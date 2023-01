Helvetia Bauprojekt bei HSG: Anwohner legen Einsprache ein

STREIT «Die Versicherung erhält ein Wunschprogramm»: St.Galler kämpfen gegen Helvetia-Bauprojekt auf der letzten grossen Wiese neben der HSG Anwohnerinnen und Anwohner in Rotmonten wehren sich gegen das Bauprojekt der Helvetia auf der Girtannerswiese neben der HSG. Sie kritisieren etwa, dass viele Bäume gefällt werden sollen. Und dass die Stadt die Firma gegenüber Normalbürgern bevorzugt behandle. Melissa Müller Jetzt kommentieren 24.01.2023, 17.15 Uhr

Die Helvetia will ihre Landreserve in Rotmonten überbauen – die letzte grosse Wiese. Geplant sind fünf Häuser mit 39 Wohnungen und Büros. Bild: Michel Canonica

Die Helvetia plant auf der letzten grossen Wiese eine Überbauung mit fünf Häusern, neben ihrem Schweizer Hauptsitz in Rotmonten. Das umstrittene Projekt der Frauenfelder Architekten Staufer & Hasler, die auch das Bundesverwaltungsgericht gebaut haben, heisst «Flex». Anfang dieses Jahrs soll der Sondernutzungsplan aufliegen.

«Wir werden Einsprache einlegen, obwohl wir andere Hobbys haben», sagt Anwohner Marc Weber. Sein Bauchgefühl sage ihm, dass zwischen 10 und 30 Anwohnerinnen und Anwohner Einsprache einreichen werden. «Das Mitwirkungsverfahren ist für die Stadt nur ein Feigenblatt – eine lästige Pflichtübung», sagt Weber. «Schade, wir hatten auf einen Austausch mit der Stadt gehofft für eine angemessene Überbauung.» Leider sei man abgeblitzt. Die Stadt St.Gallen habe zwei Gesichter, meint der Jurist. «Sie gibt sich modern, zukunftsgerichtet, umweltbewusst. Bei konkreten Projekten tut sie aber das Gegenteil.»

Anwohner Marc Weber. Bild: Samuel Schalch

Werden 14 oder 34 Bäume gefällt?

Marc Weber und Simon Bleher breiten Baupläne auf dem Tisch aus. Das Projekt sei rein auf Rendite fokussiert, finden sie. «Dabei könnte sich die Helvetia auf ihrem Riesengrundstück ein Denkmal setzen und einen tollen Prestigebau hinstellen.»

Simon Bleher rechnet vor, dass auf der Girtannerswiese «34 Bäume» gefällt werden sollen. «Es ist fast schon zynisch, dass in den Plänen von einer Vernetzung der Natur und einer hochwertigen Bepflanzung die Rede ist.» Man mache ein grosses Trara um das Schlagwort Biodiversität – aber wenn es darauf ankomme, spiele das keine Rolle mehr.

Helvetia-Pressesprecher Eric Zeller widerspricht: Man gehe davon aus, dass für den Bau 14 Bäume auf dem Areal gefällt werden müssten. Die Helvetia wolle zusätzlich neue Bäume pflanzen. «Unter dem Strich dürfte durch die Realisierung des Projektes die Zahl der Bäume auf dem Areal steigen», meint Zeller.

Die Helvetia Versicherungen beschäftigen in St.Gallen rund 920 Mitarbeitende. In den vergangenen Monaten sind zahlreiche Angestellte vom Standort «Haus Washington», das zurzeit saniert wird, an den Hauptsitz auf dem Girtannersberg umgezogen. «Da wir aber mittelfristig von einem weiteren Wachstum des Unternehmens ausgehen, eröffnet uns der geplante Bau auf der Girtannerswiese auch eine strategische Raumreserve», sagt Pressesprecher Eric Zeller.

«Bei der Helvetia ist plötzlich alles möglich, was bei Privaten undenkbar wäre»

Im November haben Bleher und Weber innert einer Woche 57 Unterschriften gesammelt und der Stadtkanzlei einen Bevölkerungsvorstoss eingereicht. Die beiden wirkten auch an zwei Mitwirkungsverfahren der Stadt mit – und fühlen sich nicht ernst genommen. Als Weber vor drei Jahren die Architektin Astrid Staufer fragte, ob die Neubauten nicht einen groben Kontrast zum angrenzenden Quartier mit Jugendstilgebäuden darstellen würden, habe sie gesagt: «Diese Seite ist nicht relevant.» Man orientiere sich an den benachbarten Unigebäuden und am Helvetia-Bau der Stararchitekten Herzog & de Meuron.

