Rote Köpfe wegen Sonnenstrom: Wieso die Stadt Gossau die Einspeisevergütung senken will und damit auf Unverständnis stösst Wer eine Fotovoltaikanlage besitzt und überschüssigen Strom ins Gossauer Netz einspeist, erhält dafür eine Entschädigung. Diese soll nun um rund einen Viertel sinken. Das stösst einigen Anlagenbesitzern sauer auf. Die Stadtwerke wehren sich gegen die Kritik. Michel Burtscher 15.09.2020, 17.00 Uhr

Wer Strom ins Netz einspeist, erhält künftig weniger Geld: Ein Solarmodul auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in Gossau. Benjamin Manser

Alexa Moser ärgert sich. Auslöser ist ein Brief der Stadtwerke, den die Gossauerin Anfang des Monats erhalten hat. Darin steht, dass der Stadtrat entschieden habe, den sogenannten Rückliefertarif für erneuerbaren Strom per 1. Januar 2021 um drei Rappen zu senken. Was technisch tönt, bedeutet konkret: Moser und die anderen fünf Parteien im Mehrfamilienhaus erhalten weniger Geld für den Strom, den sie mit der Fotovoltaikanlage auf dem Dach produzieren und ins Netz der Gossauer Stadtwerke einspeisen. Moser sagt:

«Damit geht es nun deutlich länger als ursprünglich geplant, bis die Anlage amortisiert ist.»

Sie wurde 2014 gebaut, als die Stadtwerke den Strom noch mit 15 Rappen pro Kilowattstunde vergüteten. Mit diesem Betrag rechneten die Stockwerkeigentümer, als sie sich überlegten, ob sie die Fotovoltaikanlage beschaffen wollen. 2018 sank der Tarif auf 12 Rappen, ab nächstem Jahr wird er noch 9 Rappen betragen. Moser und die anderen Parteien gingen 2014 mit Einnahmen von 300 bis 400 Franken pro Haushalt und Jahr aus, insgesamt jährlich also zwischen 1800 und 2400 Franken. Letztes Jahr gab es aber nur 262 Franken pro Haushalt. Nun wird der Ertrag nochmals sinken. Es gehe ihr auch, aber nicht nur ums Geld, betont Moser. Sie sagt:

«Ich würde mir von der Stadt mehr Fingerspitzengefühl wünschen.»

Immerhin sei grüne Politik im Aufwind und Gossau nenne sich stolz «Energiestadt». Es sei für sie darum unverständlich, dass die Stadt in der heutigen Zeit, in der die Politik solche Anlagen und selber produzierten Strom fördern möchte, «massive Senkungen» beschliesse.

Braucht es einen finanziellen Anreiz?

Ähnlich sieht das Roger Pfister, der von den Stadtwerken den selben Brief erhalten hat. Auch der Lehrer und CVP-Kandidat fürs Stadtparlament hat wenig Verständnis für die Anpassung der Einspeisevergütung und sogar einen Leserbrief dazu geschrieben. Die Senkung des Tarifs führe dazu, dass seine Anlage erst zweieinhalb bis drei Jahre später amortisiert sei, sagt Pfister auf Anfrage. «Logischerweise muss ich also nun mehr Strom selbst verbrauchen oder speichern.» Ihm gehe es aber nicht um die etwa 100 Franken, die er pro Jahr weniger erhalte.

«Es ist einfach ein falsches Signal, wenn man die Energiewende in Angriff nehmen möchte.»

Im Hinblick auf die aktuelle Klimadebatte komme die Anpassung zu einem sehr schlechten Zeitpunkt, zumal die Stadt Gossau möglichst viele Hauseigentümer zum Umdenken bewegen möchte. Aus rein ökologischen Gründen würden die wenigsten den Umstieg auf selbst produzierten Solarstrom in Kauf nehmen, ist sich Pfister sicher. Der Tarif spiele da eine Rolle. «Es braucht einen finanziellen Anreiz.»

