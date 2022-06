10 Jahre nach Piraten: Hat die Häggenschwiler Oberstufe Erfolg?

An der privatisierten Häggenschwiler Oberstufe wird in Lerngruppen mit drei unterschiedlichen Niveaus unterrichtet. Dabei stehen laut Schulleiterin Maya Boppart für die Schülerinnen und Schüler die Fragen im Zentrum: Wer bin ich? Was kann ich? Wohin will ich? «Wir wollen die Fähigkeiten sichtbar machen, nicht ihre Schwächen und Fehler suchen.» Wertvolles Lernen finde in Projekten und vor allem ausserhalb des Schulzimmers statt. So sei etwa auch der Begriff Realschule – der gemäss Boppart insbesondere bei manchen Eltern noch immer Erinnerungen an deren schulische Laufbahn wecke – in Häggenschwil tabu.

An der «SBW Secundaria» versuche man vielmehr, bei den Jugendlichen die Freude am Lernen bis zum Ende der Oberstufe hochzuhalten. «Und die Eltern interessiert, dass ihre Kinder eine optimale Anschlusslösung an die obligatorische Schulzeit finden.» Dies gelingt gemäss Boppart. Zwei bis vier Jugendliche wechseln in der Regel nach der zweiten Oberstufe ans Gymnasium, andere zieht es an eine Fachmittelschule und wieder andere hätten eine passende Lehrstelle gefunden. (sab)