Weber spricht von einer Ungleichbehandlung: Privaten werde bei einem Bauprojekt genau auf die Finger geschaut – bei jedem Bäumchen, jedem Parkplatz. Bei der Helvetia sei plötzlich alles möglich: «Einen Grossteil der Bäume weg, 100 Parkplätze mit Zufahrt zum viel zu kleinen Girtannersträsschen.»

Die Stadt habe das Bauland von der Zone W3 für dreigeschossige Bauten in eine WG4-Zone umgewandelt, in der auch vierstöckige Bauten erlaubt sind. Der Stadtrat gewähre der Helvetia zudem einen Sondernutzungsplan mit weiteren Zugeständnissen wie einer deutlich grösseren Gebäudelänge und viel kleineren Gebäudeabständen. Eine der Neubauten habe nur zwei Meter Abstand zum Freibergweg. Die geplanten Gebäude sind 14,5 Meter hoch und bilden einen Riegelblock von 100 Metern Länge, vor dem es den Anwohnern graut.

Das Bauprojekt auf dem 9200 Quadratmeter grossen Grundstück: Der Hauptsitz der Helvetia befindet sich unten links. Bild: PD

«Die Versicherung erhält ein Wunschprogramm», sagt Weber. Dabei sei die Stadt am längeren Hebel und könnte von Abständen über Abstufungen der Stockwerke bis hin zu einer Fassadenbegrünung alles einfordern.

Man habe einen hohen Qualitätsanspruch an die Bebauung, kontert Baudirektor Markus Buschor. Die Helvetia habe 2017 einen Architekturwettbewerb durchgeführt, an dem neun renommierte Teams teilnahmen. Das Siegerprojekt weise eine «hohe städtebauliche, architektonische und freiräumliche Qualität» auf und werde von der Direktion Planung und Bau begrüsst.

Seit dem Beginn der Planung vor sechs Jahren haben Klimaschutz, Bäume und Biodiversität an Bedeutung gewonnen. Die Helvetia habe ihr Projekt daher in diesen Punkten überarbeitet und verbessert, sagt Stadtrat Buschor. Auch Eingaben aus der öffentlichen Mitwirkung seien einbezogen worden. Insofern müsse die Helvetia durch den Sondernutzungsplan sogar höhere Anforderungen erfüllen.

«Strategien sind keine Gesetze»

Ein Riegelblock von 100 Metern Länge sei aus ökologischer Sicht fragwürdig, sagt hingegen Marc Weber: «An Hanglagen sollte man keine 100-Meter-Riegel bauen.» Das widerspreche dem Stadtklimabericht der Stadt. Das Projekt an der Girtannerswiese verstosse auch gegen das städtische Umweltkonzept und die Baumstrategie. Buschor sagt dazu: «Strategien und Konzepte sind keine Gesetze und im Gegensatz zu diesen nicht rechtsverbindlich.» Sie seien für das Handeln der Stadt «wegleitend». Bei Bauprojekten seien zudem eine Interessenabwägung zwischen Strategien und Konzepten, öffentlichen und privaten Interessen nötig. «Dann könnte man sich die teuren Strategien und Konzepte sparen», sagt Marc Weber. Wenn diese nur selektiv angewendet werden, laufe es auf Willkür hinaus.

Parlamentarier ohne Interesse

Simon Bleher hat mit Mitgliedern des Stadtparlaments gesprochen, um das Projekt Girtannerswiese auf die politische Agenda zu bringen. Doch sie hätten mehrheitlich kaum Interesse gezeigt. «Der Grundtenor war: ‹Das ist ja eh schon gelaufen.› Sie hätten andere Themen am Start», sagt Bleher. «Und das in einer grün-roten Stadt.»

Bleher weist darauf hin, dass die Helvetia auf der anderen Seite der Stadt bereits ihr nächstes Projekt aufgleise: Auf der Notkersegg hat sie von der Stadt ein 17’437 Quadratmeter grosses Grundstück erhalten. Im Gegenzug hat sie der Stadt das Union-Gebäude verkauft, für ihr Bibliotheksprojekt beim Blumenmarkt.

Das Grundstück auf der Notkersegg befindet sich zwischen Hagenbuchwald und Huebstrasse. Hier sind dieselben Architekten tätig wie bei der Girtannerswiese: Staufer & Hasler. Als Simon Bleher die Stadt um Einsicht in die Machbarkeitsstudie bat, erhielt er eine Absage. Laut Buschor handelt es sich um eine interne Studie der Helvetia, die nicht dem Öffentlichkeitsprinzip unterliege.

Weitere Informationen der Anwohner zum Projekt auf der Girtannerswiese: https://sites.google.com/view/snpgw/home.

