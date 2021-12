RÜCKTRITT Nach Kontroverse um Corona-Impfung: Christian Neff verzichtet auf Präsidium des St.Galler Stadtparlaments SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff zieht sich aus der Stadtpolitik zurück. Brisant ist dies, weil Neff designierter Parlamentspräsident 2022 ist. Er will dieses Amt aus Enttäuschung über die Kontroverse, dass er sich nicht gegen das Coronavirus impfen lässt, nun doch nicht antreten. Seine Wahl hätte am 11. Januar stattfinden sollen. Reto Voneschen/Daniel Wirth Aktualisiert 31.12.2021, 11.01 Uhr

Christian Neff (SVP) überrascht am Freitag mit der Mitteilung, dass er sich per sofort aus allen politischen Ämtern zurückzieht, also auch aufs Stadtparlamentspräsidium 2022 verzichtet. Bild: PD

Die Mitteilung von Christian Neff, die am Freitagmorgen auf lokalen Medienredaktionen eingegangen ist, stellt ein Überraschung dar: Neff verzichtet kurzfristig auf alle Ämter in der Stadtpolitik. Er will damit auch nicht mehr Stadtparlamentspräsident 2022 werden. Dies im Gegensatz zu früheren Erklärungen bei der Diskussion darüber, ob man dieses Amt und die damit verbundenen Repräsentationspflichten ohne Corona-Impfung überhaupt ausüben könne.

Enttäuscht über Impfdebatte

In seiner Mitteilung zeigt sich Christian Neff an Silvester genau über diese Diskussion enttäuscht: «Es hat mich enttäuscht, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die die Fähigkeit, Präsident zu sein, daran festmachen, wie häufig man einer Einladung folgt. Dass aber mit keinem Wort hinterfragt wird, was denn die politische Vision ist, die der Stadt St. Gallen auch in den kommenden Jahren gut täte und aktiv vermarktet werden soll.»

Getroffen hat Christian Neff offensichtlich, dass ihn - eine unbekannte Zahl - Parlamentsmitglieder wegen der fehlenden Corona-Impfung am 11. Januar nicht zum Stadtparlamentspräsidenten wählen wollten. Inwiefern beim Verzicht eine Rolle spielte, dass Neff sich im Dezember mit dem Coronavirus infizierte, ist der Mitteilung vom Freitag nicht zu entnehmen. Auch wie es ihm aktuell geht, ob er bereits vollständig genesen ist, ist nicht bekannt.

Keine weiterführenden Auskünfte

Neff selber will dazu und auch keine anderen Fragen zu seinem Verzicht beantworten: Im Begleitschreiben zu Medienmitteilung kündigt er ausdrücklich an, keine weiterführenden Auskünfte zu seinem Entscheid geben zu wollen. Dies «aus Respekt» vor dem Prozess, der jetzt im Hintergrund ablaufe. Nämlich der parteiinternen Suche nach einer guten Präsidentin oder einem guten Präsidenten 2022 fürs Stadtparlament.

Die Spitze der städtischen SVP ist vom sofortigen Rücktritt Christian Neffs aus allen Ämtern ebenfalls überrascht worden, wie Parteipräsident Donat Kuratli an Silvester auf Anfrage sagt. Die SVP werde dem Stadtparlament an der Sitzung vom 11. Januar aber eine Kandidatin oder einen Kandidaten anstelle Neffs für das Parlamentspräsidium vorschlagen. Die Evaluation laufe, sagt Kuratli. Über den Gesundheitszustand Neffs macht auch der Parteipräsident keine Angaben.

Andere Parteien dürften sich an Absprache halten

Bereits nächste Woche will die SVP-Stadtpartei den Wahlvorschlag fürs Präsidium öffentlich machen. Gewählt wird dann an der ersten Sitzung im neuen Amtsjahr, am 11. Januar 2022. Das St.Galler Parlamentspräsidium wird im Turnus und in Absprache unter den Parteien vergeben. Dass nach dem Verzicht von Neff eine andere Partei der SVP das Präsidium streitig machen wird, ist daher eher unwahrscheinlich.

Die Präsidentin oder der Präsident eines Jahres bekleidet als Vorbereitung im Vorjahr jeweils das Vizepräsidium. Die Aufgaben an der Spitze des Parlaments kann eine Person mit Erfahrung allerdings auch ohne diese Einführung erfüllen. Wenn die SVP also für den 11. Januar jemanden ins Rennen schickt, der die Grundanforderungen mitbringt, dürfte sich die grosse Mehrheit der Parlamentsmitglieder an die Absprache zu Beginn der Legislatur 2021 bis 2024 halten und den Ersatz für Christian Neff wählen.

Ungeimpfter SVP-Kandidat verzichtet in Wil frühzeitig aufs Ratspräsidium

Mitte November war durch eine Recherche des «St.Galler Tagblatt» publik geworden, dass Christian Neff ungeimpft ist. Er zeigte sich damals zuversichtlich, das Amt des höchsten St.Gallers und die damit verbundenen Repräsentationspflichten auch ohne Covidzertifikat ausüben zu können. Wenn die 3G-Regel gelten werde, lasse er sich testen, um seine Pflichten als Parlamentspräsident ausüben zu können.

Christian Neff hatte diesbezüglich eine andere Position als sein Parteikollege Klaus Rüdiger in Wil: Der hatte auf das Amt des dortigen Parlamentspräsidenten 2022 frühzeitig verzichtet. Dies, weil er der Meinung war, dass er ohne Zertifikat das Amt des höchsten Wilers nicht mit der dafür notwendigen Verfügbarkeit ausüben könne.