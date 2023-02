Rorschach: Roland's Herren Coiffeur ist jetzt Coiffeur Passione

RORSCHACH Nach mehr als einem halben Jahrhundert gibt ein Rorschacher Stadtoriginal das Steuer in jüngere Hände: Roland's Herrencoiffeur ist jetzt Coiffeur Passione Roland Kohler führte 52 Jahre lang einen Herrencoiffeursalon an der Mariabergstrasse in Rorschach. Aus gesundheitlichen Gründen ist der 75-Jährige nun in den Ruhestand gegangen. Coiffeuse Cinzia Chiarello tritt in seine Fussstapfen. Ambra Elia Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Roland Kohler übergibt das Steuer seines Coiffeursalons an Cinzia Chiarello. Ambra Elia

Es hat sich nicht viel verändert an der Mariabergstrasse 6 in Rorschach. Das Coiffeurgeschäft hat immer noch fünf Plätze zum Waschen, Schneiden und Frisieren. Die Wände sind aber nicht mehr dunkelbraun, sondern weiss mit goldigen Verzierungen. «Ich war überrascht, dass es mir so gut gefällt», sagt Roland Kohler, der den Laden 52 Jahre lang geführt hat. Seine Kollektion an Uniformmützen, die das Lokal zierte und der ganzen Kundschaft bekannt war, ist nicht mehr da.

Die grösste Veränderung bei Roland's Herrencoiffeur ist jedoch, dass der Laden seit dem 1. Februar Coiffeur Passione heisst und anstelle von Kohler Coiffeuse Cinzia Chiarello hinter dem Frisierstuhl steht.

Frischer Wind an der Mariabergstrasse

«Heute geht es nicht um mich. Heute geht es um Frau Chiarello», sagt der 75-jährige Rorschacher. Er habe seine Show für über 50 Jahre geniessen dürfen, jetzt solle es um die Zukunft gehen.

Als Kohler vor zehn Jahren ins Pensionsalter kam, habe Chiarello ihn gefragt, ob er das Lokal verkaufen würde. Kohler antwortete daraufhin: «Wieso sollte ich? Sehe ich so alt aus?» Er versprach ihr damals, dass er noch mindestens zehn Jahre arbeiten würde. «Er hat sein Wort gehalten und tatsächlich zehn Jahre über die Pension hinaus gearbeitet», sagt Chiarello.

Eine Nachfolgerin mit Herzblut

Aus gesundheitlichen Gründen musste Kohler letztes Jahr seine Leidenschaft von einem Tag auf den anderen aufgeben. Er hat 14 Bewerbungen von potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolger erhalten. Bei der Wahl habe er auf die besten Referenzen geachtet. Noch wichtiger war ihm aber, jemanden zu finden, der den Beruf mit genauso viel Herzblut ausübt wie er es ein Leben lang getan hat. Ausserdem sollte seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger für immer in Rorschach bleiben.

Chiarello erfüllte alle Kriterien: Die 44-Jährige führte elf Jahre lang das Coiffeurgeschäft Passione am Marktplatz 9 in Rorschach und hat sich während dieser Zeit einen Namen in der Stadt gemacht. Von Rorschach wegzuziehen, kommt für sie nicht in Frage: «Ich möchte in diesem Lokal alt werden. Wie Herr Kohler.»

Mehr Licht im Alltag

Chiarellos ehemaliges Geschäft befand sich in einer Passage ohne viel Tageslicht. Das sei ein Grund für ihr Interesse an Roland's Herrencoiffeur gewesen. «Es wurde Zeit, für mehr Licht in meinem Leben», sagt sie. Auch Kohler hat die Lage seines langjährigen Geschäfts geschätzt: «In diesem Laden sieht man die Kundinnen und Kunden schon von weitem kommen.»

Im Gegensatz zu Kohler bedient Chiarello im Coiffeur Passione auch Frauen und Kinder. Deshalb wollte sie das Geschäft «etwas femininer» einrichten. Ansonsten wollte und musste sie nicht viel am Lokal ändern. Kohler habe jede Ecke des Ladens genau durchdacht. «Für mich ist es eine Ehre, das Geschäft einer Rorschacher Legende zu übernehmen», sagt Chiarello.

Der Kundenkontakt ist so wichtig wie der Haarschnitt

Die beiden sind sich einig: In diesem Beruf geht es um mehr als einen gelungenen Haarschnitt. Man müsse den Kontakt mit der Kundschaft pflegen und schätzen. Kohler sagt: «Ehe man sich versieht, ist die Frisur noch vor dem Gespräch fertig.»

Die Arbeit habe aber auch etwas Psychologisches an sich. Man höre sich oft die Probleme der Leute an. Mit dem müsse man umgehen können. Sowohl Kohler als auch Chiarello behandeln ihre Kundinnen und Kunden wie Freundinnen und Freunde: «Nur wenn sich die Kunden wie Zuhause fühlen, kommen sie immer wieder.»

Der Coiffeur in der Uniform

Kohler ist in ganz Rorschach bekannt. Während seiner Zeit als Coiffeur bildete er rund 25 Lehrlinge aus. Diese hielten sich nicht immer an Kohlers Dresscode. Deshalb musste eine Uniform her. Kohler liess Achselplatten für alle anfertigen. Diese waren mit vier Streifen bestickt, welche mit der Anzahl Lehrjahre breiter wurden. «So brachte ich die Lehrlinge dazu, ein Hemd mit Krawatte zu tragen.»

Während eines Kaffeebesuchs mit der Belegschaft seien Kohler und seine Lehrlinge von einer Frau beobachtet worden. Diese fragte dann, ob es sich bei der Gruppe um eine Schiffscrew aus Rorschach, oder um Flugbegleitpersonal aus Altenrhein handelt. «Das können Sie sich selbst aussuchen», antwortete Kohler der Frau.

Die Uniform wurde mit der Zeit zu Kohlers Markenzeichen. Selbst als er die Schlüssel – oder das Steuer – an Chiarello übergab, trug er sie. Er wollte noch ein letztes Mal Roland der Coiffeur in Uniform sein. «Ich war ihn immer sehr gerne, bin ihn aber auch gerne nicht mehr.» Kohler ist überzeugt: «In meinem nächsten Leben werde ich wieder Coiffeur.»

