Dominik Diezi ist wie eine greise US-Sprinterin - ohne Konkurrenz

Salzkorn Konkurrenzlos ins Ziel Die US-Sprinterin Julia Hawkins und der Thurgauer Regierungsratskandidat Dominik Diezi haben vieles gemeinsam. Daniel Wirth 25.01.2022, 08.33 Uhr

Was haben Julia Hawkins und Dominik Diezi gemeinsam? Sie wissen es nicht, liebe Leserinnen und Leser? Beide sind ohne jede Konkurrenz in ihrer Disziplin.

Julia Hawkins ist Weltrekordhalterin im 100-Meter-Sprint in der Kategorie Ü105. Ihre Fabelzeit von einer Minute und zwei Sekunden stellte sie vor wenigen Wochen an den Senior Olympic Games in den USA auf. Sie fegte mutterseelenallein über die Tartanbahn.

Dominik Diezi ist mit 48 knapp halb so alt wie Julia Hawkins. Die Disziplin des Mitte-Politikers: Ersatzwahl in die Thurgauer Regierung. Seine Konkurrenz: Niemand. Dass Diezi am 13. Februar gewählt wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche oder so safe wie der nächste Sieg von Julia Hawkins in der Kategorie Ü105. Die US-Sportwelt nennt die Seniorin «Hurrican». Das hat Miss Hawkins nicht so gerne, weil ein starker Sturm Unheil anrichte, sagt sie. Das Problem mit einem negativ konnotierten Synonym hat Regierungsratskandidat Dominik Diezi nicht. Im aktuellen Thurgauer Wahlkampf herrscht Windstille.