der Alte. An ihm gehen gesellschaftliche Diskussionen spurlos vorüber. In der Auslage der Bäckereien liegen nach wie vor nur Männer. Mädchen, die mit der Bestärkung aufwachsen, alles werden zu können, was sie wollen, drücken die Nase an der Vitrine flach und fragen: «Warum gibt es keine Grittifrauen?»

Auf Kochblogs immerhin stürmen Teigfrauen und Exemplare mit dunkler Farbe gerade die Bastion des Teigmännchens, das seinen Ursprung im 14. Jahrhundert hat, wie auf der Internetseite Kulinarisches Erbe der Schweiz zu lesen ist (siehe Kasten). Daheim gehen Zöpfe und Röcke im Backofen auf, mit etwas Kakaopulver wird aus weissem Teig ein dunkler.

Der Grittibänz als Sandwich

Die Grittibänz-Branche habe sich sehr wohl verändert, sagt Wisi Signer von der Bäckerei Gschwend. Rund 10'000 Exemplare verkauft der Betrieb in den Tagen um den 6. Dezember. «Früher hat es nur einen Grittibänz gegeben, heute stellen wir eine ganze Familie her», sagt er.

Da ist Schokolino, mit dem Prügeli in der Mitte. Die anderen «Familienmitglieder» sind unterschiedlich schwer, 100 bis 500 Gramm wiegen sie. Sie sind mit Herz, Pfeife oder Rute verziert, manchmal auch mit allem. Schmeckte der Grittibänz einst ausschliesslich süss, tritt er heute auch in salziger Form auf. In der Bäckerei Gschwend soeben als Wochenhit. Ein Grittibänz-Sandwich, gefüllt mit rotem Pesto, Gemüse und scharfer Salami.

«Heute wird das Essen viel stärker hinterfragt», sagt Signer. Woher kommt es? Stecken Zusatzstoffe drin? Und wie viel Zucker? Vegan? Wer früher Rosinen nicht gemocht hat, hat sie einfach aus dem Grittibänz gezupft. Heute bestellt man Exemplare ohne Wiibeerli vor. «Auch ohne Nüsse, wegen der Allergien», sagt Signer.

Rund zehn Sekunden, schon ist ein Grittibänz geformt. Bild: Ralph Ribi

Nebenan entsteht innert Sekunden Nachschub. Hat die Schleifmaschine einen grossen Teiglaib in kleine Klumpen geteilt, rollen fünf Frauen und Männer sie zu Ovalen. Flachdrücken, mit der Handkante den Hals einbuchten, drei Schnitte mit dem Teigmesser, einer für die Beine, zwei für die Arme. Noch Rosinen als Augen und geformt ist ein neuer Grittibänz. Fehlt nur noch der Eieranstrich. Nicht aufgepinselt, sondern aufgesprüht, per Maschine mit Druckluft.

Video: Ralph Ribi

Ein Ausstecher nur für die Grittifrauen

Signer bezeichnet den 6. Dezember als «absoluten Traditionstag». Nicht nur Familien und Private, auch Firmen feiern ihn. So hat eine St.Galler Bank 700 Teigfiguren für einen Kundenanlass bestellt. Ob die Bäckerei auch Grittifrauen herstelle, fragte die Auftraggeberin am Telefon. «Coole Idee! Warum nicht», antwortete Signer.

Wisi Signer zeigt den Kleidausstecher. Bild: Ralph Ribi

Nun wird er 350 Grittibänzen und 350 Grittifrauen ausliefern. Sie tragen ein Kleid. Es von Hand formen? Zu wenig rationell. Deshalb liess der 53-Jährige einen Kleidchenausstecher anfertigen. Nun ist die Dame fast so rasch bereit wie ihr männliches Pendant. Auch für Schützengarten produziert die Bäckerei Gschwend eine Grittifrau, Schügalina. In ihrem Kopf steckt ein Bierjeton, der sich an der Offa einlösen lässt.

Seit über 30 Jahren arbeitet Wisi Signer als Bäcker, seit 1994 ist er Mitglied der Geschäftsleitung. Doch es ist sein erstes Jahr mit Grittifrauen. Er hält die weibliche Version durchaus für zeitgemäss. «In unserem Team arbeiten schliesslich immer mehr Frauen.» Sie machen 60 Prozent der 45 Angestellten in der Backstube aus. «Wir müssen schliesslich keine 50-Kilo-Säcke mehr schleppen. Das Mehl fliesst aus dem Silo direkt in die Knetanlage.» Auch werde der Beruf immer kreativer. Bäckerinnen und Bäcker kochen nun auch Menus ab, bereiten Lasagne und Salatsauce zu. Was hält er von Grittibänzen mit dunkler Haut? Signer:

«Wir sind ein sehr internationales Team. Letztlich ist der Brauch aber schweizerisch. Niemand von den Mitarbeitenden fühlt sich deswegen benachteiligt.»

Keine Grittifrauen im Laden

Dabei hätte der Grittibänz Potenzial für bedeutende Botschaften. Die Behindertenorganisation Pro Infirmis spannt am 3. Dezember jeweils mit Bäckereien zusammen. Mit der Aktion «Usem gliiche Teig gmacht» und Grittibänzen mit nur einem Bein oder fehlendem Arm macht sie auf den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung aufmerksam. «Wir müssen darauf achten, dass der Grittibänz nicht zu politisch wird», sagt Signer. Deshalb hat er Anfragen von Parteien, ob man die Teigfiguren nicht in eine mit Logo bedruckte Tüte stecken könne, bisher abgelehnt.

