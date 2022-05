Salzkorn: Elton John und die Bürde des Alters

Salzkorn Elton Johns Altersweisheit «Alt» gilt als Unwort. Was ist so tragisch daran, im Spätherbst des Lebens auch so auszusehen? Melissa Müller 28.05.2022, 05.00 Uhr

Wie alt sind Sie? Die meisten Frauen und Männer reagieren auf diese Frage wenig begeistert – als hätte man sich nach ihrem Bankkonto oder ihren Hämorrhoiden erkundigt. Beim Gegenlesen von Zeitungsartikeln wird man oft aufgefordert, das Wort «alt» zu streichen. Als ob es beleidigend wäre.

Was ist so tragisch daran, mit 80 Jahren auch so auszusehen, wenn man noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist und einen Körper hat, der einen zuverlässig durchs Leben trägt?

Manche Schauspielerinnen schummeln sich jünger, um eine Rolle zu bekommen. Popstar Elton John hat es nicht nötig, sein Alter runter zu mogeln. Der 75-Jährige macht auf seiner Abschiedstournee am 1. Juni Halt in Bern. In seiner Autobiografie «Ich» schildert der «Rocketman» schonungslos Exzesse und Abstürze. In jüngeren Jahren hätte er nicht so ehrlich darüber schreiben können, sagte der Brite der «NZZ am Sonntag». Aber mit zunehmendem Alter werde man «weiser, selbstbewusster und wahrhaftig» - auch gegenüber seinen Schattenseiten.

Es hat also durchaus Vorteile, alt zu werden. Auch wenn es nicht immer einfach ist, Falten, graue Haare und den Verlust der Model-Figur mit Würde zu tragen.