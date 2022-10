Salzkorn Lecker ist das neue Geil Einfallslosigkeit grassiert nicht nur in den Töpfen, sondern auch in den Köpfen. Etwa bei der hemmungslosen Verwendung des Adjektivs «lecker». Melissa Müller 27.10.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Köstlich. Ausgezeichnet. Knackig. Sublim. Butterzart. Unsere Sprache kennt viele Nuancen, um die Wertschätzung für ein gutes Essen auszudrücken. Theoretisch. Praktisch hört man fast nur noch «lecker».

Heute darf alles lecker heissen, sogar auf der Packung einer Tiefkühlpizza darf diese Behauptung stehen. Läck du mir. Zum Davonlaufen, findet auch Schriftsteller Adolf Muschg. In der Schweiz finde niemand ein Essen lecker, sondern «fein» oder «gut», sagte er einmal in einer Talkshow. Trotzdem hat sich das teutonische L-Wort durchgesetzt. Und es ist nicht so, dass nur Leute in Jogginghosen es verwenden.

In den Niederlanden wird «lekker» für alles Mögliche benutzt. Wer einen schlechten Tag hat, sagt frei übersetzt: «Ich fühle mich heute nicht so lecker». Diese Tendenz gibt’s auch bei uns. «Danke für deine leckeren Zeilen», schreibt jemand, ein anderer findet ein Sofa, ein Gemälde, eine Frau oder einen Mann l… na, Sie wissen schon. Allen, denen das nicht gefällt, seien die Wörter zu Beginn dieser Zeilen ans Herz gelegt. Zumindest, wenn es ums Essen geht.