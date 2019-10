Rolf Hofstetter holt den Jazz zum 14. Mal in die Hafenstadt: Ein neues Konzept soll auch Junge anlocken Die Rorschacher Jazz Night geht morgen in die 14. Runde. Gründervater Rolf Hofstetter ist gespannt, wie viel Publikum die Veranstaltung dieses Jahr anlocken wird. Er steht mit seiner Band ebenfalls auf der Bühne. Sina Walser

Erste musikalische Erfahrungen machte Rolf Hofstetter mit selbst gebauten Schlagzeugsticks. Seit 14 Jahren ist er Vater der Rorschacher Jazz Night. (Bild: Ralph Ribi)

«Ich freue mich auf einen grossen Zulauf von Fans und hoffe auf einen ausverkauften Abend», sagt der 77-jährige St.Galler Rolf Hofstetter, Gründer der Jazz Night. Das Rorschacher Jazzfestival findet diesen Freitag bereits zum 14. Mal statt. Wie schon bei der Erstdurchführung, öffnen sieben Restaurants aus Rorschach ihre Türen und bieten nationalen sowie internationalen Künstlern und verschiedenen Musikrichtungen eine Bühne. Dieses Jahr ist es das zweite Mal, an dem die Jazz Night mit dem neuen Konzept stattfindet. Dabei werden nicht nur Jazz, sondern auch andere Musikrichtungen gespielt und sprechen so Jung und Alt an. Mehrere Pausen zwischen den Auftritten ermöglichen den Wechsel zwischen den Lokalen und somit auch das Kennenlernen mehrerer Bands.

Organisator Hofstetter hat mit seiner River House All Star Band selbst auch wieder einen Auftritt. «Nach 59 Jahren in der Musikbranche bin ich nicht mehr aufgeregt. Ich geniesse es, auf der Bühne zu sein», sagt er auf die Frage, ob er denn noch immer nervös vor seinen Auftritten ist.

Mit Klängen der Jazzmusik grossgeworden

Rolf Hofstetter machte seine musikalischen Anfänge mit der Blockflöte, war aber von Anfang an mehr von der Trommel begeistert. Die Blockflöte sah den Drumsticks zwar ähnlich, trotzdem landete sie schnell im Abfalleimer. Danach bastelte er sich aus hölzernen Linealen zwei Sticks und trommelte damit, zur grossen Freude der Nachbarn, auf allen möglichen Gegenständen herum. Mit 18 Jahren leistete er sich sein erstes Schlagzeug und begann zusammen mit Freunden in einem Jazzkeller in Oberuzwil zu musizieren.

Schon seit seiner Kindheit gehören für Hofstetter Jazz und vor allem Dixieland, eine Richtung des Old­time-Jazz, zu den Lieblingsmusikrichtungen. Er wuchs damit auf und wusste gleichzeitig auch, dass ihm dieser Musikstil liegt. «Ich hörte schon als Bueb Jazz und bin seither ein Jazzfan», sagt er.

Eine gemeinsame Idee wird umgesetzt

Die Idee der Jazz Night geht bis in die 60er-Jahre zurück, als Rolf Hofstetter mit anderen Musikern aus Rorschach eine Jazzband gründete. Er hatte genug vom Musizieren im Jazzkeller. Seit 1991 besteht nun die Band in der Form, in der sie mit einigen Wechseln auch heute noch anzutreffen ist. Die River House All Star Band spielt seit ihrer Gründung Dixieland.

«In der Band bestand schon seit der Gründung die Idee, ein Jazzfestival zu organisieren. Es hiess dann aber immer nur, dass man ein Festival machen sollte, wobei die anderen Bandmitglieder mit ‹man› mich gemeint haben», sagt Hofstetter. Er habe die Umsetzung immer vor sich her geschoben, da er sich dem Riesenaufwand bewusst war, sagt er. Doch schliesslich nahm Hofstetter die Planung in die Hand und stellte mit einem Partner einen Jazzabend in der Hafenstadt auf die Beine.

Das Konzept war es anfangs, nur Bands mit der Stilrichtung Old­­time-Jazz zu buchen. Somit nannte Hof­stetter das Festival auch Oldtime-Jazz am See. Der Abend lockte viele Be­sucher an und war ein Erfolg. Dieser Erfolg brachte ihn dazu, das Jazzfestival in dieser Form weiterhin zu ­organisieren. «Bis vor drei Jahren lief das Festival gut», sagt Hofstetter. Doch danach sei die Anzahl der ­Besucher auf einmal gesunken. Hofstetter erklärte sich den Rückgang durch den Old­time-Jazz: «Viele ­Oldtime-Jazz-Hörer kommen aus ­älteren Generationen. Deshalb sind sie entweder nicht mehr fähig den Abend zu besuchen oder schon verstorben.» Darum stand Hofstetter vor der Wahl, den Jazzabend nicht mehr durchzuführen oder ein neues Konzept zu erarbeiten. Er entschied sich für Letzteres.

Der 77-jährige Rolf Hofstetter hat seine Jazz-Leidenschaft früh entdeckt. (Bild: Ralph Ribi)

Neues Konzept bringt so viele Besucher wie noch nie

Der Ansatz für das neue Konzept der Abendveranstaltung war einfach; der Musikstil musste ein breiteres Publikum ansprechen. Rolf Hofstetter fragte vergangenes Jahr für die ausgearbeitete Jazz Night verschiedene Funky-Jazz- sowie Rock-Jazz-Bands an und hatte Erfolg. Er änderte den Namen von Oldtime-Jazz am See zu Jazz Night Rorschach und zählte durch das neue Konzept mehr Besucher als je zuvor.

Hofstetter war mehr als zufrieden und plante bereits das Festival für dieses Jahr. Ob es nach morgen ein weiteres Festival geben wird, steht noch nicht fest. «Ich entscheide von Jahr zu Jahr, ob ich die Nacht nochmals organisiere oder nicht», sagt er. Entscheidend sei für ihn, ob das Festival erfolgreich sei und, dass er noch Spass daran habe.

Als Höhepunkt Claude Diallo mit Sarah Abrigada

Morgen hört man in den sieben Lokalen neben Jazz auch Funk, Rock, Soul und Volksmusik. Der Höhepunkt sei aber klar im Haus zum Falken finden: Claude Diallo zusammen mit Sarah Abrigada, sagt Rolf Hofstetter. «Claude Diallo ist ein top internationaler Jazzsänger aus New York.» Er sei ein studierter Jazzmusiker und sei in dem, was er tut, einfach unglaublich gut, sagt er.

Hofstetters River House All Star Band spielt dieses Jahr erneut im Restaurant Mariaberg. «Nach 20 gemeinsamen Jahren auf der Bühne haben wir nun eine gewisse Routine in unserer Band», sagt Rolf Hofstetter. Trotz des neuen Konzepts gebe es aber für ihn keinen Wechsel des Musikstils. Er und seine Bandkollegen seien nach wie vor grosse Jazzfans und werden dies auch bleiben, sagt der Organisator. «Man muss das pflegen, was man kann. Wir fühlen den Jazz und wissen, dass er uns liegt.»