Rund 400 Menschen an 1.-Mai-Feier in St.Gallen Die 1.-Mai-Feier in St.Gallen ist in kleinerem Rahmen als in anderen Jahren gestartet. Sie steht unter dem Motto «Zeit für die soziale Wende». Reto Voneschen 01.05.2021, 14.53 Uhr

Derzeit ist im St.Galler Stadtzentrum die 1.-Mai-Feier im Gang. Der Demonstrationszug ist bisher von der Polizei begleitet und friedlich in der Innenstadt unterwegs. Mit rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist ihre Zahl gegenüber früheren Jahren etwas kleiner. Was einerseits der Coronapandemie, anderseits aber wohl auch dem feuchtkalten Wetter geschuldet ist. Normalerweise sind an der 1.-Mai-Demo in St.Gallen zwischen 500 und 700 Personen unterwegs. Die Gewerkschaften haben für den 1. Mai in diesem Jahr schweizweit das Motto «Zeit für die soziale Wende!» herausgegeben.

Bild: Reto Voneschen

Auch ein Liedermacher ist mit dabei

Die Kundgebung findet in der Marktgasse statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Reden von SP-Schweiz-Copräsidentin Mattea Meyer, Era Shemsedini von den SP-Migrantinnen und -Migranten oder Ronja Stahl vom Frauenstreik St.Gallen. Durch den Anlass führt Barbara Gysi, St.Galler SP-Nationalrätin und Präsidentin des kantonalen Gewerkschaftsbundes. Geplant ist zudem ein Auftritt von Liedermacher Simon Hotz.

Im Vorfeld keine Hinweise auf Ausschreitungen

Nach den Krawallen an Ostern hatte es im Vorfeld der St.Galler 1.-Mai-Feier Befürchtungen gegeben, diese könnte erneut zu Ausschreitungen führen. Die Stadtpolizei konnte dafür in ihrer Lagebeurteilung allerdings keine konkreten Anzeichen ausmachen. Zudem haben die von Gewerkschaften und linken Gruppierungen organisierten 1.-Mai-Anlässe in der Stadt St.Gallen eine lange, friedliche Tradition. So ist es in den vergangenen 30 Jahren in ihrem Umfeld nie zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Das höchste der Gefühle für die Boulevardmedien war vor einigen Jahren ein Feuerwehreinsatz, weil während der Kundgebung in der Marktgasse auf der Toilette eines benachbarten Cafés ein Abfallkübel brannte.