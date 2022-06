Wir wollen sauberen Fussball keine Korruption und Ausbeutung

Salzkorn Wir wollen sauberen Fussball «Fifa hau de näbet» gegen «Tschau Sepp». Daniel Wirth 23.06.2022, 08.57 Uhr

Der einst mächtigste Fussballfunktionär der Welt, der Schweizer Sepp Blatter, und der ehemalige französische Weltklassefussballer Michel Platini haben sich in Bellinzona vor dem Bundesstrafgericht verantworten müssen. Der Vorwurf: Betrug. Blatter, ehemaliger Präsident des Weltfussballverbands Fifa, soll Platini zwei Millionen Franken überwiesen haben als Beraterhonorar – ein Gentlemen’s Agreement. Das Urteil steht aus. Beantragt ist für die Gentlemen eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Bedingt. Das ist eine gelbe Karte.

Korruption. Vetternwirtschaft. Ausbeutung. Das sind Begriffe, die uns Freundinnen und Freunden des runden Leders auch in den Sinn kommen, wenn wir an die Weltmeisterschaft im Advent dieses Jahrs in Katar am Persischen Golf denken – und über einen Boykott nachdenken.

Denn wir wollen fairen, ehrlichen, sauberen Fussball. Solchen gibt es nämlich! Schon an diesem Wochenende am 30. Mörschwiler Grümpelturnier. Möglicherweise kommt es zum Final der beiden Mannschaften «Fifa hau de näbet» gegen «Tschau Sepp».