Stadtwerke wehren sich gegen die Kritik

Patrik Schönenberger, Geschäftsführer Stadtwerke Gossau. Lisa Jenny

Patrik Schönenberger ist Geschäftsführer der Gossauer Stadtwerke. Er sagt, dass einige Rückmeldungen auf den Brief eingegangen seien. «Aber weniger als erwartet.» Insgesamt sind in Gossau 180 Anlagenbesitzer, die zusammen pro Jahr zwei Gigawattstunden Solarstrom produzieren, von der Anpassung des Rückliefertarifs betroffen. Schönenberger betont:

«Ich kann verstehen, dass das einigen weh tut.»

Doch es habe nie ein Versprechen gegeben, dass der Tarif bei 15 oder 12 Rappen bleibe, sagt Schönenberger. «Dass er sinken könnte, ist ein Risiko, dass die Besitzer der Anlagen eingehen mussten.» Denn bei der Festsetzung des Tarifs richteten sich die Stadtwerke nach dem Markt. Konkret vergüten sie den Preis, den sie am Markt für diese Energie gezahlt hätten. Dazu kommt eine Entschädigung für den sogenannten Herkunftsnachweis. Dieses Dokument beweist, dass der Strom von einer Fotovoltaikanlage produziert wurde. Und dieses Dokument ist nun für die Anpassung verantwortlich, weil die Kosten dafür gesunken sind.

Es gibt noch andere Fördermittel

Anders als früher werde die Rückliefervergütung heute nicht mehr als Förderinstrument genutzt, sagt Schönenberger. Es gebe bereits genug andere Instrumente. Er verweist auf die Einmalvergütung des Bundes und den Energiefonds der Stadt, aus dem es auch Beiträge gibt. Dieses Jahr wird daraus sogar mehr ausgezahlt als bisher. Schönenberger sagt:

«Es braucht keine weitere Förderung über den Rückliefertarif.»

Ziel sei sowieso, dass die Besitzer der Fotovoltaikanlagen den Eigenverbrauch künftig erhöhen und weniger überschüssigen Strom ins Netz einspiesen.

Derzeit prüfe man darum, ob die Stadt auch den Bau von Stromspeichern finanziell unterstützen könnte, sagt Schönenberger. In diesem Zusammenhang ist dem Geschäftsführer der Stadtwerke wichtig zu betonen, dass die Stadt Gossau die Förderung erneuerbarer Energien in den letzten Jahren eher ausgebaut habe. Dies sei einfach an anderen Orten geschehen. «Darum widerspricht die Senkung des Rückliefertarifs den Anforderungen des Energiestadt-Labels oder den Zielen der Energiewende nicht.»

Auch in Waldkirch gab es Widerstand

Es ist nicht das erste Mal, dass die Senkung der Rückliefervergütung in der Region für rote Köpfe sorgt. Als die Gemeinde Waldkirch den Tarif vergangenes Jahr von 13 auf 9 Rappen senkte, lancierten sechs Bürger eine Petition, die von 444 Personen unterschrieben wurde. Der Gemeinderat hatte den Tarif gesenkt, nachdem die «lukrativen Vergütungsansätze» den Technischen Betrieben Defizite eingebracht hatten. Man einigte sich schliesslich, doch am Tarif änderte sich nichts.

Wie viel Besitzer von Fotovoltaikanlagen für den Strom erhalten, ist je nach Wohngemeinde sehr unterschiedlich. Es gibt in der Schweiz Orte, in denen es deutlich mehr Geld gibt als in Gossau, aber auch solche, in denen man deutlich weniger erhält. Der Verband Swisssolar will deshalb politisch Druck machen: «Wir fordern einen minimalen Rückliefertarif von acht Rappen pro Kilowattstunde, garantiert über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren», sagte Präsident David Stickelberger im Februar gegenüber Radio SRF. So hätten Private endlich mehr Planungssicherheit beim ausrechnen, ob sich eine Investition rein finanziell einigermassen rechnet. Da gäbe es in Gossau dann sogar noch Luft nach unten.

Luft nach oben gibt es in Gossau hingegen bei der Nutzung des Solarstrompotenzials. Zu diesem Schluss kam kürzlich eine Studie der Plattform Swiss Energy Planning und des WWF. In Gossau wurde demnach nur 5,7 Prozent des Potenzials auf den Dächern genutzt. Das ist zwar mehr als der schweizweite Durchschnitt von 3,9 Prozent. Doch es gibt auch Gemeinden, die einen deutlich höheren Wert aufweisen.