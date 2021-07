Baustelle vermiest Rorschacher Gewerblern das Geschäft

Rorschach «Zuerst Covid und nun das»: Eine Baustelle vermiest den Rorschacher Gewerblern das Geschäft Wassermelonen gleich neben der Bauabschrankung: In Rorschach wird die Hauptstrasse erneuert. Einigen Gewerbetreibenden vermiest die Baustelle gerade das Geschäft. Andere Ladenbesitzer freuen sich, dass die neue Strasse Autoposern den Spass verderben wird. Diana Hagmann-Bula 13.07.2021, 05.00 Uhr

Baustelle statt Flaniermeile: So sieht die Rorschacher Hauptstrasse momentan aus. Bild: Ralph Ribi

Dieses Schaufenster bringt Romantiker zum Träumen. Blütenweisse Kleider mit Pailletten oder Spitze für den grossen Tag, an dem zwei Menschen ihre Leben zusammenführen. Daneben gleich das Baustellengeröll und ein Bagger, dessen Krallen wegschrammen, was hier nicht mehr hingehört. Im Zentrum von Rorschach prallen gerade Welten aufeinander. Vor der Schwelle der Geschäfte wird die Hauptstrasse erneuert.

Im Brautmodegeschäft putzt ein Mann den Boden. Er hat keine Zeit, um zu reden. «Wir haben gleich eine Beratung, tut mir leid.» Kiymet Sinici vom türkischen Geschäft Sinici Market hingegen hat nichts zu tun. Sie sagt:

Kiymet Sinici vom Sinici Market. Bild: Diana Hagmann-Bula

«Diese und letzte Woche habe ich kaum Umsatz gemacht. Ich drehe Däumchen und höre dem Lärm zu.»

Etwas Laufkundschaft bei schönem Wetter vielleicht, aber nicht bei diesem Regen. Kundinnen und Kunden, die hier sonst ihre grossen Einkäufe erledigen, bleiben aus. Die Parkplätze im Zentrum entlang der Strasse sind wegen der Baustelle aufgehoben.

Wassermelonen neben der Baustelle beim Sinici Market. Bild: Ralph Ribi

Da stehen nun rot-weisse Abschrankungen und Baumaschinen, Kohl und Wassermelonen von Sinici unmittelbar daneben. «Die grösste Frucht wiegt 18 Kilogramm. Die trägt man nicht weit unter dem Arm.» Sie bestelle momentan deshalb weniger Gemüse und Obst. «Verfault nur.» Mietzins und Strom müsse sie trotz ausbleibender Kundschaft bezahlen. «Wer macht das wieder gut?», fragt sie sich.

Lärm stört bei Modeberatung

Giorgio Monaci von La Scala. Bild: Diana Hagmann-Bula

Bei der Boutique La Scala drosselt die Baustelle den Umsatz bisher nicht, wie Inhaber Giorgio Monaci sagt. «Zum Glück. Wir arbeiten mit Stammkunden, die teils aus St.Gallen, Zürich und Österreich anreisen. Sie bleiben uns auch jetzt treu.» Nur komme wegen der Baustelle das Schaufenster nicht mehr so stark zur Geltung wie üblich, bedauert Monaci. «Unsere Auslage ist eine Attraktion in der Stadt. Am Sonntag bummeln die Menschen jeweils hierher, um sie zu bestaunen.»

Die Fenster häufiger reinigen, die Türe seltener offen lassen, um das Gedröhne von der Baustelle auszusperren. Gerade wenn man jemanden berate, störe der Lärm. «Man kann sich weniger gut auf das Gespräch konzentrieren», sagt Monaci. Im hohen loftähnlichen Geschäft verliert sich das Gedröhne an diesem Morgen meist fast ganz. Monaci nimmt die Situation hin und denkt an die Aufwertung, die der Stadt und damit auch seinem Laden guttun wird.

Felic del Tiglio von der Rosticceria La Bonta. Bild: Diana Hagmann-Bula

Felice del Tiglio von der Rosticceria La Bonta lässt seinen Emotionen freien Lauf. Er verwendet das Sch-Wort, bereitet deutlich weniger Pizza, Foccacia und Panzerotti zu. «Zuerst Corona, jetzt diese Baustelle, das ist Wahnsinn», sagt er. Laufkundschaft habe er keine mehr und die Stammkunden fänden kaum einen Parkplatz.

