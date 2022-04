Zwei Jahre Corona in den Schulen: St.Galler Stadtrat zieht Bilanz

RÜCKBLICK St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler zu zwei Jahren Pandemie: «Die Lehrpersonen sind nicht ausgebrannt, aber sehr müde» Fazit nach zwei Jahren Corona: der Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit, Mathias Gabathuler, über dünnhäutige Kinder, meist verständnisvolle Eltern, und was nach der Pandemie bleibt. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Auf Abstand und hinter Maske: So haben Schülerinnen und Schüler einen Grossteil der vergangenen zwei Jahre bestritten. Die Frühlingsferien dürften die Situation in den Klassenzimmern weiter entspannen. Bild: key/Ennio Leanza

Herr Gabathuler, sind Sie froh, dass ab Montag Frühlingsferien sind?

Mathias Gabathuler: Ja, es ist ganz gut, gibt es nach diesen anspruchsvollen Wochen eine Pause. Das entlastet, obwohl sich die Coronasituation an den Schulen beruhigt hat. Es hat zwar nach wie vor Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, die am Virus erkrankt und zu Hause geblieben sind, aber die Situation ist nicht mehr ausserordentlich.

Zwei Jahre Corona: Fassen Sie bitte zusammen.

Es waren zwei ausserordentliche Jahre, für die ganze Gesellschaft, nicht nur für die Schule. Wenn man sich in einer Krisensituation befindet, nimmt man alle Kräfte zusammen, damit sich die Situation stemmen lässt. Erst danach stellt man die Ermüdung fest. Ich gönne allen Lehrpersonen, dass nun zwei Wochen ohne Unterricht vor ihnen liegen, dass sie nun mal zurücklehnen können. Wobei Ferien ja auch immer bedeutet, das nächste Quartal vorzubereiten.

Gibt es tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer, die dreimal an Corona erkrankt sind?

Diese Personen gibt es tatsächlich, nicht nur unter den Lehrpersonen, auch in meinem Bekanntenkreis. Die Direktion Bildung und Freizeit ist überzeugt, dass eine Impfung vor einem schweren Verlauf schützt, nicht aber vor mehrmaliger Ansteckung. Der Stadtrat hat eine Impfempfehlung herausgegeben. Eine Impfpflicht hätte nicht zu unserer helvetischen Eigenheit gepasst. Ich bin immer noch erstaunt, wie glimpflich wir davongekommen sind. Ich habe deutlich mehr Fälle erwartet.

Welcher Teil der Pandemie hat Sie am meisten herausgefordert?

Den 16. März 2020 werde ich nie mehr vergessen. Ich war damals noch Rektor der Kantonsschule am Brühl. Wir waren digital schon vor Corona gut unterwegs, wir waren vorbereitet, Eltern und Schüler über ein mögliches Homeschooling informiert. Aber diese paar anstrengenden Wochen der Umstellung, dieses leere Schulhaus, das war das einschneidendste Erlebnis.

Eine Pandemie bringt Verzicht mit sich, aber auch Fortschritt. Was können die St.Galler Schulen in der nächsten Krise besser machen?

Eine Gesellschaft lernt immer wieder in so schwierigen Zeiten. Was die grundlegende Erkenntnis daraus ist: Schulen müssen, wann immer möglich, den Präsenzunterricht aufrechterhalten. Er fördert das soziale Gefüge, er pflegt den mental-emotionalen Bereich. In Deutschland waren Kinder ein Jahr lang zu Hause, das war ein massiver Einschnitt für die Mädchen und Buben. Das haben wir besser gemacht als unser Nachbarland. Eine andere Erkenntnis: Die Volksschulen hätten sich früher auf den Weg zur Digitalisierung begeben sollen. Jede Lehrperson, jede Schülerin, jeder Schüler sollte eigentlich über einen Computer verfügen. Das Gerät ist ein Lehrmittel, mehr nicht. Es ermöglicht ortsungebundenen Unterricht und mehr Handlungsfreiheit.

In St.Gallen hat aber noch lange nicht jede Schülerin und jeder Schüler ein eigenes Notebook.

Wir sind dran, die Oberstufenschulen mit der Technik auszustatten. Bis in drei Jahren sollen 780 neue Geräte angeschafft sein. Ein solches Projekt ist immer auch eine finanzielle Frage. Ob wir es später auf die Mittelstufen ausweiten, wird die Zeit zeigen.

Was versprechen Sie sich von diesem Digitalisierungsschub?

