Rorschacherberg: Bauer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Rorschacherberg Mit ausscherendem Anhänger eine 58-jährige Frau getroffen: Bauer akzeptiert Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung Ein 71-jähriger Landwirt fährt mit einem zu schweren Anhänger und ungesichertem Siloballen in Rorschacherberg: Weil ein heruntergefallener Rechen einen Schalter aktiviert, schert der Anhänger aus und trifft eine Spaziergängerin auf dem Trottoir tödlich. Der Unfallverursacher wird zu einer Busse und einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Sandro Büchler 29.01.2022, 05.00 Uhr

Die angehängte Wickelmaschine gerät aufs Trottoir und trifft eine 58-jährige Frau. Bild: Kapo St.Gallen

Es ist ein heisser Freitagmittag im Juni 2021, in der Ostschweiz steigen die Temperaturen auf 26 bis 30 Grad. Es ist Heuwetter, viele Landwirte sind unterwegs auf den Wiesen, bringen Heuballen um Heuballen zurück zu ihren Höfen. Unterwegs ist an diesem Tag in Rorschacherberg auch eine 58-jährige Frau. Sie spaziert auf dem Trottoir auf der Goldacherstrasse, als sich von hinten mit rund 30 Kilometern pro Stunde ein Landwirtschaftsfahrzeug nähert – und das Unglück seinen Lauf nimmt.