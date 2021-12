Das war das Jahr 2021 in der Stadt St.Gallen

Rückblick So war das Jahr 2021 in der Stadt St.Gallen: Politik, Gewaltausbrüche und Skurrilitäten 2021 prägten neue Mehrheiten im Stadtparlament die Debatten über altbekannte Themen wie den Verkehr. An Ostern explodierte dann der Coronafrust vieler Jungen. Gewaltbereitschaft in der Ausgehszene war aber auch eines der grossen Themen im Herbst. Reto Voneschen Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Beherrschendes Thema war auch 2021 in der Stadt St.Gallen die Coronapandemie. Sie wurde zu einer Art Fahrt auf der Berg-und-Tal-Bahn. Der zweite Lockdown leerte das Stadtzentrum ab Mitte Januar erneut für fünf Wochen. Parallel dazu war aber die Hoffnung gross, das Virus durch die anlaufende Impfkampagne des Kantons in den Griff zu bekommen.

Die Delta-Variante machte diese Hoffnung zunichte und führte nach einem fast «normalen» Sommer im Herbst in eine neue Pandemiewelle. Und an der Jahreswende 2021/22 sieht die Lage nicht viel besser aus als am Jahresanfang: Jetzt ist es die Ende November entdeckte Omikron-Variante, die Befürchtungen nährt, man könnte von der einen in die nächste Pandemiewelle stolpern.

Geprägt war das zweite Stadtsanktgaller Coronajahr auch durch den raueren Ton zwischen Gegnern und Befürwortern der Coronapolitik. Auf beiden Seiten meldeten sich im Lokalen Personen zu Wort, die sich zunehmend radikalisierten. Was etwa in ellenlangen, nicht wirklich freundlichen Schreibduellen in den sozialen Medien seinen Niederschlag fand.

Auch in der Stadt erreichte der Konflikt mit gut besuchten Kundgebungen der selbstbewusst und aggressiv auftretenden Gegnerinnen und Gegner des Covid-19-Gesetzes vor der zweiten Referendumsabstimmung ihren Höhepunkt. Die Zustimmung zum Gesetz fiel am 28. November bei einer Stimmbeteiligung von 66,9 Prozent mit einem Ja-Anteil von 65,8 Prozent in der Stadt St.Gallen noch etwas deutlicher aus als auf nationaler und kantonaler Ebene.

Coronafrust, aber auch gewaltbereite Nachtschwärmer waren Auslöser der St.Galler Osterkrawalle. Nach Aufrufen zu illegalen Partys auf Drei Weieren und im roten Bleicheli eskalierte die Situation am 26. März: Nach einem Polizeieinsatz am Mannenweier strömte das Partyvolk im Bleicheli zusammen. Dort kam es zu Angriffen auf durchfahrende Autos und Polizei sowie schliesslich zu einem eigentlichen Saubannerzug durch Teile der Altstadt.

An Karfreitag eskalierte es in der Innenstadt erneut: Es kam zu den Osterkrawallen, die St.Gallen unrühmlich in die nationalen und internationalen Nachrichten brachte. Bild: Michel Canonica (2. April 2021)

Eine Woche später, am Karfreitag, 2. April, wiederholte sich das Ganze, diesmal mit Schlachtenbummlern aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland. Nach Gewaltaufrufen für den Ostermontag griff die Polizei durch: Sie liess dem Partyvolk keine Chance sich zu sammeln, sondern wies an diesem Abend 650 Personen für dreissig Tage aus der Innenstadt weg. Das wurde links der Mitte teils als unverhältnismässig empfunden, durchbrach die Gewaltspirale letztlich aber.

Zum Thema wurde die Gewaltbereitschaft in der St.Galler Ausgehszene erneut im Herbst: In den Nächten auf die Sonntage vom 29. August und 19. September wurden im Stadtzentrum ein 38- und ein 20-Jähriger bei Gewaltakten so schwer verletzt, dass sie Tage später starben.

