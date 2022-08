SAALANGEBOT Ruf nach günstigen Saalmieten für Vereine wird laut – dabei kommen Olma-Messen und Stadt den Vereinen bereits stark entgegen Eine Volksaktie soll die Olma-Messen retten. In den Leserbriefspalten kommt deshalb die Forderung auf: Dann brauche es volksnahe Saalmieten für Vereine. Diese gebe es aber schon lange, heisst es bei den Olma-Messen. In der Tat existiert ein entsprechendes städtisches Reglement seit 2011 – nur angekommen ist es offenbar noch nicht überall. Luca Ghiselli und Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Die Olma-Halle, ein gefragter Veranstaltungsort, hier etwa die Nacht des Ostschweizer Fussballs. Vereine und nicht gewinnorientierte Veranstalter profitieren von Vergünstigungen bis hin zur Gratismiete. Bild: Michel Canonica

Albert Noger spielt schon fast sein ganzes Leben lang Flügelhorn. Zuerst in der Knabenmusik, dann in der Musikgesellschaft Andwil-Arnegg, heute im Veteranenspiel St.Gallen und Umgebung. Der 78-jährige St.Galler weiss, was es für ein gelungenes Konzert braucht. Unter anderem einen geeigneten Saal. Einer, der bezahlbar ist.

Ebender fehle den St.Galler Musikvereinen, schreibt Noger in einem Leserbrief. Darin zu lesen ist folgendes: «Nebst dem Adlersaal in St.Georgen stehen seit Jahren keine passenden Räumlichkeiten für einen Unterhaltungsabend mit 400 Besuchern mehr zur Verfügung. Die Miete jetziger Olma-Räume ist für einen normalen Verein unbezahlbar.» Und weiter:

«Das Volk hätte sicher für die Umwandlung zu einer AG mehr Verständnis und Sympathie, wenn bezüglich bezahlbarem Saalangebot endlich eine Verbesserung ersichtlich wäre.»

Noger meint damit, dass ortsansässige Vereine Olma-Räume einmal pro Jahr zu einem erschwinglichen Preis mieten können.

«So handhabt es Gossau mit dem Fürstenlandsaal. 300 Franken verlangt die Nachbarstadt für einen Abend», führt er am Telefon aus. Noger erzählt von früher, als die St.Galler Vereine noch in den Ekkehard-Saal einladen konnten. Vor kurzem hat die Stadt das Gebäude an die Forol AG verkauft. «Ob wir den Raum je wieder nutzen können, steht in den Sternen», sagt Noger. Den Uhler-Saal zählt er auf, den Schützengarten-Saal. «Sie bestehen nicht mehr, alle weg.»

Vereine würden gerne selber wirten

Über 30 Säle für Veranstaltungen listet die Stadt St.Gallen auf ihrer Website auf. Sie bieten von 12 (Bürgerratssaal im Stadthaus) bis 4000 Personen (Olma-Hallen) Platz, darunter befinden sich solche mit und solche ohne Bühne. In der Mitte bezüglich Platzzahl liegen zum Beispiel die Lokremise und der Pfalzkeller. Noger:

«Schön für einen Konzertabend, aber nicht geeignet für eine Abendunterhaltung mit Essen und Tombola.»

Räume der Olma-Messen hingegen würden sich für solche Anlässe anbieten. «Aber eben, sie kosten ein Heidengeld.»

Vergünstigungen bis hin zur Gratismiete

Die öffentlich einsehbaren Miettarife der Olma-Messen zeigen auf den ersten Blick: Heute müssen Veranstalter tief ins Portemonnaie greifen, um eine Halle zu mieten. Die Hallen 2.0 und 3.0 etwa, die oft für Events und Partys gemietet werden und Kapazität für bis zu 2400 Personen bieten, kosten für anderthalb Tage (Veranstaltungstag bis darauffolgender Mittag) 7900 Franken, die Heizung kostet im Winter 800 Franken pauschal extra. Bestuhlung sowie Beratung und Hilfe bei der Planung sind inklusive, ebenso Strom, Wasser und Reinigung.