Den Unterricht auch in schwierigen Situationen gewährleisten zu können. Zum Beispiel profitieren gerade ukrainische Flüchtlingskinder von der Digitalisierung. Jene im Oberstufenalter nehmen per Computer am Fernunterricht ihrer Klasse teil.

In Deutschland fordern Schülerorganisationen, dass die Präsenzpflicht aufgehoben wird und Jugendliche selber bestimmen können, ob sie besser in der Schule oder daheim lernen. Ein Szenario, das man sich hier auch vorstellen kann?

Vom Präsenzunterricht rücken wir nicht ab. Wir unterstützen zwar Projektunterricht, der ort- und zeitunabhängig erfolgt. Er muss aber angeleitet sein von einer Lehrperson und auf einem klaren Konzept basieren. Sogar die Tertiärstufe zeigt: Die Studentinnen und Studenten haben ihre Kurse online verfolgt, sie haben dabei ihre Kolleginnen und Kollegen vermisst. Das wäre auf anderen Schulstufen gleich. Lehr- und Lernformen werden aber flexibler durch die Digitalisierung, das ist die grosse Chance dieses Wandels.

Können Sie das bitte mit einem Beispiel verdeutlichen?

Ich nenne ein ausserordentliches Beispiel: Ein Talentschüler im Wintersport trainiert und bestreitet Wettkämpfe auf dem halben Globus und verbringt deswegen nur wenige Wochen im Unterricht vor Ort. Doch die Klassenlehrerin bereitet den Stoff digital auf, der Schüler hat permanent Zugang auf die gemeinsame digitale Arbeitsplattform und ist im steten Kontakt zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern. In diesem Umfeld realisieren sie Unterrichtsprojekte, vereinbaren die individuellen Unterrichtsziele. Die Prüfungen finden ebenfalls im virtuellen Raum statt. Mit der nötigen Disziplin ist der Unterrichtserfolg so auch gewährleistet.

In den letzten zwei Jahren gab es auch Kritik. Eltern empfanden Test- und Quarantänekriterien als zu undurchsichtig. Und Lehrer bemängelten, dass die Vorschriften teils zu wenig konsequent umgesetzt werden.

Mathias Gabathuler, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit. Bild: Benjamin Manser

Wir haben über die Schulleitungen stets versucht, so klar wie möglich zu kommunizieren. Aber wir waren nun mal die dritte Ebene. Zuerst kam der Bund, dann der Kanton, ausführend waren die Gemeinden. Insgesamt ist uns die Kommunikation gut gelungen, aber natürlich können in solchen Krisensituationen auch mal Unklarheiten auftreten. Eltern- und Lehrerschaft setzen sich heterogen zusammen, sie sind ein Abbild der Gesellschaft. Das zeigt sich in den Reaktionen. Die einen sind froh, fällt die Maskenpflicht. Die anderen fühlen sich unsicher und würden die Maske lieber noch länger tragen. Nur ein kleines Elternsegment war sehr kritisch eingestellt. Wir hatten keinen massiven Aufruhr und Widerstand wie teilweise in anderen Orten. Grundsätzlich haben wir viel Rückhalt erlebt. Das ist schön. Am Ende zählt, dass die Kinder wohlauf sind, die Lehrpersonen sich wohlfühlen und der Unterricht weitergeht.

Im Sommer 2021 kehrten viele Kinder mit Corona aus den Ferien zurück. Maske mussten sie jedoch keine tragen. Manchmal entstand durchaus der Eindruck, die St.Galler Schulen hinken dem aktuellen Pandemieverlauf hinterher.

Wir haben uns an den Vorgaben des Kantons orientiert. Und diese Pandemie war für uns alle etwas Neues und eine ausserordentliche Situation. Die Massnahmen, die getroffen werden mussten, brauchten einen gewissen Vorlauf. Ich bin kein Freund von blindem Aktionismus.

Es kommt immer häufiger vor, dass sich Eltern radikalisieren, nicht nur bezüglich Corona. Spüren das die St.Galler Schulen?

Generell besteht in der Gesellschaft die Tendenz zur Individualisierung. Das zeigt sich auch bei den Eltern, die immer häufiger individuelle Ansprüche für ihr Kind anmelden. Wir bilden das im Unterricht ab. Mit zunehmendem Alter der Kinder bieten wir freie Unterrichtsformen an. Schülerinnen und Schüler definieren, begleitet von der Lehrperson, Ziele selber, sie organisieren das Lernen selbstgesteuert. Nicht nur Eltern, auch die Wirtschaft und die Berufswelt fordern das als Vorbereitung aufs Arbeitsleben. Über Kommunikation und Austausch lassen sich viele solche Ansprüche klären und Menschen mit verschiedenen Meinungen abholen.

