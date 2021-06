Rücktritt Das St.Galler Stadtparlament verliert seinen mit Abstand schnellsten Sprecher: SP-Politiker Etrit Hasler geht nach Zürich und kandidiert dort für den Gemeinderat Mehr als 16 Jahre politisierte der 43-jährige Sozialdemokrat Etrit Hasler im St.Galler Stadtparlament – pointiert, schnell, laut. Am 6. Juli hat er seine letzte Sitzung. Die Legislative verliert eine auffällige Figur. Daniel Wirth 28.06.2021, 05.00 Uhr

Etrit Hasler im Garten der Süd-Bar. Der Slam-Poet geht nach Zürich. Bild: Arthur Gamsa

Etrit Hasler sitzt im Garten der Süd-Bar. Zusammen mit Richi Küttel und Ralph Weibel organisierte er bis 2020 im Restaurant am Oberen Graben «Tatwort», eine Mischung aus Lesung, Satire und Poetry-Slam. Hasler ist ein Tausendsassa: Er ist Slam-Poet, Schriftsteller, SP-Politiker und Geschäftsführer von Suisseculture Sociale. Der Verein setzt sich ein für den Auf- und Ausbau der sozialen Sicherheit von professionellen Kulturschaffenden. «In der Pandemie ist das ein Fulltime-Job», sagt Hasler.

Suisseculture Sociale hat seine Geschäftsstelle in Zürich. Aus diesem Grund verlegt Hasler seinen Wohnsitz in die Limmatstadt und deshalb tritt er aus dem St.Galler Stadtparlament zurück. Über 16 Jahre gehörte er der Legislative an. Der Sozialdemokrat fiel auf durch sehr schnell vorgetragene und messerscharf formuliert Voten. Slam-Poet Hasler bringt es fertig, in einer Minute bis zu 270 Wörter zu sprechen. In seiner Anfangszeit im Stadtparlament las er seine Voten ab. Bis ihm Albert Nufer (Grüne) einmal gesagt habe, er solle doch freisprechen. Hasler sagt, er habe vor jedem Votum Lampenfieber – so stark, dass es ihm auf die Nieren schlage. Wer ihn im Stadtparlament erlebt hat, tut sich indes schwer, das zu glauben.

Ein Animal politique

Etrit Hasler 2014 im Kantonsrat. Bild: Regina Kühne

Hasler ist ein Animal politique. Im Alter von 17 Jahren kandidierte er zum ersten Mal auf einer SP-Liste fürs Stadtparlament. Das Politisieren am Rand des linken Spektrums wurde ihm in die Wiege gelegt. Seine Mutter, die 1998 verstorbene «Tages-Anzeiger»-Inlandredaktorin Barbara Hasler, war auch in der SP. Wie sie war auch Etrit Hasler einige Jahre als Journalist tätig; er schrieb unter anderem für «Die Wochenzeitung» (WOZ) und «Saiten».

Hasler war bis Ende 2020 auch Mitglied des St.Galler Kantonsrats. Im Herbst letzten Jahres verpasste er die Wiederwahl. «Es tat schon ein wenig weh», gibt er zu. Sagt aber auch, dass das Politisieren auf kommunaler Ebene, in einer Stadt, viel eher sein Ding sei. Es gebe den Stadt-Land-Graben nicht. Im Kantonsrat sei er deswegen manchmal angestanden.

Er hat eine Linie

Auch im Stadtparlament habe er eine gewisse Anlaufzeit benötigt. Doch davon war in den letzten Jahren nichts mehr zu spüren. Hasler verstand es, sich Gehör zu verschaffen. Gerade in der Kulturpolitik. Sparmassnahmen auf Kosten der Kulturschaffenden und -institutionen bekämpfte er mit Verve. Auch bei Kulturpreisverleihungen hielt Hasler sich nicht zurück. 2014 war der SP-Mann einer der Köpfe hinter der Initiative «Reithalle für die Kultur». Das Volksbegehren wurde abgeschmettert. Etrit Hasler sagt:

«Ein Raum für kulturelle Veranstaltungen mit Platz für 1000 Besucherinnen und Besuchern fehlt noch immer in St.Gallen.»

Im Stadtrat wie auch im Stadtparlament gibt Links-Grün seit Anfang dieses Jahrs noch stärker den Ton an als in der vergangenen Legislatur. Und ausgerechnet jetzt geht Hasler, ausgerechnet in einer Amtszeit, in der Links-Grün und seine Partei, die SP, gestalten können. Auf der einen Seite bedauere er es jetzt zurückzutreten, auf der anderen Seite sei er sich bewusst, dass die SP und die Linken in St.Gallen Verantwortung übernehmen müssten. Er sei zuversichtlich, dass ihnen diese gelinge.

Hasler an einem Slam.

Bild: Hanspeter Baertschi

2022 wird in Zürich der Gemeinderat neu gewählt, das Parlament. Der Name Etrit Hasler findet sich prominent auf der SP-Liste Kreis 7–8. Er will auch in Zürich Lokalpolitik machen. Von St.Gallen nach Zürich. Dazwischen liegt Winterthur. Auch zur Eulachstadt hat Hasler Bezug. Er ist bekennender Fan des FC Winterthur. Wie kam es dazu? Hasler sagt, er komme ursprünglich vom Eishockey. Er war schon als Kantonsschüler Pressesprecher des EHC Vorwärts Bruggen. 2005 weilte der Slam-Poet und Schriftsteller Hasler ein halbes Jahr in Kairo und arbeitete dort im Kulturatelier der Stadt St.Gallen an Texten. In Kairo sind beim Fussballderby zwischen al Ahly und Zamalek die Strassen leergefegt. Da zog es Hasler den Ärmel rein. Er sympathisierte mit dem Arbeiterverein al Ahly, dessen Klubfarben Rot und Weiss sind wie beim FC Winterthur.

Zurück in der Schweiz, nahm ein Freund Etrit Hasler mit auf die Schützenwiese an ein Spiel des FC Winterthur. Der Grund: Hasler trug auch in der Schweiz seinen rot-weissen al-Ahly-Schal um den Hals. Dem St.Galler, er war schon Parlamentarier, gefiel es in der Kurve des FC Winterthur wegen der antirassistischen Ausrichtung des Klubs und dessen Fankultur.

Ihm wird zugehört

Ein St.Galler, der nicht für den FC St.Gallen, sondern für den FC Winterthur fiebert – das ist unkonventionell. Mit Konventionen hat Etrit Hasler eh wenig am Hut. So hatte er im Stadtparlament auch keine Berührungsängste; er reichte zusammen mit SVP-Vertretern Vorstösse ein. Für viele Sozialdemokraten ein No-Go. Wenn linke Politiker im T-Shirt und mit schulterlangen Haaren das Wort ergreifen im Parlament, verdrehen stramme Bürgerliche die Augen. Bei Hasler nicht: Sie hören ihm zu.

«Ich reisse immer nur im falschen Moment das Maul auf.» Das sagt Hasler im Slamtext «Alles ganz normal» über sich selber. Understatement. Mit Etrit Hasler verliert das St.Galler Stadtparlament eine schillernde Figur, eine mit Ecken und Kanten. Hasler spricht nicht nur schnell, sondern auch «fadegrad» und klug. Der Zürcher Gemeinderat darf sich auf ihn freuen.