Die Halle 9.1, die gerne für Kulturanlässe – etwa Comedyshows oder Konzerte – genutzt wird, fasst mit Konzertbestuhlung 3800 Personen, bei Banketten bietet sie Platz für rund 2000 Gäste. Kostenpunkt pro Tag: 14’750 Franken. Die Bestuhlung kostet einen mittleren vierstelligen Betrag extra – je nach Art. Sanitätsdienst, Feuerwache, Bühnenaufbau kosten ebenfalls extra.

Auf den zweiten Blick wird aber klar, dass Vereine und nicht gewinnorientierte Veranstalter von Vergünstigungen bis hin zur Gratismiete profitieren – und das bereits seit geraumer Zeit. Zwischen der Stadt und der Olma-Messen existiert seit längerem eine Vereinbarung. Sie regelt, dass die Olma-Messen ihre Hallen und ihr Gelände nicht kommerziellen Veranstaltungen und zur Vereinsförderung in St.Gallen zu vergünstigten Bedingungen zur Verfügung stellen. Diese Vereinbarung sei 2021 erneuert worden, heisst es seitens der Olma-Messen am Montag auf Anfrage.

Die Vereinbarung gilt also für Veranstaltungen, die nicht profitorientiert sind. Das können kulturelle, freizeitliche, sportliche, soziale oder politische Anlässe sein. Für sie stellen die Olma-Messen die Infrastruktur und fest installierte Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung, inklusive Personalkosten für die Basisleistungen – zum Beispiel den Hallenchef, die Ton- und Lichttechnik. Auf die Miete von Einrichtungen, Mobiliar und weiteres erhält der Veranstalter ausserdem 20 Prozent Rabatt. Energie und Wasser müssen hingegen vollumfänglich bezahlt werden.

Wahrgenommen werden kann das Angebot nur dann, wenn die Olma-Messen ihre Hallen nicht für eigene Zwecke oder Kongresse und Events benötigen. Und zwar an mindestens sechs Wochenenden im Jahr.

Eigene Festwirtschaft, aber kein eigener Caterer

Zum Catering: Die Veranstalterinnen und Veranstalter können entweder auf die Dienste der Säntis-Gastronomie zurückgreifen oder den Verkauf von Speis und Trank an ihren Anlässen mit eigenem Personal und auf eigene Rechnung betreiben. Die Übertragung des Verkaufs an dritte Caterer ist hingegen nicht zulässig.

Die Stadt St.Gallen hat hierfür bereits im September 2011 ein Reglement erlassen. Dieses regelt, wer von den Sonderkonditionen profitieren kann. Darüber hinaus können dank diesem Reglement Veranstaltungen von Vereinen auf dem Olma-Gelände über ein Gesuch zusätzliche finanzielle Unterstützung von der Stadt erhalten. Zur Orientierung: Sie beträgt bei Konzertbestuhlung maximal 5500 Franken für die Halle 2.1, maximal 3000 Franken für die Hallen 9.1.2/9.2. Und bei Bankettbestuhlung maximal 7500 Franken für die Halle 2.1 und maximal 4500 Franken für die Hallen 9.1.2/9.2.

«Konkurrenzfähiges Saalangebot» als Ziel

Da die Stadt keinen «Stadtsaal» habe, sei es damals das Ziel gewesen, dass die Stadt ein zu den umliegenden Gemeinden (insbesondere Gossau) konkurrenzfähiges Saalangebot für St.Galler Vereine realisieren könne, heisst es seitens der Olma-Messen weiter.

