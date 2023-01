Salzkorn: Gartenzwerge schlagen zurück

Salzkorn Die Gartenzwerge schlagen zurück Immer mehr Schrebergärten werden unter dem Asphalt begraben. Die Profitgier der Bauherren kennt keine Grenzen. Doch sie haben ihre Rechnung ohne die Winzlinge mit den roten Zipfelmützen gemacht. Melissa Müller 28.01.2023, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Es ist ein Kleingartenidyll am Fluss: die Schrebergärten in Steinach. Ein Paradies, das bedroht ist. Der Fluss muss verbreitert werden, ein Teil der Gärten soll weg. Während in Steinach die Auseinandersetzung noch am Anfang steht, ist sie an anderen Orten längst entschieden. In St.Gallen wird der Hang bei der Ruckhalde überbaut, über 80-jährige Schrebergärten werden zubetoniert.