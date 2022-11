Der Kojak aus Brig im Einsatz in Katar

Salzkorn Einsatz in Katar: Der Kojak aus Brig Gianni Infantino sollte Mani Matter hören. Daniel Wirth 22.11.2022, 08.55 Uhr

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

«Und we me gseht, was hütt dr mönschheit droht

So gseht me würklech schwarz, nid nume rot

Und was me no cha hoffen isch alei Dass si hemmige hei.»

Übermorgen jährt sich der Todestag des Berner Liedermachers Mani Matter zum 50. Mal. Der Text der letzten Strophe seines Lieds «Hemmige» auf dem Album «Yr Isebahn» hat seither nichts an Aktualität verloren.

Im Gegenteil. Ohne Hemmungen hat der russische Präsident Wladimir Putin seine Truppen im Februar dieses Jahres in die Ukraine einmarschieren lassen und führt dort seither unerbittlich Krieg. Hemmungslos war in diesen Tagen auch ein Schweizer: Gianni Infantino, Präsident des Weltfussballverbands, der Fifa. Am G20-Gipfel in Indonesien rief er dazu auf, während der Fussball-WM in Katar die Waffen ruhen zu lassen in der Ukraine. Volle Konzentration auf die tolle Wüsten-WM! Wie hemmungslos überheblich, ja wie grössenwahnsinnig ist der Walliser Kojak? Er sollte Mani Matters Lieder hören.