Das löste heftige Diskussionen, Entrüstung und einen Gedenkmarsch fürs zweite Opfer aus. Die Polizei bestätigte die Feststellung, dass es bei jungen Leuten eine Tendenz gebe, im Ausgang Waffen, vor allem Messer, mitzuführen. Das habe in Kombination mit Alkohol fatale Folgen. Sie kündigte präventive Massnahmen an.

In der Stadtpolitik startete am 1. Januar 2021 eine neue, vierjährige Amtszeit. Die Wahlen vom Herbst 2020 hatten im Parlament Grüne und Grünliberale gestärkt; die Mehrheiten sind noch etwas fragiler als in den vier Jahren zuvor. Die Folge: Es gelang den Linksgrünen, die leichte Verschiebung auszunutzen. Dies indem gezielt Themen aufgriffen wurden, bei denen mit grünliberaler Unterstützung zu rechnen war. Etwa für mehr Transparenz bei der Finanzierung von Abstimmungskämpfen oder bei der Abschöpfung des Mehrwertes von Bauland bei Umzonungen. Die neue Achse spielte aber auch in Strassenbau- und Verkehrsfragen.

Eine komplette linksgrüne Dominanz gibt’s im Parlament weiterhin nicht. Dazu sind die Mehrheiten zu knapp. Bei diversen Fragen (Umverkehr-Initiativen, Ladenöffnungszeiten) gab’s Kompromisse in Form von Gegenvorschlägen, die bürgerliche Einwände aufnahmen. Und auch in der Finanzpolitik (etwa beim Budget 2022) raufte sich das Stadtparlament zusammen und setzte mit grosser Mehrheit kleine Sparanträge durch.

Wegen der Pandemie tagte das Stadtparlament das ganze Jahr über in den Olma-Hallen, hier anlässlich der Budgetsitzung. Bild: Benjamin Manser (7. Dezember 2021)

Im Parlament herrscht aber noch lange nicht «Friede, Freude, Eierkuchen». Im Gegenteil: Es zeichnen sich für 2022 verschiedene Themen ab, die heftig umkämpft sein werden. Emotionale Diskussionen sind wohl allgemein bei der Verkehrspolitik und im Speziellen zum einheitlichen Verkehrsregime für die Altstadt zu erwarten. Ebenso unversöhnlich stehen sich links und rechts bei den Ladenöffnungszeiten gegenüber. Um nur zwei Themen zu nennen. Zu den Ladenöffnungszeiten gibt’s eine städtische Volksabstimmung.

Natürlich gab’s auch 2021 Skurrilitäten und Realsatire. Die ungiftige Ringelnatter, die auf dem Sitzplatz eine Hausbewohnerin erschreckte und einen Polizeieinsatz auslöste, war noch der harmloseste Zwischenfall. Immerhin erfuhr man so, dass es die Stadtpolizei im Schnitt etwa zehnmal pro Jahr mit Schlangen zu tun bekommt.

Etwas Weltpolitik in die Engelgasse brachte ein Graffiti gegen den türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Türkische Diplomaten intervenierten wegen der «Beleidigung» und verlangten die Entfernung der Karikatur von der Fassade der Alternativbeiz Schwarzer Engel. Die Stadtpolizei folgte der Aufforderung gar schnell und unkritisch, stiess bei der Hauseigentümerin, der Genossenschaft «Wohnen und arbeiten im Engel», aber auch nicht auf Widerstand: Das Graffiti wurde entfernt.

