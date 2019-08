Rorschacher Traditionsgeschäft schliesst nach 50 Jahren

Nicht unbedingt der Zug ist den Arbeitspendlern am liebsten. Viele von Ihnen bevorzugen das Auto. (Bild: Benjamin Manser)

Rorschach bleibt Arbeiterstadt - viele pendeln an den See

Nach Rorschach kommen einige von auswärts, um zu arbeiten. Der Unterschied zwischen Wohn- und Arbeitsstadt ist jedoch nicht so gross wie zum Beispiel in St.Gallen. Anders ist die Situation am Berg.