«Im Moment kann ich keinen Lohn für mich rausnehmen.»

Franco Gaglio von der Café-Bar Arcade ist froh, dass er keine Angestellten hat. «Wir könnten sie nicht bezahlen», sagt er. Lärm und Staub, dafür keine Fussgänger. Wie ausgestorben sei die Stadt, so Gaglio.

Espresso trinken und dem Bagger zuschauen

Tatsächlich begegnet man an diesem Vormittag nur wenigen Menschen. Einer Frau, die hier arbeitet, und deshalb durch die Stadt spaziert. Einer anderen, die in Zürich wohnt, in Heiden Ferien verbringt und nun Rorschach besucht. «Ich bin hier aufgewachsen. Das ist ein Nostalgierundgang. Was ist noch wie früher, was nicht mehr?», sagt sie. Gerade präsentiere sich die Stadt nicht besonders hübsch. «In Zürich ist es mit der Bauerei aber viel schlimmer.» Sie fokussiert sich lieber auf die alten schönen Häuser, die noch immer da stehen. Das Gebäude Mariaberg zum Beispiel.

Zum Kaffee gibt es Baulärm. Bild: Ralph Ribi

Gaglio trinkt derweil mit zwei Männern einen Espresso unter der Arkade. Sie starren auf den Bagger.

«Wenn es in Strömen regnet, steht er still, sonst rollt er hin und her. Es ist fast besser fürs Geschäft, wenn es regnet.»

50 Prozent weniger Umsatz macht er momentan in seiner Café-Bar. Sein Lebensmittelgeschäft Sapori Italiani, einige Meter weiter, ist momentan geschlossen. «Aufgrund der Baustelle verkaufen wir nur noch Konserven, Pasta, Weine und Kaffees», steht auf einem Zettel, der an der Türe klebt. Wer Interesse an einem Produkt hat, kann sich melden – bei Gaglio im «Arcade». 70 bis 80 Prozent weniger Einnahmen habe er seit Baustellenbeginn im Delikatessenladen verzeichnet.

«Zuerst Covid und nun das. Warum haben sie nicht während des Lockdowns gebaut?»

In Folge Strassenbaus bleibt auch das Fischereigeschäft vom 26. Juni bis 10. Juli geschlossen, wie auf dem Aushang hinter Gittern zu lesen ist. Und das Ladenlokal, in dem einst das Interieurgeschäft Engensperger «Kundschaft aus der ganzen Welt» begrüsst hatte, wie Inhaberin Franziska Studer-Engensperger betont, steht noch immer leer. «Das hängt nicht mit der Baustelle zusammen», sagt sie. Das Geschäft habe seit 1833 bestanden, sie selber habe es während 43 Jahren in sechster Generation geführt. «Ich will keinen Mieter, der das Image beschädigt. Ich will etwas mit Niveau.» Sie sucht weiter.

«Lärm, furchtbar. Schmutz, furchtbar», fasst Bianca Nevius vom Tattoostudio Or Noir die Situation zusammen. Ein Tattoo sei schön, aber eben auch eine Wunde, die saubergehalten werden müsse.

«Hygiene ist bei uns sehr wichtig. Die wird uns gerade erschwert.»

Der Baulärm übertönt das Surren der Nadeln und die ruhige Musik. «Zur Entspannung unserer Kundinnen und Kunden trägt das nicht bei. Dabei liegt das uns am Herzen.» Nevius erzählt von Kunden, die zu spät zum Termin gekommen sind, weil sie lange auf Parkplatzsuche waren. «Dabei wäre Rorschach die Stadt am See, in der man auch Ferien macht. Schade.»

