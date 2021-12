Engelburger «Chlausenmutter» bringt Bärte und Bischöfe in Form

Samichlaus Sie bringt Bärte und Bischöfe in Form: Für die Engelburger «Chlausenmutter» ist die Vorweihachtszeit ein Fulltime-Job Die Engelburger «Chlausenmutter» Brigitte Arnold kommt in der Samichlauszeit kaum vor 2 Uhr ins Bett. Ein Blick hinter die Kulissen der Samichlaus-Gruppe. Rita Bolt Jetzt kommentieren 03.12.2021, 05.00 Uhr

Brigitte Arnold wäscht die weissen Bärte mit einem speziellen Shampoo. Bild: Andri Vöhringer

Die weissen Bärte der Bischöfe sind aus Büffelhaar; einer kostet etwa 700 Franken. Brigitte Arnold wäscht sie im Lavabo vorsichtig mit Shampoo. «Es ist ein spezielles Perückenshampoo», sagt die «Chlausenmutter». Dann zieht sie einen Conditioner durch die Barthaare, spült mit Wasser nach und «züpflet» die Bärte in Form. Das brauche Fingerspitzengefühl und Geduld. Zum Schluss dreht sie die Haare auf Lockenwickler, damit sie nicht gerade herunterhängen. Brigitte Arnold sagt mit einem Lächeln:

«Die Bärte sehen doch mit etwas Locken viel schöner aus.»

Das Waschen der Bärte wiederholt sie, wenn die Samichläuse mit schmutzigen oder hängenden Barthaaren von ihren Touren zurückkommen.

Für «ihre» 16 Samichläuse und Schmutzlis ist die Engelburgerin vor, während und nach der Chlausenzeit unermüdlich im Einsatz. «Ich nehme mir jeweils eine Woche Ferien, damit ich alles fein säuberlich vorbereiten kann.» Im «Chlausenstübli», wo die Männer auch gesellig zusammensitzen, hängen die roten Bischofsumhänge und die schwarzen Kapuzenmäntel der Schmutzlis. Bereit liegen zudem alle Accessoires. Der Schmutzli braucht eine Fitze, eine Glocke, eine Laterne und einen Sack; der Bischof ein Kreuz, einen Stab und das Bischofsbuch.

Vorbereitung beginnt nach den Sommerferien

Seit acht Jahren ist Brigitte Arnold die Engelburger Samichlaus-Mutter. Nach den Sommerferien beginnt sie mit den Vorbereitungsarbeiten. Es gebe dann bereits Terminanfragen, und nach den Herbstferien fange sie mit der Koordination der Touren an. Auch sichtet sie die Gewänder, ob alles in Ordnung ist und was sie ersetzen muss. Brigitte Arnold zeigt auf die neu angeschafften Mitras.

«Jeder Bischof hat jetzt seine eigene Kopfbedeckung, die speziell für ihn angefertigt wurde.»

Auf Bügeln hängen die gewaschenen weissen und braunen Bärte sowie die langen weissen Unterkleider; frühere Kirchengewänder. «Diese werden nach jeder Tour gewaschen und gebügelt. «Für diese Arbeit quartiert sich meine Schwägerin eine Woche bei mir ein», erzählt Brigitte Arnold. «Ich wasche spät in der Nacht, sie bügelt früh am Morgen.» Alles sei sehr aufwendig, vor 2 Uhr nachts komme sie nie ins Bett. Aber nicht nur wegen der Wäsche, meistens sei es im «Chlausenstübli» gemütlich und «höckig».

Die Besuche sind manchmal auch Seelsorge

Die Chlausenzeit sei eine strenge Zeit. «Denn unsere Samichläuse sind keine Bademäntelchläuse», sagt Brigitte Arnold schmunzelnd. Sie legt Wert darauf, dass «ihre Männer schön gewandet zu den Kindern und Senioren gehen». Das ist mit ein Grund, warum Pius Eberhard als Schmutzli jeweils die Samichlaus-Gruppe des Verkehrsvereins Engelburg mit einer seiner fünf Eselstuten an den Waldrand begleitet und die Kindergärtler empfängt. «Unsere Gesichter werden geschwärzt, damit wir nicht erkannt werden», sagt Eberhard. Das klappt aber nicht immer.

Die Strähnen der gewaschenen Bärte werden auf Lockenwickler aufgezogen. Bild: Andri Vöhringer

Brigitte Arnolds Mann Toni ist seit 30 Jahren mit Herzblut als Schmutzli dabei. Er ist seit 35 Jahren Mesmer in Engelburg und ein bekannter Mann mit einer markanten Stimme. «Der Schmutzli muss ja nicht viel reden», sagt er. Ausser wenn Senioren zu Hause besucht werden; dann könne es vorkommen, dass Bischof und Schmutzlis die Bärte ausziehen und sich ein offeriertes «Schnäpsli» genehmigen. Für Besuche bei Senioren werde bis zu einer Stunde eingeplant. «Manchmal sind die Besuche auch ein wenig Seelsorge.» In diesen Tagen schickt Brigitte Arnold täglich drei bis vier Gruppen auf ihre Touren. «Wir machen insgesamt etwa 100 Besuche», antwortet sie auf eine entsprechende Frage.

Die Samichlaus-Gruppe von Andwil-Arnegg hat von Hausbesuchen auf Besuche im Wald umgestellt. «In unserer Chlaushütte empfangen wir über die Tage verteilt 50 Familien», sagt Patrik Strässle, der alles Administrative erledigt. Als besondere Attraktion für die Kinder sind zwei Esel des Waldkirchers Pius Eberhard eingestallt. Auch die Andwil-Arnegger legen Wert auf schöne Samichläuse und Schmutzlis. «Wir nehmen das Chlausen ernst», sagt Strässle. «Wir arbeiten mit Lob- und Tadelliste.»

Keine Nachwuchssorgen

Auch die Engelburger Bischöfe arbeiten mit Lob- und Tadellisten, die sie von den Eltern der Kinder erhalten haben. «Zuerst wird immer gelobt», sagt Brigitte Arnold. Eine besondere Gabe «ihrer» Bischöfe sei, auf die Familien und vor allem auf die Kinder einzugehen. Das habe nicht zuletzt mit der Erfahrung zu tun. Die meisten Engelburger Samichläuse seien schon viele Jahre dabei; Karl Steinmann beispielsweise schon über 40 Jahre. Nachwuchssorgen haben die Engelburger nicht. «Wir haben sogar eine kleine Warteliste», sagt Brigitte Arnold stolz. Stolz sind Brigitte und Toni Arnold auch, in Finnland, in Rovaniemi, den richtigen Samichlaus getroffen zu haben.

