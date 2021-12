Rückblick Viel Geld, viele Fragen und weniger Vorstösse: Diese Themen und Projekte gaben 2021 im Gossauer Stadtparlament zu reden Siebenmal haben sich die 30 Gossauer Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier im auslaufenden Jahr zu einer Sitzung im Fürstenlandsaal getroffen. Dabei diskutierten sie über grosse und kleine Themen, über teure und günstige Projekte. Ein Rückblick auf das Gossauer Parlamentsjahr 2021. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 28.12.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Mitglieder des Gossauer Stadtparlaments treffen sich regelmässig im Fürstenlandsaal. Bild: Benjamin Manser

Das Gossauer Stadtparlament zeigte sich in den vergangenen zwölf Monaten spendierfreudig. Das begann an der ersten Sitzung im Januar, als es einstimmig 250'000 Franken für das Schweizer Gesangsfestival sprach. Im Mai 2022 werden in Gossau rund 500 Chöre mit schätzungsweise 15’000 Sängerinnen und Sängern sowie gegen 35’000 Gäste erwartet. Im Juni bewilligte das Parlament dann einen Kredit von rund 930’000 Franken, um alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse mit einem persönlichen Tablet auszurüsten.

Ja sagten die Parlamentsmitglieder auch zum Baukredit von 2,15 Millionen Franken für den Neubau des Kindergartens Haldenbüel. Anlass zu Diskussionen gab dabei einzig die Frage, ob auf dem Dach eine Solaranlage installiert werden soll. Der Stadtrat hatte keine vorgesehen, da sie – so seine Argumentation – nicht wirtschaftlich wäre. Eine Mehrheit des Parlaments liess sich dadurch aber nicht beirren und sprach sich für den Bau einer solchen Anlage innerhalb des gewährten Kredites aus.

So soll der neue Kindergarten Haldenbüel unterhalb der gleichnamigen Kirche und des Schulhauses in Gossau dereinst aussehen. Das Gebäude soll teilweise in den Hang gebaut werden. Visualisierung: PD

An der letzten Sitzung des Jahres im Dezember genehmigten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier das Budget 2022 mit einer roten Null bei einem gleichbleibenden Steuerfuss. Sie beschlossen dabei aber noch Mehrausgaben: Sandro Contratto (FDP) beantragte erfolgreich, dass 100’000 Franken aufgenommen werden, damit die Stadt Anliegen der Vereinskommunikation finanziell unterstützen kann. Mit 19 gegenüber sechs Stimmen angenommen wurde ein Antrag von den Fraktionen der FDP, Flig, Mitte und SP um Aufnahme von 220’000 Franken für eine versuchsweise Erweiterung des Busnetzes.

Im September trafen sich die Politikerinnen und Politiker zu einer ausserordentlichen Sitzung. Das Traktandum: die Geldspritze für die Sana Fürstenland AG. Aufgrund der Coronapandemie war die Auslastung gesunken – was der Pflegeheimbetreiberin ein Loch in die Kasse riss. Deswegen hatte der Verwaltungsrat die fünf Aktionärsgemeinden (Gossau, Andwil, Gaiserwald, Niederbüren, Oberbüren) um einen Unterstützungsbeitrag von insgesamt einer Million Franken ersucht. Das Parlament genehmigte den Gossauer Anteil von 800’000 Franken mit 26 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen, erwartet künftig aber vertiefte Informationen zum Geschäftsgang.

Eine Schlappe erlitt der Stadtrat im Parlament mit der geplanten Ergänzung des Parkierungsreglements. Damit sollte die Grundlage geschaffen werden, damit künftig öffentlich zugängliche, private Parkierungsanlagen mit mindestens 50 Parkfeldern bewirtschaftet werden können. Betroffen gewesen wären Einkaufs-, Sport- und Freizeitzentren. Das Stadtparlament war jedoch nicht einverstanden mit der Vorlage und wies sie mit 20 zu neun Stimmen zur Überarbeitung an den Stadtrat zurück.

15 Vorstösse haben die Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier im vergangenen Jahr eingereicht: 13 Einfache Anfragen sowie ein Postulat und eine Interpellation. Das sind weniger Vorstösse als auch schon, in den Jahren 2016 oder 2019 beispielsweise waren es 18 gewesen. Inhaltlich ging es um ganz unterschiedliche Themen, unter anderem um die Pandemiemassnahmen in den Gossauer Altersheimen, den Stand beim geplanten Haus der Kultur, die Erweiterung des Busangebots, die E-Scooter der Firma Tier oder die Einbürgerungshürden.

Parlamentssitzung während der Pandemie: Es herrscht Maskenpflicht, zudem werden die Mikrofone regelmässig gereinigt. Bild: Benjamin Manser

Dass weniger Vorstösse eingereicht wurden, könnte auch damit zusammenhängen, dass dieses Jahr die Fragestunde im Parlament reaktiviert wurde. Das Geschäftsreglement sieht dieses Instrument zwar explizit vor, genutzt wurde es seit Mitte 2001 – also kurz nach der Einführung des Parlaments – jedoch nie mehr. Damals gingen über 70 Fragen ein. «Daraufhin hat man dieses Traktandum offenbar etwas gescheut, da es für den Stadtrat schwierig ist, so viele Fragen in nur zehn Tagen seriös vorzubereiten», sagte Parlamentspräsident Matthias Ebneter im Mai. Nun sei im Parlament aber der Wunsch aufgekommen, wieder Fragestunden durchzuführen. Gesagt, getan – und zwar mehrmals. Die Zahl der Fragen hielt sich dabei jeweils in Grenzen. Ein Erfolg also.

Gleich zwei altgediente Mitglieder des Stadtparlaments haben auf Ende dieses Jahres ihren Rücktritt bekanntgegeben: Monika Gähwiler-Brändle von der SP und Erwin Sutter von der Flig. Gähwiler sass neun Jahre im Parlament und präsidierte dieses im Jahr 2017 als erste Sozialdemokratin. Für sie rückt Marco Broger nach, gelernter Kaufmann, Student an der Universität St.Gallen und gemäss einer Mitteilung seiner Partei «engagiertes Juso-Mitglied».

Erwin Sutter sass sogar zwölf Jahre im Parlament, er war 2016 dessen Präsident. «Es ist ein guter Zeitpunkt, der jüngeren Generation Platz zu machen», begründete er seinen Entscheid. Seine Nachfolgerin heisst Shirley Mc Masters.

An der ersten Sitzung des Parlaments im neuen Jahr am 11. Januar geht es mit dem grössten Projekt in der Geschichte Gossaus weiter. Auf der Traktandenliste steht der Baukredit für das erste Modul der Sportwelt Gossau. Für 55 Millionen Franken sollen im Gebiet Buechenwald mehrere Sportanlagen gebaut werden, darunter ein neues Hallenbad, Fussballplätze mit einer Tribüne und Leichtathletikanlagen.

Zudem entscheidet das Parlament über den Betriebsbeitrag von jährlich 150'000 Franken an den Walter-Zoo für weitere drei Jahre und wählt die Gremien neu. Als neuer Parlamentspräsident ist Florian Kobler (SP) vorgeschlagen, als Vizepräsident Florin Scherrer (Die Mitte).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen