Salzkorn: Die Logomania ist los - Protzen mit Louis Vuitton

Salzkorn Protzen mit Louis Vuitton Grosse Logos auf Pullis und Unterhosen: Die Logomania grassiert wieder. Melissa Müller 09.06.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

In den 1990er-Jahren gehörte das Protzen mit Logos zum guten Geschmack - wer keine Levi’s Jeans oder Diesel-T-Shirts trug, wurde in der Schule gemobbt. Der Trend hatte seinen Zenit allerdings schnell überschritten. Doch die Logomania grassiert wieder: Grosse Logos auf Unterhosen, Taschen und Socken. Die reinste Angeberei mit Statussymbolen.

Auch Stars wie Angelina Jolie und Katie Holmes tun es und tragen das LV-Signet zur Schau. Louis-Vuitton-Taschen und Accessoires mit Monogram-Canvas-Muster sind denn auch die Topseller krimineller Fälscherbanden.Die meistgesuchten Produkte auf der Schweizer Internet-Auktionsplatform Ricardo sind: Rolex, Mofa, Traktor und Louis Vuitton.

Luxus und Landwirtschaft: Das lässt tief blicken in die eidgenössische Seele. Wenn das in Zeiten von Krieg und Klimakatastrophen die grössten Sehnsüchte von Herrn und Frau Schweizer sind, dann gute Nacht. Bestimmt hätte schon Wilhelm Tell gern ein Louis-­Vuitton-Foulard getragen.