Oben rechts ist das Graffiti mit Erdogan zu sehen. Die Genossenschaft entfernte es ohne Wenn und Aber. Bild: Michel Canonica

Die skurrilste Meldung aus St.Gallen im zu Ende gehenden Jahr war wohl jene mit dem gestohlenen Boxring. Als der Boxklub diesen im Gründenmoos behändigen und für ein Turnier aufbauen wollte, war das gute Stück verschwunden. Das Turnier fand in einem geliehenen Ring statt, auf einem Transparent wurde den Dieben ins Gewissen geredet. Nur, dass es gar keine Diebe gab: Wie sich herausstellte, war der Boxring einer Aufräumaktion der Hauswartequipe der Sportanlage Gründenmoos zum Opfer gefallen, also aus Versehen entsorgt worden ...

Im zu Ende gehenden Jahr hat erstmals eine Stadtpräsidentin St.Gallen regiert. Maria Pappa (SP) löste Anfang Januar Thomas Scheitlin (FDP) in diesem Amt ab. Im Interview erklärt sie, wie sie ihr erstes Jahr erlebt hat.

Was ist das für ein Gefühl nach dem ersten Jahr als Stadtpräsidentin?

Maria Pappa: Ich bin richtig zufrieden und fühle mich wohl. Es liegt viel Arbeit hinter mir mit dem neuen Amt und dem neuen Aufgabenbereich. Ich bin aber zufrieden, wie’s gelaufen ist. Es gibt sicher viele Dinge, darunter die Stadtfinanzen, die man jetzt anpacken muss. Ich glaube aber, sagen zu können, dass ich im Stadtpräsidium gelandet bin.

Maria Pappa hat Anfang Jahr ihr Amt als Stadtpräsidentin von St.Gallen angetreten. Bild: Andri Vöhringer (1. September 2021)

Was war aus Ihrer Sicht das wichtigste Ereignis für die Stadt im zu Ende gehenden Jahr?

Für mich prägen zwei Ereignisse das Jahr 2021. Einmal haben uns die Osterkrawalle gezeigt, wie fragil die gesellschaftliche Situation auch bei uns ist. Die Pandemie hat viele an psychische Grenzen gebracht. Da kann jederzeit etwas kippen. Der Höhepunkt eines schwierigen Kulturjahres war zum anderen das Neustartfestival. Die Kulturschaffenden, die in der Pandemie gelitten haben, sind das Projekt mit viel Elan und Kreativität angegangen. Das Resultat war, dass am Festival eine einmalig schöne Stimmung herrschte.

Welches war für Sie persönlich das wichtigste Ereignis 2021?

Das war weniger ein Ereignis als vielmehr ein Prozess. Mit dem Amt als Stadtpräsidentin sind viele neue Aufgaben verbunden. Nicht nur in meiner neuen Direktion, sondern auch in verschiedensten Organisationen, in denen ich die Stadt zu vertreten habe. Es ging in einem ersten Schritt darum, Beziehungen aufzubauen.

Eine sehr positive Erfahrung: Ich hatte es in diesem Jahr mit vielen Personen zu tun, die engagiert für die Zukunft von Stadt und Region arbeiten. Positiv erlebt habe ich dabei den Umgang miteinander. Auch bei unterschiedlichen Positionen ging es nicht darum, recht zu haben, sondern darum, miteinander gute und sachdienliche Lösungen zu finden. Ich habe da auch viel Verständnis für die teils spezielle Position der Kantonshauptstadt erlebt.

Wie stark hat Sie 2021 die Coronapandemie beschäftigt?

Weniger stark als im Jahr zuvor, als ich als Stadträtin noch die Direktion Planung und Bau geführt habe. Damals war die Pandemie etwas Neues und mit vielen Überraschungen verbunden. Sie war zwar auch im zu Ende gehenden Jahr als ständiges «Grundrauschen» präsent, aber lange nicht mehr so dominant wie noch 2020.

Was für einen Vorsatz haben Sie sich als Stadtpräsidentin für 2022 gefasst?

Ich möchte in der ersten Hälfte des kommenden Jahres jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter meiner Direktion persönlich begegnen. Das war 2021 wegen der Coronapandemie nicht möglich. Ich will das nachholen.

