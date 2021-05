Rorschacherberg Grosser Andrang in der Pandemie: Das Hotel Schloss Wartegg ist überraschend gut gebucht Das Hotel Schloss Wartegg im Rorschacherberg schreibt rekordverdächtige Zahlen. Und nun erhält es auch noch eine Auszeichnung. Rita Bolt 24.05.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schloss Wartegg in Rorschacherberg. Bild: PD

Noch blüht im Schlossgarten nicht alles, was um diese Jahreszeit blühen sollte. Das regnerische und unbeständige Wetter verhindert, dass der 2500 Quadratmeter grosse Pro-Specie-Rara-Garten mit Blumen, Gemüse, Beeren, Kräuter und vielem mehr in voller Pracht gedeiht. Das Hotel hingegen ist in den vergangenen Monaten geradezu aufgeblüht. Hotelleiter Richard Butz sagt:

«So starke Wintermonate und einen ausgebuchten April 2021 hat es in den 23 Jahren Hotelgeschichte noch nie gegeben.»

Der Andrang sei während der Corona-Pandemie so gross, dass sogar Einzelzimmer zur Doppelbenutzung eingerichtet worden seien, um mehr Gäste berücksichtigen zu können. «Im ersten Lockdown, an Ostern 2020, haben wir versuchsweise mit einem Nachtessen mit Übernachtung geworben», erzählt Butz. «Die 15 Zimmer waren im Nu ausgebucht.» Dann hat das Hotel 20 Zimmer zur Verfügung gestellt – ausgebucht. Daraufhin wurden alle 25 Zimmer geöffnet. Gegen Ende des Jahres seien vor allem Gäste aus dem Wallis für einen Kurztrip in die Ostschweiz gereist.

Gründe für die vielen Buchungen sind der Park und das Essen

Als einen der Gründe für die Rekordauslastung nennt der Hoteldirektor den zwölf Hektare grossen englischen Park, der in dieser Form einzigartig in der Schweiz sei. Er wurde 1860 vom französischen Gartenarchitekten Paul de Lavenne de Choulot gebaut. Er hat in Europa etwa 300 Parks gestaltet, aber nur einen in der Schweiz – jenen beim Schloss Wartegg. Das Schlosshotel war damals im Besitz von Herzogin Louise von Bourbon-Parma. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit, fährt Butz fort, sei die Küche, die mit 13-Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet und von den Gästen in den Bewertungen besonders hervorgehoben werde. Ebenso wie das historische türkise Bad mit dem 5,50 Meter grossen Bade-Oval von 1928. «Dieses Bad übt einen besonderen Zauber auf die Gäste aus.»

Das drei-Sterne-Superior-Hotel Wartegg gehört als erstes in der Ostschweiz den Swiss Historic Hotels an.

«Wir streben keinen vierten Stern an.»

Mit einem Stern mehr müsste beispielsweise die Zimmergrösse verändert werden. «Jedes unserer Zimmer ist ein Unikat, hat einen eigenen Charakter und ist von der Historie her gestaltet», erklärt Butz. Auch müsste die Rezeption 24 Stunden besetzt sein.

Auszeichnungen zahlen sich aus

Dass das 1557 erbaute Schloss durchgehend ausgebucht ist, schreibt der Direktor ebenfalls den Auszeichnungen zu: Beste Hochzeitslocation 2018 des Reisemagazins Connoisseur Circle und «Travellers’ Choice Award 2020» der Touristikwebsite Trip Advisor. «Dieser Award freut uns besonders, weil er aufgrund der Gästebewertungen vergeben wird», erklärt Butz. Aktuell belegt das Hotel zudem den ersten Platz bei den Drei-Sterne-Hotels des NZZ-Hotel-Ratings.

Bewertet wurde die Nachhaltigkeit. Vertreter der NZZ hätten sich, ohne sich zu erkennen zu geben, das Hotel angeschaut. Ihre Bewertung: «Seit dem Umbau zum Bio-Schlosshotel wurde hier Pionierarbeit geleistet in Sachen Nachhaltigkeit.» Und das lange bevor dieser Ansatz zum Trend ausgerufen worden sei, heisst es weiter. «Bei jedem Entscheid, den wir fällen, steht für uns die Nachhaltigkeit im Vordergrund», betont Christoph Mijnssen, der das Schloss 1994 gekauft hat. Für die Bettrückwände und Getränkeuntersetzer wurde beispielsweise Holz aus dem Park verwendet, die Tabletts für Amuse Bouche sind aus Mammutholz gefertigt. Es werde 100 Prozent Ökostrom verwendet.

«Solche Auszeichnungen haben Langzeitwirkung.»

Das sagen Mijnssen und Butz aus Erfahrung. Sie würden oft darauf angesprochen. «Auch noch nach Jahren», ergänzt Butz.

Christoph Mijnssen gehört das Schloss Wartegg. Bild: Urs Bucher

Die Sommerbühne im Warteggpark

Bald wird noch mehr Leben rund um das Schloss einkehren: Auf Einladung des Kulturvereins Schloss Wartegg wurde der Wanderzirkus «Compagnie Pas de Deux» eingeladen, seine Zelte im Warteggpark aufzuschlagen. Die beiden Zirkusmenschen Aline und Martin del Torre gastieren für zwei Monate im Park, wo sie ihr neues Programm vorbereiten.

Anfang Juli bis Mitte August nutzt der Kulturverein Schloss Wartegg das Zelt mit Bühne für Konzerte. Zusätzlich zum Wartegg-Konzertprogramm haben regionale Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, sich für einen Auftritt zu bewerben. Wie viele Konzerte stattfinden, hänge von den Anmeldungen der Musikerinnen und Musikern ab. Der Vorstand des Kulturvereins trifft eine Auswahl und gibt das Programm über die Website bekannt. Auf www.warteggkultur.ch können Plätze reserviert werden.