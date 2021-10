Rücktritt Nach zwölf Jahren im Amt: Der Horner SVP-Gemeinderat Niels Möller tritt Ende 2021 zurück 2009 wurde Niels Möller in den Horner Gemeinderat gewählt, nun hört er auf. Der Anwalt und SVP-Politiker hat seinen Rücktritt auf Ende 2021 angekündigt. Wann seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gewählt wird, ist noch unklar. 07.10.2021, 18.00 Uhr

Niels Möller, SVP-Gemeinderat von Horn. Bild: PD

Am 4. Oktober 2021 hat Niels Möller dem Horner Gemeinderat in einem Schreiben seinen Rücktritt aus dem Gremium mitgeteilt, wie die Gemeinde in einem Communiqué schreibt. Er bleibt noch bis Ende 2021 im Amt. Möller wurde 2009 gewählt und betreute seither das Ressort Öffentliche Bauten und Anlagen mit den drei Horner Häfen. Seit 2019 amtete er zudem als Vize-Gemeindepräsident.

Als Rechtsanwalt habe Niels Möller sein fundiertes juristisches Fachwissen in die Ratsarbeit eingebracht und sei von allen Ratsmitgliedern sehr geschätzt worden, schreibt die Gemeinde in der Mitteilung weiter.

Am zweitlängsten im Amt

Zu seinen grössten Projekten während seiner Amtszeit zählten unter anderem die Erneuerung des Trockenplatzes und der Steganlagen im Hafen Horn West, das Projekt zur Förderung der Biodiversität am Seeufer oder aktuell das Neubauprojekt der Seebadi Horn. «Der Gemeinderat bedankt sich bei Niels Möller an dieser Stelle für sein langjähriges grosses Engagement für die Gemeinde Horn und nimmt mit grossem Bedauern Kenntnis vom Rücktritt», heisst es im Communiqué. Was die Gründe für den Rücktritt sind, geht daraus nicht hervor.

Horn bekommt eine neue Badi. Bild: Tino Dietsche

Nach Gemeindepräsident Thomas Fehr, der seit 2007 im Amt ist, ist Möller das dienstälteste Mitglied des fünfköpfigen Gemeinderates. Derzeit sitzen darin noch Michael Glanzmann (Mitte), Vera Tettamanti (parteilos) und Thierry Kurtzemann. Wann die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Möller gewählt wird, ist noch unklar. Der Termin für die Ersatzwahl wird der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. (gk/mbu)