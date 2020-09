Glosse Salzkorn Parteipräsident Balthasar Glättli hat verlauten lassen, die Grünen seien keine Weicheier. Die Wortwahl bringt uns ins Grübeln. Pascal Hollenstein 12.09.2020, 08.33 Uhr

In den 1980er-Jahren fand das «Weichei» Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch. Bezeichnete das Wort zuvor ganz einfach ein weich gekochtes Ei, so umschrieb es nun den neuen, sanften, müesliessenden Mann, auch Softie genannt.