Die Pandemie und die damit verbundenen Personalausfälle haben die Schulen auch dazu gezwungen, sich über bestehende Teams hinweg zu organisieren und zu improvisieren. Was bleibt davon?

Dass wir flexibler sind. Dass eine Lehrperson eine andere Klasse auch fortan im Nanny-System übernehmen kann. Flexible Unterrichtsformen wie Projektaufträge helfen auch dabei, organisatorisch schwierige Situationen zu stemmen.

Eine neue Studie zeigt, dass die Maskenpflicht sich kaum auf das Lernen von Kindern ausgewirkt hat. Beruhigt Sie das?

Wir sind von diesem Ergebnis ausgegangen. Besonders im Kindergarten ist es wichtig, dass die Kinder die Mimik der Lehrperson erkennen können. Wir haben auf dieser Stufe verstärkt darauf geachtet, dass das Emotionale anderweitig abgedeckt wird. Mit viel Unterricht im Kreis und anderen Sozialformen.

Wegen der Pandemie haben mehr Jugendliche psychische Probleme. Einige Schulen fordern Lehrerinnen und Lehrer deshalb auf, genauer hinzusehen. Handhabt es St.Gallen auch so?

Wir haben die Lehrerinnen und Lehrer nicht ausdrücklich aufgefordert, darauf zu achten. Aber sie stehen ohnehin in engem Kontakt mit den Kindern. Rückmeldungen aus den Lehrerteams zeigen, dass sich die Belastung der Jugendlichen im Schulzimmer bemerkbar macht. Gereiztheit, mehr Ausbrüche, zumindest verbale, die Schülerinnen und Schüler sind dünnhäutiger. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen haben ihre Arbeit intensiviert. Aber auch die Lehrpersonen sind zusätzlich gefordert. Sie müssen beruhigen und deeskalieren und Verständnis aufbringen.

Ein Teil des Spitalpersonals, das während der Pandemie stark gefordert war, ist ausgebrannt. Viele Pflegende wollen den Beruf wechseln. Wie geht es den städtischen Lehrerinnen und Lehrern?

Sie sind nicht ausgebrannt, aber sehr müde. Wir haben die Schulleitungen aufgefordert, den Austausch in den Teams zu verstärken. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Einzelne steigen beruflich um, aber eine Welle an Kündigungen stellen wir nicht fest.

Was wünschen Sie den Kindern und Lehrerteams?

Dass sich die Situation weiter beruhigt und dass sie nach den Frühlingsferien zuversichtlich in die Schulen zurückkehren. Ich wünsche ihnen viel Verständnis. Nach zwei so anstrengenden Jahren, in denen jeder sein Bestes gegeben hat, muss nicht jede Schulstunde perfekt ausfallen.

Nach der Pandemie fordern nun die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs die Schulen. 23 Flüchtlingskinder besuchen momentan eine Klasse in der Stadt.

Der Krieg in der Ukraine könnte das Schulsystem mehr als etwa die Flüchtlingszugänge aus Eritrea und Afghanistan belasten. Letztmals sassen in den 1990er-Jahren nach dem Jugoslawien-Krieg so viele Flüchtlingskinder in St.Galler Klassen wie jetzt. Wir beschulen sie nach dem integrativen Modell. Gerade rekrutieren wir mehr unterstützendes Personal für den Fall, dass der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine massiv zunimmt. Wir suchen ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, die einst in Integrationsprojekten tätig waren, und Studentinnen sowie Studenten der Pädagogischen Hochschule, die helfen wollen. Viele der ukrainischen Flüchtlinge wollen ja so schnell wie möglich wieder zurückreisen. Es ist ein bisschen wie Kaffeesatzlesen. Deshalb warten wir vorerst die Ferien ab und halten Freiwillige auf der Warteposition.

Haben Sie Angst vor dem Herbst? Epidemiologen kündigen für dann eine neue Welle an.

Nein, ich habe kein ängstliches Naturell und blicke dem Herbst mit einer gewissen Gelassenheit entgegen. Auch, weil unsere Schulen bereit sind für weitere Herausforderungen.

