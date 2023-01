Vor Kitzbühel: Den Österreichern gehen die Spitzenfahrer aus

Salzkorn «So a Kreuz, nomoi Feuz» Schade: Den Österreichern gehen die Spitzenskirennfahrer aus. Daniel Wirth 20.01.2023, 05.00 Uhr

«So ein Jammer, wieder Klammer»: So klagten wir Schweizer in den 1970er-Jahren vor den Fernsehgeräten, als der Österreicher Franz Klammer eine Abfahrt nach der anderen für sich entschied und 1976 an den Olympischen Spielen in Innsbruck die Goldmedaille gewann - ausgerechnet vor Titelverteidiger Bernhard Russi. Noch immer behaupten böse Schweizer Zungen, der olympische Kurs sei für Klammer ausgesteckt worden. Who knows?