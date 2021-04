Salzkorn Weisse Wände Der nüchterne, puristische Einrichtungsstil ist hierzulande weit verbreitet. Schluss damit, sagen Einrichtungsprofis von London bis Paris. Und raten dringend dazu, ein paar Bilder an die kahlen Wände zu hängen. Melissa Müller 14.04.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Der letzte St. Galler Stadtpräsident wohnt ohne Bilder an der Wand. Auch der Häggenschwiler Gemeindepräsident hat Bürowände ohne Schmuck. Über weisse Wände hat Liedermacher Manuel Stahlberger ein Lied geschrieben: «Lüthis hend gmerkt ihri Wänd sind z kahl». Was dazu führt, dass Herr Lüthi mit seinem Blut zu malen beginnt.

So weit muss man nicht gehen. Etwas Farbe in die Bude zu bringen, ist aber keine schlechte Idee. «Schönheit entsteht für mich, wenn sich das Auge nicht langweilt», sagt der gefeierte französische Innenarchitekt Pierre Yovanovitch in der «Zeit». Das sieht auch die gefeierte schwedische Interiour Designerin Beata Heumann so, die sich in ihrer Londoner Wohnung mit Flohmarktstücken umgibt. «Every room should sing», fordert sie in ihrem gleichnamigen neuen Bildband. Gefragt, wie man denn sein Zuhause ohne viel Geld aufmöbeln könne, rät sie: «Beginnen Sie bei den Wänden.» Es sei besser, dort irgendwas hängen zu haben als nichts. Tschüss Minimalismus. Die Zukunft ist bunt und verspielt.