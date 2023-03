St.Gallen: Wegen Schneemangel verzeichnen Skilifte Totalausfälle

Saisonbilanz Von Totalausfall bis mittelprächtig: Zu wenig Schnee und viel zu warm für die Skilifte in St.Gallen und der Region Die Skilifte in St.Gallen und der weiteren Region haben einen durchzogenen Winter hinter sich: Der Schnee war Mangelware und es war über zwei Grad zu warm. Einige Skilifte hatten keinen einzigen Betriebstag. Rita Bolt und Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Skilift Beckenhalde in St. Gallen-St. Georgen war an 21 Tagen in Betrieb. Bild: Rita Bolt

Eintrag am 22. Januar: «Der wenige Schnee ist noch zu weich. Wir sind am Präparieren der Piste und hoffen, dass wir nächste Woche öffnen können.» Dies steht auf der Website des Skilift-Vereins Erlacker in Wittenbach. Die

Hoffnungen haben sich zerschlagen. «Die Schneedecke war zu dünn», sagt Marcel Keller. Nicht nur in dieser Woche. «Wir konnten den Skilift diese Saison nie laufen lassen.» Damit müsse man in diesen Breitengraden rechnen. Es habe aber auch schon sehr gute Winter gegeben. «Ich kann mich erinnern, dass wir schon einmal 25 Betriebstage gezählt haben», sagt Keller, der seit drei Jahren Präsident des Vereins ist. So hoffe der Verein auf mehr Schnee im nächsten Jahr, denn der Skilift ist «in einem technisch guten Zustand».

Da hatte die Feldschützen-Gesellschaft St.Gallen mit ihrem Skilift Beckenhalde in St.Gallen-St.Georgen etwas mehr Schneeglück. «Das erste Mal konnten wir den Skilift am 11. Dezember starten», sagt Betriebsleiter Marcel Hurter. «Dann war er vier Tage in Betrieb, dann drei wieder nicht. Es ging wechselhaft weiter.»

Am 18. Dezember war er vorläufig zum letzten geöffnet, Weihnachten und Neujahr war schneebedingt kein Betrieb möglich. Nach einer Pause ging’s am 21. Januar weiter. Am 12. Februar war dann endgültig Schluss.

Die Bilanz: 21 Betriebstage geöffnet, das sind 90 Stunden. Es sei an gewissen Tagen schon knapp gewesen mit dem Schnee. «Teilweise schaute bereits das Gras hervor», sagt Hurter. Das Beckenhalde-Gelände habe den Vorteil, dass bereits mit einer dünnen Schneedecke gefahren werden könne. Denn es habe keine Steine oder sonstige gröbere Unebenheiten.

Beschneien war laut Hurter keine Alternative. Damit die Schneekanone funktioniere, müsse es minus fünf Grad und kälter sein. Trotz wechselhaften Bedingungen: Der 1988 erstmals aufgebaute Skilift wird auch die nächsten Jahre wieder zum Einsatz kommen.

Der Skilift muss nicht rentabel sein

«Der Skilift ist wichtig für das Dorf und für die Region», sagt Christof Chapuis, Präsident der Genossenschaft Skilift Vögelinsegg. Denn wenn der Skilift in Betrieb sei, seien auch die Skifahrer da. Diesen Winter sei es immer etwas knapp gewesen mit dem Schnee, aber der Vorteil sei, dass dieser Hang keine Steine habe und keine Fusswege das Gelände querten. «Es ist zudem ein Nordhang ohne direkte Sonneneinstrahlung.» Der Schlepplift sei zehn Tage lang gelaufen. Mit 20 Betriebstagen hätte eine ausgeglichene Rechnung geschrieben werden können.

Der Skilift habe noch nie rentiert. Aber das sei auch nicht das Ziel. «Es gibt Winter, da kann ein kleiner Gewinn erwirtschaftet werden, dann muss im nächsten Winter wieder ein Verlust hingenommen werden», sagt Chapuis. Der Skilift Vögelinsegg wird seit 2003 von einer Genossenschaft finanziert.

Hinter der Organisation stehen über 200 Genossenschafterinnen, Genossenschafter und Firmen. «Dies macht es möglich, dass unseren Helfenden ein kleiner Stundenlohn bezahlt werden kann.» Weil nur noch warmes Wetter prognostiziert wird, sind die Bügel bereits abgehängt – früher als in anderen Jahren.

Beim Skilift Spitze in Eggersriet reicht eine dünne Schneedecke

Die Lifte am Schlösslihang in Bruggen werden nächstes Jahr ebenfalls wieder aufgebaut. Sie waren in dieser Saison zwölf Halbtage lang in Betrieb. «Die Lifte begeistern jeden Winter Jung und Alt. Wir freuen uns sehr, wenn wir jeweils die Saison eröffnen können», sagt Kathrin Schmid Dronjak, die beim Einwohnerverein Bruggen für den Kassabetrieb der Lifte zuständig ist.