Zielsegment seien insbesondere Vereine gewesen, die grosse Säle brauchten. «Sie müssen so nicht mehr nach Gossau in den Fürstenlandsaal gehen. Zusammen mit den Vergünstigungen der Olma-Messen entstand ein absolut konkurrenzfähiges Angebot.» Verschiedene kulturell orientiere Vereine, darunter auch Musikformationen aus der Stadt, nutzten dieses Angebot regelmässig. Olma-Direktorin sagt auf Anfrage:

Christine Bolt, Direktorin Olma -Messen Bild: Donato Caspar

«Den Olma-Messen war und ist es ein Anliegen, dass St.Galler Vereine unsere Räumlichkeiten so kostengünstig nutzen können.»

Bei den St.Galler Vereinen scheinen sich die attraktiven Konditionen für die Miete der Olma-Räume noch nicht herumgesprochen zu haben. Diesen Frühling hat die Otmarmusik ihren Vereinsabend mit 300 bis 400 Gästen in der Lokremise durchgeführt. Der Eintritt: gratis.

Dafür hat das Orchester eine Kollekte erhoben. «Finanziell gut aufgegangen ist alles», sagt Stark. Bedeutet: ein kleines Plus, aber nur dank des Sponsorings, auf das die Otmarmusik angewiesen ist. Auf die Gäste wartete neben Musik ein Apéro aus der Restaurantküche der Lokremise. Das Konzert habe auch schon in Olma-Räumen stattgefunden, sagt Martin Stark, seit eineinhalb Jahren Präsident der Otmarmusik. Er war damals noch nicht dabei. «Ich habe aber gehört, dass die Miete ziemlich teuer sein soll.»

Zügeln, weil das Lager wegfällt

Dringlicher als einen bezahlbaren Konzertsaal sucht Stark einen Proberaum. Nach mehreren Jahrzehnten übt Otmarmusik ihre Stücke bald nicht mehr im Depot 61 ein, dem Standort des Feuerwehrmuseums. «Das Museum beansprucht das ganze Lager neu selber. Wir müssen unser Material aber irgendwo verräumen. Klavier und Co. lassen sich nicht jedes Mal mitbringen», sagt Stark. Gerade bereite sein Verein zusammen mit der Stadtmusik St.Gallen und der Knabenmusik einen Brief an die Stadt vor, in dem man um Unterstützung bete.

Als «teuer» bezeichnet auch Daniel Kern, Präsident der Knabenmusik St.Gallen, die Miete für Olma-Räume. Ausserdem handle es sich dabei um eine Messehalle und nicht um einen Konzertraum. «Um die Akustik zu verbessern, müssen wir von Spezialisten eine Musikanlage einbauen lassen. Das kostet zusätzlich», sagt er.

Eine wunderschöne Akustik biete hingegen die Tonhalle, so Kern weiter. Die Miete sei für Vereine geradewegs erschwinglich. Apéro und Häppchen liefere dort das hauseigene Restaurant. «Dabei würden wir Vereine gerade mit einer eigenen Festwirtschaft viel Geld umsetzen.»

Auf dem Land alles besser?

Kern kennt Musikvereine in der Umgebung, die mit einem Konzertwochenende mehrere tausend Franken verdienen. Sie treten im Gemeindesaal auf – mit Vorhang und Bühne und allem, was es dazugehöre. Die Miete: gratis.

«Als städtischem Verein ist uns das nicht gegönnt. Bei uns enden Konzerte fast immer als Nullsummenspiel oder maximal mit geringem Ertrag.»

Viele Konzerte zur gleichen Zeit

«Auch unsere eigenen Säle wie zum Beispiel den Adler- oder Katharinen-Saal vermieten wir ebenfalls vergünstigt», sagt Stadtpräsidentin Maria Pappa. In St.Gallen herrsche nun mal ein breites und grosses Vereins- und Kulturleben. «Die Räume sind stark gefragt.»

Martin Stark, Präsident der Otmarmusik, gibt ihr recht. Die Sache mit den Sälen sei auch deshalb schwierig, weil die meisten Musikvereine für ihre Jahreskonzerte die gleiche Zeitspanne anpeilen. «Würden wir im Sommer auftreten, wäre die Auswahl an Lokalen wohl deutlich grösser.»

