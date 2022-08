Rorschach: Mann steigt auf Dach und wirft Ziegel herunter

Polizeieinsatz Beängstigende Szenen in Rorschach: 20-jähriger Mann steigt auf Hausdach und wirft mit Ziegeln um sich Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag an der Löwenstrasse auf das Dach eines Hauses gestiegen und hat gedroht, sich umzubringen. Nach über fünf Stunden hat er sich ergeben und konnte von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Alexandra Pavlović 14.08.2022, 09.09 Uhr

Diverse Autos wurden von den herabgeworfenen Ziegeln beschädigt. Bild: Leserreporter

Zerbrochene Ziegel liegen am Boden. Diverse Autos sind beschädigt. Das Absperrband verhindert, dass Schaulustige den Schauplatz betreten. Samstagnacht war kein Durchkommen an der Löwenstrasse in Rorschach. Der Grund war ein Zwischenfall mit einer Person.

Wie Polizeisprecher Hanspeter Krüsi auf Nachfrage sagt, erhielt die Notrufzentrale der St.Galler Kantonspolizei kurz nach 00.15 Uhr die Meldung, dass ein 20-jähriger Mann in Rorschach drohe sich umzubringen und möglicherweise eine Waffe dabei habe. Einsatzkräfte seien umgehend ausgerückt. Laut Krüsi ist der 20-Jährige an der Löwenstrasse auf eine Baustelle eingedrungen, auf das Dach eines Hauses gestiegen und hat Ziegel vom Dach geworfen.

Die Strasse ist voll von zerbrochenen Ziegeln. Bild: Leserreporter

Die Feuerwehr habe umgehend Sperren eingerichtet und die umliegenden Häuser gesichert. Mit einem Spezialkran wurde das Dach des betroffenen Hauses beleuchtet, um einen besseren Überblick über die Situation zu erhalten. Anwohnerinnen und Anwohner durften ihre Häuser nicht mehr verlassen. «Es war zu gefährlich», so Polizeisprecher Hanspeter Krüsi.

Bewohner erleben beängstigende Szenen

Die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Häuser berichten von beängstigenden und verstörenden Szenen. Ein Dutzend Schaulustige sah sich das Ganze von der Ferne aus an. Einige filmten mit ihren Handys das Geschehen.

Ein Hausbewohner sagt: «Ich hatte mich gerade zum Schlafen hingelegt, als ich plötzlich laute Geräusche vernahm. Es hörte sich so an, wie wenn etwas zerbricht.» Er sei dann aufgestanden und auf den Balkon seiner Wohnung gegangen. Da habe er die zerbrochenen Ziegel gesehen. Als er auf das Nachbarhaus blickte, sah er, wie ein Mann Ziegel vom Dach riss und in alle Richtungen um sich warf.

«Es war erschreckend. Ich habe nur gehofft, dass niemand verletzt wird und alles glimpflich ausgeht.»

Schadenssumme noch unklar

Neben 15 Angehörigen der Kantonspolizei waren auch elf Angehörige der Feuerwehr sowie zwei Spezialisten der Krisenintervention vor Ort. Es wurde versucht, den Mann zum Aufhören zu bewegen. Zunächst ohne Erfolg. Nach über fünf Stunden hat der 20-Jährige schliesslich von selbst aufgegeben und ist vom Dach geklettert. «Wir konnten ihn dann festnehmen und haben einen Arzt aufgeboten», so Polizeisprecher Krüsi. Der Mann wurde anschliessend in eine Psychiatrie eingewiesen.

Die Löwenstrasse in Rorschach wurde während des Vorfalls grossräumig abgesperrt. Bild: Leserreporter

Durch die heruntergeworfenen Ziegel wurde nicht nur das Dach des betroffenen Hauses zerstört, sondern es wurden auch zahlreiche parkierte Autos beschädigt. Wie hoch die Schadenssumme ist, kann Krüsi nicht sagen. «Das muss erst noch ermittelt werden. Hier liegt der Tatbestand des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung vor.» Durch den Zwischenfall wurden keine Einsatzkräfte oder Personen verletzt.