Salzkorn: Wasser als Wunderelixier im Grand Hotel Bad Ragaz

Salzkorn Fade Tropfen Die Leute trinken mehr Hahnenwasser als früher - zum Leidwesen der Wirte auch im Restaurant. Im Grand Resort Bad Ragaz macht man aus der Not eine Tugend. Melissa Müller 25.02.2023, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Zu Hause fliesst es fast umsonst aus dem Hahnen, auswärts kann es kosten. Viele bestellen in der Beiz bloss ein Leitungswasser - und beschweren sich, wenn das Hahnenburger in Rechnung gestellt wird. Die Gäste trinken weniger, die Umsätze sinken - darum musste der «Hirschen» in St.Fiden vor drei Monaten schliessen. Die Wirtin berichtete von knausrigen Gästen, die den ganzen Abend am gleichen Getränk nippten.