Die neue Strasse soll Autoposern den Spass verderben

Versöhnlicher tönt es im Laden Monsieur A, der sich auf Herrenkleidung spezialisiert hat. Natürlich sei auch sie nicht begeistert von der Baustelle vor der Türe, sagt Besitzerin Debora Angehrn. «Aber es ist nun halt mal so. Ich freue mich auf das Endprodukt. Wir haben lange darauf gewartet.» 2012 haben die Stimmberechtigten von Rorschach sich für die Neugestaltung der Hauptstrasse ausgesprochen, mit 895 Ja- zu 290 Nein-Stimmen. Auch Angehrn bedauert, dass momentan keine Parkplätze vor dem Geschäft zur Verfügung stehen. Die ehemalige Vizepräsidentin des Gewerbevereins Rorschach sagt:

Debora Angehrn von Monsieur A. Bild: Diana Hagmann-Bula

«Dafür werten die baulichen Massnahmen die Stadt auf, machen sie fussgängerfreundlicher und beruhigen den Verkehr. Den Posern wird es schwerer gemacht. Sie sind es, die uns wirklich stören. Sie sind laut und gefährlich.»

Letzten Sommer habe die Stadt von Corona profitiert, sagt Angehrn. Die Ladenbesitzerin hat mehr einheimische Touristen als in anderen Jahren beobachtet und hoffte dieses Jahr auf denselben Effekt. «Er wird wohl ausbleiben. Flanieren ist mit dieser Baustelle nicht sehr attraktiv.» Dennoch denke sie positiv. Ihre Hoffnung: «Irgendwann kann man auf der Hauptstrasse draussen sitzen.»

Stadtpräsident Raths: Bauarbeiten müssen sein

Stadtpräsident Robert Raths versteht die durchzogene bis getrübte Stimmung unter den Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzern. Er sagt:

Robert Raths, Stadtpräsident von Rorschach. Bild: PD

«Es ist uns allen bewusst, dass die von der Bevölkerung und den Gewerblern gewünschte Aufwertung der Hauptstrasse eine schwierige Zeit sein wird.»

Danach präsentiere sich die Stadt schöner. Angesprochen auf die leer stehenden Ladenlokale, verweist auch Raths auf den Poserverkehr. «Wahnsinnig negativ» wirke sich dieser auf die Innenstadt aus. Er erschwere es auch, Geschäftsräume an attraktiver Lage wiederzubesetzen. Die Neugestaltung der Strasse und Plätze wird eine verkehrsberuhigende Wirkung haben. «Danach wird es sicher besser.»

«Das wird eine gute Sache», sagt Farhad Akbarzada, Inhaber von Kaufmann gut zu Fuss. Er wird mit seinem Orthopädiebedarf im August in den leer stehenden Laden an der Hauptstrasse 40 einziehen. Kein einfacher Start, mit einer Baustelle vor der Türe, denkt man sich. Akbarzada freut sich dennoch: Bisher hatte er seine Kunden an der Löwenstrasse 8 begrüsst, im Februar brannte das Haus nieder. «Das wird eine gute Sache», wiederholt er, wohl auch, um sich selber zu beruhigen.

Hörtests neben der Baustelle

Espresso trinken, Schuhe und Kleider anprobieren bei Baulärm, ist unangenehm, aber möglich. Die lärmempfindlichste Branche an der Hauptstrasse vertritt wohl Reto Blumer von der gleichnamigen Hörberatung. Die Bauarbeiten würden ihn nicht so sehr einschränken, dass er nicht arbeiten könne, sagt er. «Unser Audiometrieraum ist schallisoliert.»

Wird draussen vor dem Geschäft doch mal so laut gespitzt, dass die Geräusche bis in die Kabine dringen, verschiebt Blumer den Hörtest einfach. «Ich brauche nicht immer Ruhe. Ich berate die meist ältere Kundschaft ja auch, diskutiere mit ihr, erkundige mich, wie es ihr geht und lasse mir ihren Fall schildern.» Sein Geschäft leide eigentlich nur unter der Parkplatzsituation. Blumers Kundschaft ist älter, wird oft herchauffiert.

Reto Blumer von der Hörberatung Blumer. Bild: Diana Hagmann-Bula

«Nicht einmal ein Taxi kann mehr halten.»

Trotzdem ergeht es ihm gerade besser als anderen betroffenen Gewerblern, nicht nur wirtschaftlich. Sein Büro befindet sich in einem Kellergewölbe mit dicken Wänden und Schallisolationen an der Decke. Auf dem Boden liegt Teppich, der zusätzlich Geräusche schluckt. Und braucht Blumer noch mehr Ruhe, etwa um einen Bericht zu Ende zu schreiben, könnte er sich noch immer verschanzen. In der schallisolierten Kabine. Hat er bisher nicht getan.