Ein Dank gehöre den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die immer in Bereitschaft seien. Sie hat gute Nachrichten für alle, die für 2022/2023 eine Saisonkarte gekauft haben: «Diese sind auch im Winter 2023/2024 gültig.»

Der Skilift Spitze in Eggersriet konnte sieben Mal öffnen; das erste Mal bereits am 17. und 18. Dezember, dann wieder in der Sportwoche am 23./24. und 28./29. Januar. «Eine Schneedecke von zehn bis zwanzig Zentimetern hat jeweils gereicht, um die Piste zu präparieren», sagt Vereinspräsident Michael Ritter. Insgesamt seien an diesen sieben Skilift-Tagen 200 Leute gekommen. «Das ist in Ordnung für uns.»

Es habe schon bessere, aber auch schon schlechtere Saisons gegeben. «Dank Sponsoren und den Einnahmen aus dem Festzelt können wir solche schwachen Winter verkraften», so Ritter.

Es sollte ein neues Loipenspurgerät getestet werden

Der fehlende Schnee war auch auf dem Waldkircher Tannenberg ein Dauerthema. Dies hatte nicht nur mit den zeitweise hohen Temperaturen zu tun, sondern oft auch mit dem fehlenden Niederschlag. Gemäss Meteo Schweiz war es insgesamt zweieinhalb Grad zu warm.

Der Skilift am Tannenberg konnte deshalb gerade mal an einem Sonntag (22. 1. 2023) und einem Montag (23. 1. 2023) öffnen – in der Saison 19/20 blieben der Skilift und die Loipe wegen Schneemangels sogar die ganze Saison «ausser Betrieb». «Wir haben den Wetterbericht immer sehr genau verfolgt», sagt Christian Frei. Und er sei manchmal wie auf «Nödeli» gewesen. Grund dafür war nicht nur der Skilift, sondern auch die Loipe.

Das neue Loipenspurgerät konnte vom Skiclub Tannenberg nicht getestet werden. Bild: Rita Bolt

«Das Gebiet rund um den Tannenberg ist bekannt für die guten Loipen», weiss Frei. «Unser Einzugsgebiet ist gross.» Präpariert sind jeweils eine fünf Kilometer lange Skating-Piste, eine 15 Kilometer lange klassische Loipe und eine drei Kilometer lange Nachtloipe, die jeweils von Montag bis Freitag geöffnet wäre.

«Es gibt viele Sportler, die sich auf unseren Loipen auf den Engadiner Skimarathon vorbereiten», erzählt Frei. Um die Loipenqualität nochmals zu erhöhen, wollte der Skiclub Tannenberg einen neues Loipenspurgerät testen. «Bedauerlicherweise war dies nicht möglich, weil wir zu wenig Schnee hatten.»

Auf dem Bischofsberg machen Schneekanonen den Winter

Auf dem Bischofsberg ob Heiden konnte Skiliftbetreiber Johannes Solenthaler in der abgelaufenen Saison die aktuell modernste Schneekanone testen. Die knapp 130 Meter lange Anlage konnte der Landwirt damit bereits bei null Grad beschneien. Durch das oft zu warme Wetter hat laut Solenthaler bei den Leuten die Lust auf Wintersport diesen Winter gelitten.

Dennoch kann er zufrieden bilanzieren. Dank der guten Schneeverhältnisse in der Sportwoche und dem Kunstschnee war der Lift 40 Tage in Betrieb. Durchschnittlich kam er in den vergangenen Jahren auf 70 Betriebstage, besonders gut lief es 2007 mit 102 Betriebstagen.

Johannes Solenthaler vor der Schneekanone Sherpa SnowHow, die schon bei null Grad Kunstschnee produzieren kann. Bild: Rudolf Hirtl

Direkt verbunden mit dem Anfängerlift auf dem Bischofsberg ist der Skilift Heiden. Der Skilift, der auch Nachtskifahren anbietet, konnte allerdings nicht einen Tag in Betrieb genommen werden. Die Schneeverhältnisse liessen nicht einmal den Betrieb ab dem Mitteleinstieg zu. Wir haben die Piste in diesem Bereich einmal präpariert, aber die Schneedecke hat nicht gehalten, sagt Betriebsleiter Ueli Wolf.

Was bedeutet dass für die Zukunft de Häädler Skilifts? «Wir sind motiviert und bereit, den Skilift auch in den kommenden Jahren zu betreiben. Bleiben die Winter aber weiterhin so warm, dann haben wir mittelfristig ein Problem, denn wenn die Anlage nicht läuft, dann werden früher oder später auch unsere Sponsoren und Gönner ihr finanzielles Engagement überdenken.» Diese kommen laut Ueli Wolf aktuell für die Fixkosten von 15'000 Franken pro Winter auf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen