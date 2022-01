Djokovic soll spielen - und Australiens Zorn auf dem Court spüren

Salzkorn Novak Djokovic sollte spielen dürfen Er will viel. Er will alles. Nur eines will der beste Tennisspieler der Welt nicht: Sich gegen Covid-19 impfen lassen. Daniel Wirth 07.01.2022, 08.31 Uhr

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

Jetzt muss er in Melbourne in einem Quarantäne-Hotel hocken. Ganz alleine. Oh je. Der Weltranglistenerste im Tennis ist ein armer Kerl. Wirklich. Novak Djokovic kann einem leid tun. Tagelang muss er in Isolation warten bis die Behörden entscheiden, ob er einreisen und an den Australien Open teilnehmen darf.

Der 34-jährige Serbe will in der Rod-Laver-Arena seinen 21. Grand-Slam-Titel holen und Federer und Nadal damit hinter sich lassen. Er will viel. Er will alles. Nur eines will er nicht: Sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Djokovic ist in diesem Punkt stur. Einreisen will er trotzdem. Es ist ihm egal, wie arg die Menschen Down Under in den letzten zwei Jahren unter den strengen Corona- und Einreiseregeln litten; nicht einmal im Ausland lebende Australierinnen und Australier durften zu ihren Familien heimkehren.

Wegen seines arroganten Verhaltens wird Novak Djokovic heftig kritisiert. Eigentlich sollte die Turnierleitung ihn spielen lassen. Dann bekäme der Tennismillionär den Zorn der Australier auf dem Court zu spüren.