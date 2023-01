A1-Anschluss am See schafft Siedlungsfläche und Arbeitsplätze

Rorschach/Goldach/Rorschacherberg «Chance bietet sich genau jetzt»: Das sagen Dominik Gemperli und Raphael Frei zu den Plänen rund um den Autobahnanschluss Nachdem der Bundesrat das Projekt für den Bau des A1-Autobahnanschlusses Witen mit Zubringer genehmigt hat, sind die Gefühlslagen in der Region unterschiedlich. Während sich Behörden und Vertreter der IG Mobil erfreut zeigen, mahnen Gegner, die versprochenen, verkehrsberuhigenden Begleitmassnahmen wie versprochen umzusetzen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 30.01.2023, 17.37 Uhr

Das Portal Nord des Tunnels Industriestrasse und der Knoten Löwenstrasse. Visualisierung: PD

Der positive Entscheid aus dem Bundeshaus freut nicht nur die Regierung des Kantons St.Gallen, auch der Stadtrat Rorschach sowie die Gemeinderäte von Goldach und Rorschacherberg sprechen von einem bedeutenden Meilenstein. Laut kantonalem Strassenbauamt kann nach der Zustimmung des Bundesrats zum A1-Autobahnanschluss Witen auch das Projekt «Kantonsstrasse zum See» weiter vorangetrieben werden.

Das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen erarbeite in Abstimmung mit der Region das Genehmigungsprojekt. Die Botschaft werde anschliessend von der Regierung beraten und verabschiedet. Schliesslich erfolge die Behandlung im Kantonsrat. Es sei vorgesehen, den A1-Autobahnanschluss Witen und das Projekt «Kantonsstrasse zum See» im Jahr 2025 koordiniert zur Auflage zu bringen.

Der Knoten Pestalozzistrasse und das Portal Süd beim Tunnel Industriestrasse. Visualisierung: PD

Ein neues Quartier wird entwickelt

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli hatte nach Bekanntwerden der Entscheidung als Vorsitzender der Projektgruppe von einer besseren Erschliessung einer ganzen Region gesprochen. Mit dem Vorhaben werde neben der besseren Erschliessung der Verkehr entflechtet, eine Siedlungsentwicklung ermöglicht, Zentren würden belebt und neue Arbeitsplätze geschaffen. Inwiefern wird tatsächlich eine Siedlungsentwicklung ermöglicht und wodurch sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden?

Dominik Gemperli, Vorsitzender der Projektgruppe. Bild: Tobias Garcia

Gemperli sagt dazu: «Durch den Bau des neuen Autobahnanschlusses Witen mit Zubringer entsteht im Bereich Goldach-Frohheim ein neuer, übergeordneter Eingang zum regionalen Siedlungsraum. Durch die hervorragende Erschliessung mit allen Verkehrsträgern, im direkten Einzugsbereich des S-Bahnhalts Goldach und mit guten Anbindungen ans Velonetz, eignet sich das heute stark unternutzte Gebiet hervorragend für die Entwicklung eines neuen Quartiers mitten im Siedlungsgebiet. Ausserdem entstehen neue Potenziale zur Siedlungsentwicklung durch die verkehrliche Entlastung der Zentren, die durch die neue Erschliessungssituation entstehen.»

Neuer Raum für Betriebe schafft Arbeitsplätze

Die Gewerbeflächen im Bereich Industrie- und Blumenfeldstrasse sollen laut Dominik Gemperli siedlungsverträglich erneuert werden. Dort würden neue und bestehende Betriebe, die an ihrem Standort über keine Entwicklungsmöglichkeiten verfügen, neuen Raum finden. Die vergangenen Jahre seien auch dazu genutzt worden, den Austausch mit den Gewerbe- und Industriebetrieben zu suchen und die Entwicklungsabsichten zu evaluieren und konzeptionell mit der neuen Kantonsstrasse abzustimmen. Durch das beschriebene Potenzial würden neue Arbeitsplätze geschaffen.

Die Gegner fordern, dass die versprochenen Begleitmassnahmen umgesetzt werden. Wie soll das sichergestellt werden? «Wir arbeiten mit Hochdruck an der Bearbeitung der entsprechenden Projekte», so Gemperli. Es sei klar, dass man die Begleitmassnahmen umsetzen wolle, es gehe auch um die Glaubwürdigkeit des ganzen Vorhabens. Eine Projektgruppe sorge für die Abstimmung und Koordination der Begleitmassnahmen. Die Begleitmassnahmen seien ein Teil des Gesamtkonzepts und sehr wichtig. Die Umsetzung sei auch hier basisdemokratisch, die Bürgerinnen und Bürger würden in Mitwirkungsverfahren involviert.

Langsamverkehr hat grossen Stellenwert

Und welchen Stellenwert hat der Langsamverkehr bei diesem Grossprojekt? «Der Langsamverkehr hat einen grossen Stellenwert im ganzen Projekt, genauso wie die möglichst siedlungsverträgliche Gestaltung des Anschlussbauwerkes und der gesamtem Kantonsstrasse zum See», betont Gemperli.

Ein Referendum scheint sicher. Ist der Nutzen des Anschlusses auch aus kantonaler Sichtweise erkennbar? Nach den Ausführungen von Gemperli profitieren die Region am Bodensee und die gesamte Ostschweiz von den Geldern, die der Bund in die Ostschweiz schickt. Er sagt:

«Im Jahr 2019 haben Rorschach und Goldach ein klares Bekenntnis zum Vorhaben abgegeben. Dieses Votum sollte respektiert werden.»

Das Vorhaben beinhalte ein riesiges Potenzial, das weit über den Strassenbau bzw. die bessere Erschliessung hinausreiche. Eine solche Chance biete sich genau jetzt. Er hoffe – falls es tatsächlich zu einem Referendum komme -, die Kantonsbürgerinnen und -bürger sähen dies auch so und ermöglichen der Region am Bodensee den so wichtigen «Impulsschub».

Der Start der Bauausführung ist laut Gemperli frühestens im Jahr 2030 möglich, wohl aber eher später. «Manchmal würde ich mir einfach wünschen, wir könnten gewisse Verwaltungsprozesse und Verfahrensabläufe beschleunigen und entpolitisieren. Die Schweiz reguliert sich irgendwann zu Tode.»

IG Mobil will Prozess weiter begleiten

«Es ist äusserst erfreulich, dass das Astra ihren Teil des Projekts weiterentwickelt hat und dass der Bundesrat mit seinem Ja-Entscheid den Glauben an die Entwicklung in unserer Region gezeigt hat», sagt Raphael Frei, Präsident der IG Mobil. Nun seien die Stadt die Gemeinden und der Kanton gefordert. Es sei sehr positiv zu werten, dass sich die kantonale Regierung wohlwollend geäussert habe, zumal der Kanton St.Gallen das Projekt «Kantonsstrasse zum See» weiter voranbringen und innert zwei Jahren koordiniert zur Auflage bringen wolle.

Raphael Frei, Präsident IG mobil. Bild: Tobias Garcia

«Diesen Prozess werden wir weiter begleiten. So erkundige ich mich zirka halbjährlich unter anderem in der Finanzkommission bei der zuständigen Regierungsrätin nach dem Stand des Projektes.» Dass der Bund mit der Zuweisung der Bundesgelder und der Kanton mit ihren Entscheiden und ihren positiven Haltungen den deutlichen Willen der Stimmbevölkerung umsetzen wolle, sei sehr erfreulich. Frei: «Wir und sie glauben an die Entwicklung unserer schönen Seeregion.»

