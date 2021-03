Salzkorn Ein Goldesel für Trudi Gerster Ein Platz in St.Gallen soll nach Trudi Gerster benannt werden. Die 2013 verstorbene Märchenkönigin liebte es opulent und liess sich ihre Basler Wohnung mit goldenen Tapeten veredeln. Melissa Müller 24.03.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Keine Partys, keine glamourösen Anlässe mehr, das Openair St.Gallen ist abgesagt. Es ist höchste Zeit für etwas Extravaganz, wenigstens zu Hause. Das geht am einfachsten mit der Farbe Gold. Schon ein einziger goldener Stuhl oder ein goldener Kerzenständer zaubern etwas Prunk in die Bude. Dass der letzte US-Präsident nicht genug bekommen konnte vom Edelmetall und sogar die Decken in seinem Penthouse vergolden liess, lassen wir jetzt mal beiseite.