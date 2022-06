Sensation oder Fake?: Indianer auf dem Lisengrat im Alpstein

Salzkorn Indianer auf dem Lisengrat Der Alpstein und seine Sensationen. Daniel Wirth 18.06.2022, 05.00 Uhr

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

Hoppla Schorsch. Eine Frau glaubt, im Alpstein eine fleischfressende Pflanze aus Südamerika entdeckt zu haben. Mit Hilfe einer App auf dem Handy will sie die Blume identifiziert haben. Demnach handelte es sich um den mittleren Sonnentau. Eine Sensation! Bis ein Experte des Botanischen Gartens St. Gallen richtigstellt: Bei der Pflanze handelt es sich um den rundblättrigen Sonnentau, der in Schweizer Hochmooren vorkommt. Aus der Alpstein-Sensation wird im Nu ein Facebook-Fake. Die Frau hatte ihren Fund voller Stolz in den sozialen Medien verbreitet. Pech.