Glosse Salzkorn Der CVP ist die Wählerschaft heilig. Darum wird das "C" geopfert. Daniel Wirth 23.11.2020, 11.25 Uhr

Die christlichdemokratische Volkspartei, die CVP, will mit der bürgerlichdemokratischen Partei, der BDP, fusionieren und sich einen neuen Namen geben. «Die Mitte» soll am Samstag von den Delegierten abgesegnet werden. Jetzt regt sich Widerstand aus dem Oberwallis. Das «C» dürfe nicht aus dem Parteikürzel verschwinden. Der Buchstabe stehe für christlich, da sich die Partei an der christlichen Soziallehre ausrichte.