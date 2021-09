Spezialist für orthopädische Schuhe eröffnet in Rorschach Laden

Rorschach «Meine Schwester war im Geschäft, als das Feuer ausbrach»: Fussspezialist eröffnet Laden nach zwei Feuern wieder Farhad Akbarzada hat in Rorschach sein Geschäft wiedereröffnet. Es ist das dritte Mal, dass er einen eröffnet. Zwei Mal schon zerstörte ein Feuer sein Lokal. Rita Bolt Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Farhad Akbarzada in seinem Geschäft an der Hauptstrasse 40. Hier hat er neu eröffnet, nachdem das Lokal an der Löwenstrasse abbrannte. Bild: Rita Bolt

In der Mitte des Geschäfts liegt ein runder farbiger Seidenteppich. In weissen und beleuchteten Regalen sind einige orthopädische Schuhe, aber auch Trekking- und Wanderschuhe ausgestellt. Seit 30 Jahren beschäftigt sich Farhad Akbarzada mit Füssen jeder Altersklasse. Jetzt hat er sein Geschäft eröffnet – zum dritten Mal. Aber von Anfang an.

Akbarzada ist es sich gewöhnt, neu anzufangen. Von 1991 bis 1995 absolvierte er in Zürich die Ausbildung zum Orthopädie-Techniker. Danach wollte der gebürtige Afghane zum IKRK (Internationales Komitee vom Roten Kreuz) und Hilfe in Afghanistan leisten. «Ich habe mich beim IKRK vorgestellt und es hätte geklappt», sagt er.

Das IKRK empfahl, noch eine Weiterbildung zu machen. Akbarzada absolvierte diese in einer Suva-Klinik. Doch dann machten ihm die Taliban einen Strich durch die Rechnung: Ab 1994 übernahmen sie die Macht in mehreren südlichen und westlichen Provinzen, und im September 1996 nahmen sie die Hauptstadt Kabul ein.

Mit Gleichgesinnten gründete Akbarzada einen Verein, der verschiedene Hilfsprojekte in Afghanistan unterstützte. Dazu sagt der 50-Jährige:

«Ich musste mich dann irgendwann neu orientieren und entschied mich, Bibelwissenschaft und Theologie zu studieren.»

Dann orientierte er sich abermals neu: Im Juli 2015 konnte er das Rorschacher Fachgeschäft «Kaufmann – gut zu Fuss» an der Löwenstrasse 8 übernehmen. Den Geschäftsnamen habe er belassen.

Viele persönliche Dinge sind verbrannt

Der Technische Fussspezialist hat in den vergangenen zwei Jahren wahrlich turbulente Zeiten erlebt: Im Dezember 2019 verwüstete ein Brand sein Geschäft – Akbarzada gab nicht auf und baute es neu auf. Wiedereröffnung war am 16. März 2020. Einen Tag später verhängte der Bundesrat den nationalen Lockdown.

Im Oktober konnte der Vater von vier Kindern wieder öffnen. Am

11. Februar 2021 legte dann aber ein verheerendes Feuer das Haus an der Löwenstrasse 8 in Schutt und Asche – auch das Geschäft von Farhad Akbarzada wurde zerstört. «Meine Schwester war im Geschäft, als das Feuer ausbrach», erzählt Akbarzada. Sie habe das Haus umgehend verlassen und ihn informiert. Viele persönliche Sachen seien dem Feuer zum Opfer gefallen. «Beispielsweise Literatur und Musikinstrumente.»

Trotz allem Unglück ist Farhad Akbarzada heute wieder guten Mutes. Eröffnung des neuen Geschäfts an der Hauptstrasse 40 war am

21. September. Früher war hier ein Architekturbüro. Direkt vor seinem Laden wird die Hauptstrasse saniert. Das tangiere sein Geschäft nicht gross, denn seine Kundschaft bestehe grösstenteils aus Stammkunden, die Probleme mit ihren Füssen haben. Er gebe sein Bestes und bemühe sich, damit seine Kundinnen und Kunden schmerzfrei seien.

«Ich arbeite mit Therapeuten und Ärzten zusammen. Das ist wichtig und bringt den Erfolg.»

Erlebnispfad, um Schuhe zu testen

Im hinteren Teil des «Kaufmann – gut zu Fuss» ist eine Schuhwerkstatt eingerichtet. «Die Maschinen sind nicht neu, aber sie funktionieren», sagt Akbarzada mit einem Lächeln. Direkt anschliessend gibt es einen kleinen Raum, in dem ein Erlebnispfad mit verschieden grossen Steinen, Holzstücken und Treppenstufen aufgebaut ist. «Um die Trekking- und Wanderschuhe zu testen», erklärt der Fussspezialist. Am Boden steht zudem ein Gerät, mit dem die Füsse ausgemessen werden können.

«Damit kann ich die Füsse analysieren, ein Krankheitsbild erstellen und dann Empfehlungen abgeben.»

Er sei zudem Partner der Senso-Motorik-Einlagen; er habe Einlagen für alle Altersklassen und für verschiedene Aktivitäten. Wichtig sei ihm die Ästhetik bei Schuhen mit Einlagen. Im Sortiment führt er auch Socken und er betreibt einen Schuhservice.

Farhad Akbarzada wohnt mit seiner Frau und seinen Kindern seit 30 Jahren in der Schweiz, denn das Leben der Kinder spiele sich hier ab. Ein Teil seiner Familie lebt nach wie vor in Afghanistan, wo jetzt wieder die Taliban an der Macht sind. «Ich habe Kontakt zu meiner Familie, es ist schlimm für sie. Sie haben Angst und leben in Unsicherheit», sagt er. Das letzte Mal sei er 2017 mit seiner Familie bei seinen Verwandten in Afghanistan gewesen.