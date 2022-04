Rorschacherberger Gemeindepräsident gibt seinen Rücktritt bekannt

Rücktritt Überraschung an der Bürgerversammlung: Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs gibt seinen Rücktritt bekannt Beat Hirs wird nur noch bis Ende dieses Jahres als Gemeindepräsident von Rorschacherberg amten. An der Bürgerversammlung vom Mittwochabend hat er seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der 53-Jährige ist seit 2009 im Amt. Michel Burtscher 06.04.2022, 22.11 Uhr

Beat Hirs ist seit 2009 Gemeindepräsident von Rorschacherberg. Bild: Benjamin Manser (23. Juli 2019)

Die Bürgerversammlung in Rorschacherberg verläuft am Mittwochabend zuerst ganz normal, die Traktandenliste ist kurz: Rechnung 2021, Budget 2022 mit Steuersenkung um drei Prozentpunkte auf 93 Prozent, allgemeine Umfrage. Rechnung und Budget werden von den Bürgerinnen und Bürgern – anwesend sind 182, die Stimmbeteiligung beträgt damit rund vier Prozent – einstimmig gutgeheissen.

Als es dann zur allgemeinen Umfrage geht, lässt Gemeindepräsident Beat Hirs die Bombe platzen: Der 53-Jährige verkündet, dass er auf Ende Jahr nach 14 Jahren von seinem Amt zurücktreten wird. Er wolle bei der allgemeinen Umfrage zuerst gleich selber anfangen mit einem Punkt, sagt Hirs. «Das ist ein bisschen unüblich», gibt er selber zu.

Moment ist gekommen, etwas Neues zu machen

Er sei im letzten Sommer drei Wochen mit seiner Tochter in Kirgistan mit dem Töff in den Ferien gewesen. Dabei habe er sich überlegt, was er nun noch machen wolle in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren – immerhin werde er dieses Jahr 54 Jahre alt. Er liebe seine Aufgabe als Gemeindepräsident, so Hirs. «Diese Vielseitigkeit, den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Auch wenn nicht immer alle zufrieden sind.»

182 Stimmberechtigte waren anwesend an der Rorschacherberger Bürgerversammlung. Bild: Michel Burtscher

Er sei aber der Meinung, dass man dann eine neue Lebensphase anfangen sollte, wenn es gut laufe – und nicht, wenn alle froh seien, dass man endlich gehe. «Darum habe ich mich mit meiner Familie entschieden, Ende Jahr eine neue Lebensphase anzufangen.» Der Moment sei gekommen, etwas Neues zu machen, eine neue Herausforderung anzupacken.

Was die Zukunft genau bringt, ist noch offen

Er sei der Meinung, so Hirs, dass er eine gesunde, gut aufgeräumte Gemeinde übergebe. Das Seeuferwegdossier sei auf Kurs und weit fortgeschritten. Das Neuhusprojekt übergebe der Gemeinderat zum Jahresende an einen Investor. Man habe viele Projekte gut aufgegleist und der Moment passe für einen Wechsel, betont Hirs.

Die Verwaltungsmitarbeitenden würden ihm nach seinem Rücktritt sicher fehlen. «Es tut weh.» Man habe aber einen gut eingespielten Gemeinderat. Der Zeitrahmen erlaube nun die Suche einer Nachfolge und Nominierung bis vor den Sommerferien und einen ersten Wahlgang am 25. September 2022, heisst es in einer Mitteilung. Ein zweiter Wahlgang könnte am 27. November erfolgen. Für seine Nachfolge gebe es schon noch Knacknüsse, so Hirs – etwa die Ortsplanungsrevision sei anspruchsvoll. «Es ist nicht ganz einfach, da alle glücklich zu machen.»

Seine eigene Zukunft sieht so aus: Er werde sich selbstständig machen, habe verschiedene Projekte. «Vieles ist noch offen.» Er könne jetzt – acht Monate vor seinem Rücktritt – noch nicht sagen, was er genau machen werde. «Ich bin noch bis Ende Jahr für Sie da und gebe Vollgas», sagt Hirs zum Publikum.