Nun will Signer beobachten, wie die Teigfrauen am Kundenanlass der St.Galler Bank und Schügalina ankommen. Wandern sie bei positiven Rückmeldungen in die Auslage? Dafür sei viel Vorlaufzeit nötig. «Wir müssen den Preis festlegen, die Kasse programmieren, ein Foto machen und die Kunden informieren, dass die Grittibänzfamilie wächst. Das braucht Zeit.» Nächstes Jahr vielleicht? Signer will sich nicht festlegen.

Geniessen statt hinterfragen

Die Grittifrau hat ein Kleid an. Bild: Diana Hagmann-Bula

Auch andere St.Galler Bäckereien setzen nach wie vor auf den klassischen Grittibänz, etwa die Schwyter-Filialen. «Meist wiegt er 100 oder 150 Gramm. Bei dieser Grösse ist es schwierig, weibliche Züge auszugestalten. Mit mehr Teig lassen sich Rock und Zöpfe besser andeuten», sagt Geschäftsführer Manfred Ackermann. Auf Bestellung stelle man gerne ein Grittifrau her, noch seien jedoch keine Anfragen eingegangen.

Bei kleinen Grittibänzen sei weibliches Dekor wie Rock und Bluse nicht möglich, sagt auch Hampi Rohner, Mitinhaber der gleichnamigen Bäckerei in St.Georgen.

«Es kommt nicht zur Geltung.»

Bei den 900-Gramm-Exemplaren hingegen schon. Vor zwanzig Jahren habe er damit begonnen, für die Auslage jeweils ein paar massige Modelle, die Hälfte davon Frauen herzustellen. «Ihre Kleidung geht Richtung Appenzeller Tracht.» Doch die grossen Teigfiguren lägen leider nicht mehr im Trend. «Man isst Grittibänze nicht mehr mit der ganzen Familie zum Znacht, sondern eher als Znüni zwischendurch», sagt Rohner.

Und fügt hinzu: «Ich habe im Grittibänz noch nie eine Herrschaft der weissen Männer gesehen. Letztlich ist es doch nur ein Brauch, den man geniessen soll, statt darin etwas Schlechtes und Diskriminierung zu sehen.» Thema Gleichstellung und Rassismus lasse ihn keineswegs kalt. «Ich sehe auch Handlungsbedarf, aber nicht am Samichlaustag.»

Lieber Lohngleichheit

Wie sehen das die Konsumenten? SP-Stadtparlamentarierin Jenny Heeb setzt sich immer wieder für Frauen und deren Themen ein. Wünscht sie sich, dass fortan Grittifrauen neben Grittibänzen in den Bäckereien erhältlich sind? Sie sagt:

Jenny Heeb, Stadtparlamentarierin SP.

«Solange Frauen nicht gleich viel verdienen wie Männer, Care Arbeit als selbstverständlich angeschaut wird, Frauen im Alter von Armut betroffen sind, ist die Grittibänz-Diskussion nicht die dringendste. Aber auch eine wichtige.»

Sie begrüsse jede Aktion, welche die Gesellschaft diverser mache und alle abbilde. «Tatsächlich aber braucht es politische Massnahmen zur Besserstellung von Frauen.»

Jeyakumar Thurairajah, Stadtparlamentarier Grüne. Bild: pd

Jeyakumar Thurairajah ist mit 18 Jahren wegen des Bürgerkriegs aus seiner Heimat Sri Lanka geflüchtet. 1988 war das. Heute arbeitet er als diplomierter Pflegefachmann, sitzt seit 2014 für die Grüne Partei im Stadtparlament. Und isst gerne Grittibänz. «Ich fühle mich nicht diskriminiert, wenn ich in den Bäckereien keine dunkelhäutigen Grittibänzen sehe», sagt er.

Er sei in die Schweiz eingewandert, dankbar hier eine zweite Chance bekommen zu haben und wolle nicht verlangen, wie die Teigmänner auszusehen hätten. Diskriminierung geschehe im Alltag, wenn Flüchtlinge aus Europa gegenüber Flüchtlingen aus Afrika und Asien auf dem Arbeitsmarkt bevorzugt werden. Wenn Menschen mit heller Haut ihn auslachen. Thurairajah erzählt:

«Kürzlich erlebte ich im Zug eine Gruppe von Einheimischen, die mich sahen und laut riefen: ‹Da ist ein Schwarzfahrer!›»

Die Geschichte des Grittibänz Der Teigmann soll seinen Ursprung in einem Kinderumzug mit verkleidetem Kinderbischof haben, der im 14. Jahrhundert jeweils am 6. Dezember stattfand. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmenden einen Weissmehlweggen, heisst es auf der Internetseite Kulinarisches Erbe der Schweiz. «Gritti» bezeichnet im Berner Dialekt einen alten Mann, der mit gespreizten Beinen geht. Bei «Bänz» handle es sich um die Koseform von Benedikt. Nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland und im Elsass werden die Teigmännchen verzehrt. In historischen Quellen aus den Jahren 1920 und 1964 sind Grittifrauen erwähnt. Wo sind sie hin? (red.)